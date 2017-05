Ap anklager Høyre for negativ reklame

Søker du på «partiprogram Ap» på bing.com, får du annonse for Høyre. – De fremste til å drive negativ kampanje, mener Ap-politiker Anniken Huitfeldt.

– Det er naturlig at man annonserer på søkeord, men ikke å kjøpe negative annonser. Det er å flytte grenser, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Hun skulle klippe ut en tekst fra sitt eget partiprogram.

Men da hun søkte på «arbeiderpartiet partiprogram 2017» i søkemotoren bing.com, kom Høyres nettsted opp som første betalte annonse med artikkelen «Du må betale mer i skatt – hvis Arbeiderpartiet vinner».

– Det er langt mellom liv og lære når Erna Solberg tar et oppgjør med oss når vi kritiserer Høyre. De kritiserer oss for å bare drive negativ kampanje, men de er de fremste til å drive negativ kampanje, sier Huitfeldt.

TREFF: Dette er søket Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet forsøkte å gjøre. Annonsen fra Høyre ble første treff.

Hun forteller at Arbeiderpartiet også har laget kampanjefilmer hvor de kritiserer regjeringen, men mener det å kjøpe slike annonser er å gå for lang.

Høyre slår tilbake

– Vi kjøper digitale annonser rettet mot visse søkeord, på samme måte som Arbeiderpartiet, sier Rune Alstadsæter, kommunikasjonssjef for Høyre, til VG.

ANNONSERER: Rune Alstadsæter, kommunikasjonssjef for Høyre, sier at de bare kjøper annonser på samme måte som Arbeiderpartiet.

Både Høyre, Arbeiderpartiet og andre partier kjøper annonser som kommer opp om du søker på ordet «partiprogram».

Alstadsæter sier imidlertid de ikke har lagt inn «Arbeiderpartiet» som eget trefford.

Men fordi Høyres kampanje snakker om skatteøkninger fra Arbeiderpartiet, blir også partinavnet uthevet i søket.

– Jeg må si jeg ler litt av det når Huitfeldt skriver det hun skriver. Ap er ledende i Norge på å lage negative reklamer, de har blant annet laget en video om arbeidsledighet der de underslår at arbeidsledigheten faktisk er på vei ned, sier han.

– Dette er nok et eksempel på at Ap har én moral for seg selv og en for andre. De må tåle at andre partier bruker de samme metodene som dem.

Forskjell på kritisk og negativ

Man må skille mellom kritisk reklame og negativ reklame, mener Jens E. Kjeldsen, retorikkprofessor ved Universitetet i Bergen.

– Kritisk reklame, som også kalles sammenlignende reklame, er helt topp. Det ene partiets politikk sammenlignes med det andres, og man sier direkte eller indirekte hvor man selv har rett og de andre tar feil.

Negative reklamer handler på sin side om reklamer som er fiendtlige, kommer med personangrep og ofte også usannheter, sier professoren.

Budskapet i Høyres kampanje denne gangen vil Kjeldsen karakterisere Høyres som kritisk, ikke negativt:

– Som forsker og borger mener jeg at slikt må det være plass til, sier han.

– Utsagnet kan diskuteres, Ap vil jo si at «nei, det er ikke helt slik, det kommer an på hvordan du regner». Men jeg mener dette er slikt man får tåle.

Kommer og går

Søkemotor-reklame er innfløkte saker: Du kan betale for annonser rettet mot et hoved-søkeord, og du kan tilknytte andre søkeord du også mener er relevante – for eksempel bil, skatt eller innvandring.

Det er også mulig å aktivt ekskludere søkeord, slik at en Arbeiderparti-annonse ikke kommer opp om den som søkte skrev inn «partiprogram Høyre»

VG får tilsendt skjermbilder, tatt tidligere i dag, der en annonse for Arbeiderpartiet annonse kommer opp under søk på «partiprogram høyre» og «partiprogram Frp» i Google.

Men da VG forsøkte å gjenta søket lørdag ettermiddag var Ap-annonsen ikke å se.

Og tilsvarende: Da VG gjentok Huitfeldts søk lørdag kveld, var Høyre-annonsen plutselig borte fra Bing:

VIPS: Så var reklamen for Høyre ikke lenger å se.

Hverken Arbeiderpartiet eller Høyre har gjort endringer i sin kampanje i løpet av dagen, opplyser de to partiene til VG. Dermed er det antageligvis i Google og Bings algoritmer at vi finner svaret på hvorfor reklamene kommer og går som de gjør.

Hvilken kontroll teknologigigantene har over hva vi ser og ikke på internett, er en mye større diskusjon.

