Anklager PR-Hanssen for å ville presse ut ung Ap-politiker

PR-topp og tidligere Ap-statsråd Bjarne Håkon Hanssen beskyldes for førsøk på å presse Jorid Nordmelan (25) vekk fra en av topp-plassene i Nord-Trøndelag Ap.

Foran lørdagens nominasjonsmøte på Snåsa kommer det frem flere påstander om skittent spill om de fremste plassene på stortingslisten, ifølge Adresseavisen (krever innlogging).

Den unge politikeren Jorid Nordmelan (25) er av nominasjonskomitéen innstilt som nummer tre på stortingslisten for Nord-Trøndelag Ap.

NOMINERT HØYT: Jorid Nordmelan i Nord-Trøndelag Ap. Foto: , VG

Men noen mener hun står i veien for fylkesråd Terje Sørvik (49), som i likhet med Nordmelan kommer fra Namdalen.

To fra samme distrikt så høyte oppe på en stortingsliste, oppfattes ofte som problematisk på nominasjonsmøter.

Les også: PR-Hanssen åpner for comeback i politikken

En av dem som skal mene at Nordmelan står i veien, er Bjarne Håkon Hanssen, tidligere nestleder, mangeårig statsråd og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i en årrekke.

Ringrev



Nå er Hanssen profilert PR-rådgiver, styreleder og medeier i PR-selskapet Kruse Larsen - etter at han forlot mer kjente First House tidligere i år.

Han skal ifølge Adresseavisen ha sagt at Ap-ledelsen har oppfattet at Jorid Nordmelan var på «feil lag», og at hun ikke hadde støtte i Arbeiderpartiet sentralt. Om hun ikke trakk seg, ville det kunne påvirke muligheten for verv i partiet senere, ble det angivelig sagt i samtalen melom Nordmelan og Hanssen.

Jorid Nordmelan ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Husker du? Får kraftig kritikk for jobb-bytte

Ap-Hadia avviser



Ap-nestleder Hadia Tajik avviser at Nordmelan skal være uønsket høyt oppe på nominasjonslisten i Nord-Trøndelag.

– IKKE UØNSKET: Nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet avviser at Jorid Nordmelan er uønsket av partiet sentralt på en av topp-plassene på stortingslisten i Nord-Trøndelag Ap. Foto: Einar Otto Stangvik, , VG

– Jeg har regelmessig kontakt med folk i alle fylkeslag og vil ikke kommentere enkeltsamtaler. Når det gjelder påstanden om at Jorid er uønsket fra Ap sentralt, medfører den ingen riktighet, skriver Hadia Tajik i en tekstmelding til VG.

Forøvrig er det fylkespartiene selv som velger sine kandidater, legger hun til.

Slaget på Snåsa



Lørdag skal partiet samles i Snåsa for å avgjøre hvem som faktisk blir stående på de sikre plassene før stortingsvalget. Her skal mange mobilisere for å få fylkesråd Terje Sørvik (49) inn som nummer to på lista, ifølge lokale medier.

Husker du denne? – Snåsamannen kurerte min sønn

I en sms skriver Hanssen at han har et vennskapsforhold til Nordmelan, men det har ikke lyktes VG å få ham til å svare på spørsmål om saken.

– Jeg og Jorid har vært venner i mange år. Om jeg snakker med Jorid, og hva jeg eventuelt snakker med henne om, er mellom oss. Jeg referer ikke fra vennesamtaler, og det overrasker meg om noen påstår at de vet hva jeg og Jorid eventuelt har snakket om, skriver Bjarne Håkon Hanssen til VG.

– Jeg og Jorid har ikke noen konflikt og er fortsatt gode venner, legger han til.

Grande: Trist og alvorlig



Listetopp og stortingsrepresentant Arild Grande sier han ble gjort kjent med saken for en tid tilbake.



– Tidligere har det vært kjent at Hanssen la press på Nordmelan ved via media å be henne vike før nominasjonskomiteen innstilte på henne. Når vi får høre om dette også, er det trist og meget alvorlig, sier Grande til Adressa.