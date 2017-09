Arbeiderpartiet gjør Trond Giske til ny finanspolitisk talsperson

Marianne Marthinsen vrakes som Aps finanspolitiske talsperson, til fordel for nestleder Trond Giske.

Beslutningen kommer bare tre dager etter at VG meldte om maktkampen mellom de to: At Ap-leder Jonas Gahr Støre skal ha bedt Marianne Marthinsen (37) om å vike som partiets finanspolitiske talsperson for å rydde plass til sin nestleder Trond Giske (50).

– Arbeidet i komiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier valgkomiteens leder Kjersti Stenseng ifølge NTB.

Dette skjer til tross for at Marthinsen eksplisitt har gitt beskjed om at hun ønsker å fortsette i samme posisjon som hun har i dag, ifølge VGs kilder.

Nestleder Hadia Tajik blir parlamentarisk nestleder, og skal etter det VG kjenner til inn i arbeid- og sosialkomiteen.

Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig.

Ble håndplukket av Støre



Det var Støre personlig som i 2014 håndplukket sin stortingskollega Marthinsen fra Oslo Ap som sin arvtager som partiets skygge-finansminister da han selv ble partileder og parlamentarisk leder. Marthinsen har også blitt pekt på som en mulig kandidat som finansminister dersom de rødgrønne hadde vunnet stortingsvalget forrige uke.

Hverken Støre, Giske eller Marthinsen har tidligere villet kommentere saken.

Mektig komité



Finanskomiteen har også ansvaret for å behandle og vedta statsbudsjettene.

Etter forrige ukes stortingsvalg har Høyre-statsminister Erna Solbergs flertall skrumpet inn, og det vil bli mer krevende enn noen gang for henne å skaffe flertall for regjeringens statsbudsjett. Kampen om flertallet skjer i finanskomiteen, og det er her hennes nye regjerings første store slag står allerede i høst.

Ifølge NTB skal partileder Jonas Gahr Støre være medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, i tillegg til parlamentarisk leder.