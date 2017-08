Ap-Raymond Johansen og Christin Kristoffersen giftet seg

Men hvetebrødsdagene varer ikke lenge. Nå står valgkamp for tur.

I går ga Ap-politiker og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen og Christin Kristoffersen sitt ja til hverandre i Gamle Aker kirke. Kirken er den eldste bygningen i Oslo.

– Vielsen var veldig flott og høytidelig. Vår venn Trond Bakkevig var prest, sier Johansen til VG.

Operasanger Thomas Ruud sang også under vielsen.

Festen, med 115 gjester, hadde de hjemme i hagen. Omgitt av familie og venner fra både Nord-Norge og Oslo.

GJEST: Jens Stoltenberg var gjest i bryllupet. Foto: Bernt Sønvisen

– Det var kjempefin stemning. Og det ble taler fra meg og Christin til hverandre, og fra våre forlovere. Det ble en fin ramme rundt det hele, og vi var kjempeheldige med været, sier han.

Sommeren til det nygifte paret har dreid seg rundt bryllupsforberedelser, jobb og valgkamp.

– Sånn sett er det deilig at det er over. Nå er det en ting mindre å tenke på, ler han.

Johansen påpeker likevel at han skulle ønske at hvetebrødsdagene varte litt lenger. Nå står valgkamp for tur. Men først; rydding etter gårsdagens fest.

– Bryllupsreisen får vi ta senere, selv om jeg akkurat nå gjerne skulle ønske at vi hadde reist bort. Men dette har vi vært innstilt på hele tiden. Jeg gleder meg til å være med på valgkamp de siste 14 dagene. Det blir nok intenst, sier Johansen.

Det nygifte paret, som forlovet seg i oktober i fjor, møtte hverandre gjennom politikken sommeren 2015.

Kristoffersen har tidligere jobbet som lokalstyreleder for Arbeiderpartiet på Svalbard. Nå jobber harstadværingen som rådgiver i Rambøll Management Consulting.