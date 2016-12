Antatt druknet person ringte selv politiet

Det ble satt i gang full redningsaksjon etter antatt omkommet person i Lyseren.

Klokken 14.45 melder politiet i Follo at en person har meldt seg like etter at redningsaksjonen ble avsluttet. Innringeren forteller at det var han som gikk igjennom vannet, og at han er uskadet. Han kom seg opp av vannet på egen hånd.

Det var like før klokken 12 onsdag formiddag at fikk politiet melding fra en mann som hadde observert en issprekk og to skistaver på innsjøen Lyseren i Spydeberg.

Politiet sa de fryktet at en person har gått igjennom isen, og alle nødetatene rykket ut til Hemnestangen.

– Vi jobber på stedet sammen med brannvesenet som har dykkere i sving. Det var en mann i nærheten som hadde sett råken og de to stavene, og som meldte ifra, sa operasjonsleder, Steffen Øvstedal, i Øst politidistrikt til VG.

Klokken 14 jobbet redningsarbeiderne fortsatt på stedet. Øvstedal sa tiden jobbet imot dem med tanke på å finne overlevende.

– Vi har foreløpig ikke fått inn noen savnetmeldinger. Men funnene på stedet kan dessverre tyde på at noen har gått igjennom isen, sier operasjonslederen.

Ifølge innsatsleder Ketil Frydenlund, var det livreddende søket over. Smaalenenes Avis skriver at de heller nå lette etter omkomne.

Like etter melder en mann seg for politiet som sier at han har gått igjennom isen. Vedkommende er uskadet.

Smaalenenes Avis snakket med et vitne som hadde sett flere folk ute på isen på innsjøen i dag.

– Jeg har vært utpå isen tidligere i vinter, men det har vært mildt en periode nå, så da ferdes jeg ikke der ute, sier mannen som bor like ved Lyseren til avisen.

Det skal være usikker is på stedet.

Lyseren ligger delvis i Spydeberg i Østfold og delvis i Enebakk i Akershus. Innsjøen er 50 meter dyp, ifølge Lyseren grunneierforening.