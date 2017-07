Astrid Furholt (49) vil bli første i Amundsens spor

I november skal Astrid Furholt og turkameraten Jan Sverre Sivertsen vende nesa mot Sydpolen og en 80 dager lang tur gjennom Antarktis.

Kvinnen fra Vegusdal i Aust-Agder vil være den første som følger Roald Amundsens spor på ferden til Sydpolen, jordas sydligste punkt.

49-åringen jobbet som kreftsykepleier og ble motivert av en pasient hun jobbet mye med for åtte år siden.

– Vi snakket om det her med å følge drømmene sine og ikke utsette ting, for han var så lei seg for at det var så mange ting han hadde utsatt. Han hadde ikke hatt nok tro på seg selv, og trodde også at andre ikke hadde troen på ham, så han lot være, forteller Furholt til VG.

Da VG ringer er hun på vei ut døra for å sette i gang en treningsøkt hjemme ved familiegården på Furholt i Vegusdal.

– Han sa; du må leve mens du er live Astrid. I ettertid har jeg tenkt veldig mye på de ordene, forteller hun.

Les også: Norske Teodor ble verdens yngste over Antarktis

Den store drømmen

Etter samtalene med pasienten begynte Astrid å gå en rekke lengre turer.

I august 2014 gikk hun nedover Gausland og krysset Spitsbergen på langs. Da spurte polfarer Børge Ousland, som hun gikk sammen med, hva som var hennes største drøm.

HARD TRENING: Furholt er bosatt ved Holmenkollen i Oslo og trener mye i skogene ved Tryvann. Foto: Privat.

– Jeg klarte å formulere at jeg egentlig ville gå en lang tur til Antarktis. Han responderte med å si; men det kan du vel gjøre. Og da ble jeg jo litt overrasket, men tenkte, hvis han tror jeg kan klare det så skal jeg gjøre det, forteller hun.

Få dager senere ringte Ousland med forslaget til en rute Furholt kunne gå. Derfra har forberedelsene gått slag i slag.

Den 3. november setter Furholt og Sivertsen seg på den første flighten som går til Antarktis.

Sommersesongen på Sydpolen varer kun i 90 dager og Furholt er nødt til å gjennomføre turen innen den tid for at det skal være forsvarlig. I området Furholt og Sivertsen skal bevege seg i ligger gjennomsnittstemperaturen på -30 til -40 grader. Vinden kan føre til at ekspedisjonen beveger seg i 70 effektive kuldegrader.

Les også: Iskald Amundsen avduket på Sydpolen

I Amundsens spor



Videre følger en ti dagers tur med skiseil på 750 kilometer for at turparet i det hele tatt skal nå begynnelsen av ruten.

Turen går i sporene til polfareren Roald Amundsen, som seilte til Antarktis med polarskipet Fram i 1910 - og startet sin ekspedisjon til Sydpolen. Fem uker før konkurrenten Robert F. Scott var han den første til å nå Sydpolen sammen med fire andre ekpedisjonsmedlemmer 14.desember 1911.

Furholt og Sivertsen vil starte fra Rossbarrieren, som er den største isbremmen i Antarktis. Ruten er krevende logistikkmessig og siden 2011 er det bare to ekspedisjoner som har valgt denne veien til Sydpolen. Ingen kvinner har gått denne ruten tidligere.

Les mer: Torkjel (27) har nådd toppen av Mount Everest - den yngste nordmannen til å bestige fjellet

– Jeg trodde jo egentlig ikke jeg kunne klare det, men jeg gjør det likevel, jeg prøver. Det er jo det livet handler om, å gjøre ting du må strekke deg for å klare, ting du må lære deg å mestre, sier Furholt.

De siste tre årene har gått med på planlegging og kartlegging av ruten, intensiv trening og arbeid med å hente inn sponsorer. Turen har nå et budsjett på seks millioner kroner.

Polfarerne har planlagt å gå mellom ti og tolv timer om dagen - 22 kilometer hver dag. Om været stopper dem en dag, må de ta igjen den tapte lengden for å nå målet i tide.

Les også: Polfarer Robert Scotts skip funnet på havbunnen

2050 kilometer



Hvis alt går etter planen vil turkameratene krysse rundt 2050 kilometer til sammen på de 80 dagene de har planlagt å reise. Når de setter i gang med å gå, vil de ha rundt 90 kilo å dra på i pulken.

Furholt skal bruke sommeren på de siste forberedelsene før turen går av stabelen i november. Moren og søsknene har vært litt engstelige for hele ekspedisjonen.

– De er nok sikkert litt redde for hele greia. Det eneste jeg kan gjøre er å fortelle dem alt jeg holder på med hele tiden, da får de et innblikk i hva jeg driver med, understreker Furholdt.

Fikk du med deg dette?: – Fant 99 år gamle flyrester på Antarktis

Hun og Sivertsen planlegger å filme under store deler av turen for å dokumentere alt de opplever underveis. Til slutt håper hun at opplevelsene kan bli en dokumentarfilm.

Etter tre år med forberedelser er ikke 49-åringen redd for at hun har tatt seg vann over hodet.

– Om du ikke lykkes er ikke det det aller viktigste. Du gjør det du kan. Jeg har jobbet med dette i tre år og arbeidet har gjort meg kjempeglad. Dette er noe av det beste jeg har gjort i hele mitt liv, forteller hun og legger til:

– Det jeg gleder meg aller mest til er å sette beina på land i Antarktis. Det blir ganske spesielt tror jeg. Da er det liksom «no point of return».