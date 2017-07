Ansatte egen konditor som baker franske makroner

I tillegg har Stortinget kjøpt inn en maskin som trykker visittkort med gullskrift og ansatt en egen husfotograf.

Dagens Næringsliv (DN) har gått gjennom Stortingets pengebruk de siste årene og funnet ut at:

• En egen stortingskonditor ble ansatt i september i fjor.

• 2,5 millioner kroner er foreløpig blitt brukt på «ny visuell identitet». Blant annet ble det brukt 1,6 millioner kroner på en maskin som trykker visittkort med gullskrift.

• Siden 2010 har antall sjefer på Stortinget økt fra 30 til 38. Antall ansatte har økt fra 424 i 2008 til dagens 495. På fire år har driftsbudsjettet økt fra 736 til 905 millioner kroner.

• I tillegg er det opprettet en egen kommunikasjonsavdeling siden stortingsperioden begynte i 2013.

– Ukultur



Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, og kontrollkomiteens nestleder, Michael Tetzschner, mener pengebruken er en del av en ukultur.

– Stortinget er offer for en klassisk byråkratisering der en voksende ledelse blir opptatt av andre ting enn kjerneoppgaven, som er å sørge for at møtene i salen fungerer og at innstillingene og politikken, blir best mulig, sier Senterpartiets Marit Arnstad.

Tetzschner, som i likhet med stortingspresidenten representerer Høyre, mener veksten «peker klart mot at en organisasjon som (...) er i ferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne».

Pålagt stillingsstopp

Stortingsdirektør Ida Børresen skriver til avisen at «administrasjonen har sitt hovedfokus på den konstitusjonelle virksomheten og tjenestene til representantene.».

Hun påpeker at «presidentskapet og administrasjonen er opptatt av å utvikle tjenestene til representantene, og effektivisere og profesjonalisere administrasjonen» og skriver videre at stortingsrepresentantene er svært fornøyd med servicen.

Når det gjelder maskinen for å trykke visittkort, skriver Børresen at «Dette er en investering Stortinget sparer mye på i forhold til å trykke dette ute hos andre leverandører».

Administrasjonen er pålagt stillingsstopp og et effektiviseringskutt på 2,5 prosent til neste år.

NTB/VG