Dømt for spredning av nakenbilde

To gutter ble i Hedmarken tingrett tidligere denne måneden dømt til betinget fengsel etter spredning av nakenbilde på Snapchat og YouTube.

De to guttene, som er i slutten av tenårene, ble dømt til henholdsvis 60 og 90 dagers betinget fengsel. Den ene av guttene ble dømt på bakgrunn av å ha delt et bilde av seksuell karakter i en gruppe på bildedelingstjenesten Snapchat. Den andre for å ha spredt bildet videre på videodelingstjenesten YouTube.

Den fornærmede jenta på bildet er under 18 år gammel.

Guttene ble også idømt en bot på 5000 kroner hver, i tillegg til inndragelse av mobiltelefon.

Den fornærmede jentas mor, som ønsker å være anonym, sier til VG at hun er glad for at det endelig er avsagt en dom.

– Helt ærlig så synes jeg ikke noen dom hadde vært bra nok. Jeg mener den er alt for mild. På den annen side er det et klapp på skulderen for at datteren min har anmeldt. Det viser at slike ting som dette ikke er greit, og at det kommer en reaksjon, forteller fornærmedes mor.

Jentas mor mener mange unge i dag har et forvrengt bilde av hva det er greit å dele og ikke.

– Jeg håper dagens ungdom snart får opp øynene for hva som er privat og hva som kan deles. Mitt inntrykk er at disse grensene viskes mer og mer ut, og at det blir tatt lite hensyn til at det som deles på nett kan få store konsekvenser for de som ufrivillig får bilder og filmer av seg selv spredt, sier moren.

Hun håper dommen nå kan bidra til at flere foreldre tar holdningsskapende samtaler med barna sine om hva som er greit å dele.

– Reaksjonen fra juristene bør være et obs obs til foreldre der ute om å ta en prat med barna om grenser ansikt til ansikt. Dommen vi nå har fått viser at dette er ikke greit. Det er straffbart, fortellen moren.

Politiet har flere ganger vært ute og advart mot at hvordan nakenbilder kan bli spredd i sosiale medier.