Advokat vil anmelde Os kommune etter Havnesjefen-død

Advokat Olav Sylte kaller avlivingen av kjendissvanen Havnesjefen for dyremishandling. Nå vil han anmelde kommunen om ingen andre gjør det.

Onsdag denne uken skrev han et innlegg på sitt eget advokatfirmas hjemmeside hvor han hevdet at kommunens fellingsvedtak av knoppsvanen Havnesjefen var ugyldig.

Tidlig torsdag morgen ble det kjent at knoppsvanen var avlivet etter at den gikk til angrep på en 16 år gammel jente ved havnen i Os kommune i Hordaland onsdag.

Svanen skal ha hakket etter jenta og gikk løs på både henne og båten hun satt i. Da svanen kom seg oppi båten, fikk jenta panikk, hoppet ut i vannet og svømte til land.

– Jeg er sjokkert. Det er ikke bare Havnesjefen som er drept. Nå sitter mor og barn igjen helt hjelpeløse. Det er dyreplageri i seg selv, familien står helt uten vern, sier Sylte til VG.

Havnesjefens advokat, Per Magne Kristiansen, er svært skuffet over hvordan Os kommune har håndtert saken.

– Det har blitt lagt ned så mye arbeid for å finne en ny lokasjon for svanen. Vi forlenget kommunens fellingsvedtak frem til 19. august og vi har allerede søkt Miljødirektoratet om tillatelse til omplassering, sier Kristiansen til VG.

Landbrukssjef Øystein Svalheim ved Bjørnefjorden Landbrukskontor opplyser om at Havnesjefen ble avlivet med et enkelt slag i nakken.

– Han sovnet stille, rolig og fredelig inn. Det gikk så fort at han ikke skjønte noen ting før det var over, sier Svalheim til VG.

OPPGITT: Advokat Per Magne Kristiansen mener Os kommune burde satset på å flytte Havnesjefen istedenfor å ta livet av svanen. Foto: Thor Erik Mathiesen , VG

Kristiansen mener ikke at det var riktig fremgangsmåte.

– Det at svanen også bokstavelig talt har blitt slått i hjel syns jeg er meget uheldig. Skal man avlive et dyr da tar man med svanen til veterinæren og avliver den på en best mulig måte. Dette er sånt man gjorde på gårdene i middelalderen.

Advokaten ser ikke bort ifra at de nå kommer til å anmelde kommunen.

– Han har all rett til å anmelde oss. Så det må vi ta til etterretning hvis en slik anmeldelse kommer inn, sier fungerende ordfører i Os kommune, Laila Reiertsen, til VG.

Havnesjefen ble opprinnelig dødsdømt etter at den først gikk til angrep på en barnehagejente den 30. juni i år – da kommunen fattet et fellingsvedtak på svanen.

OPPRØRT: Advokat Olav Sylte mener Os kommune har tatt feil vurdering da de avlivet Havnesjefen natt til torsdag. Han reagerer først og fremst på at kommunen ikke har undersøkt flere alternativer til avliving. Foto: Advokatfirmaet Olav Sylte.

– Jeg tror ikke kommunen har forstått hvilket inngrep de har gjort i naturen. En god sammenligning er å se på hvordan barnevernet gjør inngrep i en familie. Man kan ikke ta barn ut av familien før man har forsøkt mindre inngripende vedtak først, sier advokat Sylte.

Han reagerer på at kommunen ikke flyttet svanen, istedenfor å avlive den – slik Havnesjefens advokat Kristiansen og Svanehjelpen i Os jobbet for.

– Jeg håper det iverksettes en politietterforskning i kommunen, slik at de ansvarlige må stå til rett for sine handlinger. Hvis ingen andre anmelder kommunen, kommer jeg til å gjøre det, understreker Sylte.

SVANEENKE: Knopsvanen Havnesjefen i Os har blitt avlivet etter at den angrep mennesker. Svaneenken passer på svaneungene så godt hun kan. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening, mener konsekvensen kan være stor for de gjenværende svanene.

– Knoppsvaneunger blir ikke matet av moren, de finner mat selv. Men hannen har som oppgave å forsvare dem og territoriet deres og det blir de å uten, sier Solbakken til VG.

Likevel har han forståelse for at kommunen har valgt å avlive svanen når de har sett konsekvensene av den aggressive svanen.

– Knoppsvanene er ofte aggressive i hekketiden, i den forstand at de forsvarer sitt område. De fleste vet jo at man skal holde seg unna en elgku med kalv, men en knoppsvane kan være like aggressiv. Det er viktig å huske på.

– Helt knust

Mange har reagert etter at det ble kjent at svanen var avlivet torsdag.

Bergitte Wiik arrangerte mandag en demonstrasjon i Os sentrum der rundt 30 personer protesterte mot avlivingsvedtaket mot Havnesjefen. Hun leverte 9 910 underskrifter til fungerende ordfører Laila Reiertsen.

I begynnelsen av juli, like etter fellingsvedtaket falt, samlet Wiik også inn 8 000 underskrifter og leverte dem til ordfører Marie Elisabeth Lunde Brurarøy.

Wiik reagerer kraftig på Havnesjefens død.



– Jeg er helt knust. Os kommune valgte den feigeste måten å gjøre det på. De avlivet svanen midt på natten, når svanehjelpen jobbet hardt med flyttingen, sier hun i en sms til VG.

Advokat Sylte står på at fellingsvedtaket er ugyldig, og forteller blant annet at han, sammen med advokat Kristiansen leverte en søknad til Miljødirektoratet om flytting onsdag kveld, like etter at Havnesjefen angrep 16-åringen.

TRIST: Trude Bahus i Svanehjelpen er oppgitt og lei seg for at Havnesjefen er død. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

– Så går det noen timer også er han avlivet. Det er ufattelig at kommunen ikke ønsker å lære opp befolkningen til å hvordan man behandler et dyr, istedenfor å ta slike avgjørelser. Man skal holde seg unna svaner og gi dem fred og ro, sier han.

Trude Bahus i Svanhjelpen i Os, foreningen som opprinnelig satte i gang kronerulling for å skaffe kjendissvanen en advokat, sier de trolig ikke kommer til å anmelde Os kommune.

– Jeg har ikke snakket med alle de andre enda, men vi er ikke interessert i å gjøre det. Vi orker ikke mer styr, jeg tror ikke det har noe for seg uansett, sier Bahus til VG.