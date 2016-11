Anken avvist: Krekar kan utleveres til Italia

Høyesterett har forkastet Mulla Krekars anke, men han fortsetter kampen for å hindre utlevering til Italia.

Lagmannsretten besluttet 21. oktober at Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Hamad, kan utleveres til Italia. Han anket umiddelbart.

Høyesteretts ankeutvalg konkluderer i kjennelsen med at det er enstemmig klart at anken ikke kan føre fram.

Bakgrunnen for utleveringsbegjæringen var at italienske myndigheter mistenker at Krekar har deltatt aktivt i oppbyggingen av et internasjonalt terrornettverk.

Onsdag formiddag ble han pågrepet av PST, melder TV2.

Les mer: Krekars 13 år lange kamp mot rettssystemet

Ser på ankemuligheter



Krekars advokat Brynjar Meling skriver i en sms til VG at Høyesterett ikke er siste mulighet, og at han og klienten jobber med en anke til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og en klage til Justisdepartementet.

Meling sier til NTB at han jobber med en klage til Justisdepartementet på beslutningen om å utlevere Krekar til Italia.

Med dette tapet har Krekar tapt i tre rettsinstanser. I juni fastslo Oslo tingrett at han kan utleveres.

Les også: Krekar sier han har lært mye av å bo i Norge

Glede i Fremskrittspartiet



– Justisdepartementet skal nå så raskt som mulig avgjøre om utleveringsbegjæringen skal etterkommes eller ikke, sier justisminister Anders Anundsen via sin presseavdeling til VG.

Frps Ulf Leirstein, som sitter i Stortingets justiskomite, skriver på Facebook at «julaften kom tidlig i år», og markerer kjennelsen på denne måten på Twitter:

Jan Arild Ellingsen i Frp deler Leirsteins entusiasme:

– Jeg er strålende fornøyd. Dette viser at grunnlaget for utvisningen er til stede, sier han til NTB.

Mener han ledet terrornettverk



Det var i 2011 at italiensk politi startet opprullingen av et internasjonalt terrornettverk kalt Rawti Shax. Mulla Krekar ble utpekt som lederen. Selv hevdet han at dette var et politisk parti.

12. november 2015 ble Krekar pågrepet som en av mange i flere land i Europa, i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

Da Krekar anket til lagmannsretten framholdt han og hans forsvarer at deler av etterforskningsmaterialet skal være feilaktig oversatt. Dette ble avvist av lagmannsretten.