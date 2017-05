Støre om Merkels USA-kritikk: – Hun pleier ikke ty til store ord

Angela Merkel sier Europa ikke lenger kan regne med USA og Storbritannia. Noe å merke seg, mener Jonas Gahr Støre (Ap).

– Angela Merkel er den europeiske lederen med lengst erfaring. Hun har samarbeidet med tre amerikanske presidenter. Disse uttalelsene skal vi merke oss, hun pleier ikke ty til store ord. Uklarhet i forpliktelser og ansvar mellom allierte er aldri et gode, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Uttalelsen fra den tyske kansleren Angela Merkel kommer dagen etter G7-toppmøtet på Sicilia, der hun har hatt samtaler med lederne for flere av verdens største økonomier – deriblant Donald Trump.

– Av den grunn kan jeg bare si: Vi europeere må virkelig ta vår skjebne i våre egne hender, uttalte Merkel.

Uttalelsen har blitt gjengitt verden over, og tolkes som at det nå skjer betydelige endringer i relasjonen mellom USA og de andre europeiske landene. Støre er enig i Merkels uttalelser om at Europa må ta større ansvar for sin egen sikkerhet.

– Men for oss alle, også for USA, er solidariteten i Nato av stor betydning. Det må vi arbeide for å gjøre klart for alle allierte.

Solberg: For tidlig å avskrive USA



Statsminister Erna Solberg (H) har et tett forhold til Angela Merkel, og de to har møttes en rekke ganger. Også hun anerkjenner at det skjer endringer på den internasjonale politiske scenen.

– Det er ingen tvil om at sterke krefter i Europa jobber for å styrke EU, på både sikkerhetspolitikk og andre områder. Situasjonen med Storbritannia og en ny amerikansk president har bidratt til det, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

– For Norge er det viktig å jobbe overfor flere grupper av våre nærmeste allierte, med både Tyskland og USA.

Solberg har lest Merkels uttalelser, og kaller dem «tydelige, men med forbehold». Det har vært mer bevegelse i de transatlantiske forholdene siden Trump tok over i USA, sier hun, og det er for tidlig å si hvor det hele ender.

– Men det er for tidlig å avskrive USAs engasjement for Europa. Det er mange ting ved den nåværende presidentens politikk vi ikke nødvendigvis er enige om, men USAs presidenter merker fort hvem som er vennene deres. Det har vi sett tidligere også.

TIDLIG Å SI: Erna Solberg mener det har vært mer bevegelse i de transatlantiske forholdene siden Trump tok over i USA, og at det er for tidlig å si hvor det hele ender. Her fra et møte med Merkel i november 2016. Foto: Michael Sohn , AP

– Akutt usikkerhet



Seniorforsker ved Senter for transatlantiske studier, Svein Melby, sier han ikke er overrasket over Merkels uttalelser.

– Siden Trump ble president, og kanskje før den tid, har man kunnet se en viss nedtoning av USAs vilje til å engasjere seg i den kollektive ordningen, og de har også holdt en lavere profil i Nato. Etter Trump har denne situasjonen bare blitt mer usikker.

Melby mener denne trenden startet med Obama, men at Trump har uttrykt det på en mer direkte måte.

– Obama snakket aldri om tvil om sikkerhetsgarantier. Med Trump blir det akutt usikkerhet. Han har reist et prinsipielt spørsmål om de kollektive ordningenes eksistens og rolle, sier Melby.

Melby mener at selv om både forsvarsministeren og utenriksministeren i USA har uttalt at de skal opprettholde sine forpliktelser, har ikke Europa lenger råd til å bare tro at dette skal rette seg opp.

– At Trump i tillegg velger å ikke nevne artikkel fem i sin første Nato-tale bidro nå til å skape enda mer tvil og usikkerhet til om USA fortsatt står ved disse forpliktelsene.

IKKE OVERRASKET: Seniorforsker ved Senter for transatlantiske studier, Svein Melby, sier han ikke er overrasket over Merkels uttalelser. Han mener Trump har bidratt til tvil og usikkerhet hos de allierte. Foto: Privat

Melby sier at det for Merkel nok også handler om handelspolitiske-årsaker og økonomi, i tillegg til Trumps klimapolitikk og tvil rundt Paris-avtalen.

Et USA i endring

Melby mener det er et USA som er i endring i synet på sin egen verdensrolle vi nå ser.

– Det har skjedd en endring i tyngdepunktet på USAs syn på sin lederrolle. Når dette slår ut i en endret holdning til den kollektive ordningen, slik som Nato, og den sentrale globale lederrollen USA har hatt, blir det et spørmål om at Europa må ta mer ansvar for sin egen sikkerhet.

– Det store spørsmålet blir nå om det blir gjort noe mer enn å bare prate om det. Om de tar ansvaret. Dette har vært diskutert tidligere, men nå er det en utvikling i USA som gjør dette nødvendig, sier Melby.