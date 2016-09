Han er Stoltenbergs private rådgiver

Reklamemann Kjetil Try har blitt spurt til råds om flere av de mest avgjørende politiske valgene tidligere statsminister Jens Stoltenberg har tatt.

Siden Jens Stoltenberg og Kjetil Try gikk ut av videregående skole på Oslo katedralskole, har den nå 57 år gamle reklamemannen vært Stoltenbergs nærmeste venn, skriver Stoltenberg i sin selvbiografi «Min historie», som kom ut fredag.

Det har gjort at Stoltenberg har spurt Try om råd ved i en rekke politiske valg, skriver Stoltenberg i boken.

Sommeren 2012 var Try en viktig rådgiver da Stoltenberg tvilte sterkt på om han skulle ta gjenvalg som Ap-leder og stille til valg som statsminister ved stortingsvalget i 2013.

«Jeg var i tvil, men kunne ikke snakke med mange om dette. I tillegg til Ingrid, diskuterte jeg spørsmålet med noen få av mine nærmeste fortrolige. En av dem var Kjetil Try.»

VG har tatt kontakt med flere tidligere og nåværende Ap-folk i forbindelse med denne saken, blant annet partileder Jonas Gahr Støre. Han ønskeikke å kommentere saken.

Tidligere Stortingsrepresentant og nåværende medlem i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Dag Terje Andersen, har ikke lest boken, men sier til VG at det tross alt er bra at Stoltenberg har fortrolige.

– Det at han snakker fortrolig med Kjetil har jeg ingen grunn til å vurdere. Jeg tror de er gode venner, og det er vel tross alt bedre at man rådfører seg med noen enn at man sitter inne i et rom for seg selv og tror man vet al, sier Andersen.

SELVBIOGRAFI: Jens Stoltenbergs beretninger om sitt liv i politikken kom ut fredag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix , NTB scanpix

Sa ja for tidlig

Foran stortingsvalget i 2009 skriver Stoltenberg at han litt vel kjapt hadde sagt ja til å ta en periode til, uten å diskutere det i særlig grad med kona, Ingrid Schulerud, først.

«Det var dårlig saksbehandling i familien Schulerud-Stoltenberg. Ingrid hadde vært irritert. Dette blir i hvert fall siste gang, sa hun», skriver Stoltenberg i boka.

Sommeren 2012 besøkte Stoltenberg Try på reklamemannens hytte på Daftö utenfor Strømstad.

«Vi badet, spiste krabbe og drakk vin, og vi gikk lange turer i det svenske landskapet. Det var trær, gårdsbruk og sjø. Sommervær. Mens vi gikk, diskuterte vi om jeg skulle ta gjenvalgt. Kjetil mente jeg burde stille på ny», skriver Stoltenberg.

Og slik ble det.

Amundsen rådet Stoltenberg til å gå

Men i 2013 tapte de rødgrønne partiene Ap, Sp og SV flertallet på Stortinget, og regjeringen Stoltenberg må gå av. Allerede en knapp uke etter valgnederlaget snakket Stoltenberg om når han skulle gå av, med sin tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor, Hans Kristian Amundsen. Amundsen råder Stoltenberg til å gå av. Stoltenberg skriver at det mest ryddige tidspunktet vil være på partiets landsmøte i 2015.

RINGTE: Den tyske forbundskansleren Angela Merkel ringte Jens Stoltenberg vinteren 2013 og spurte om han var interessert i å bli generalsekretær i Nato. Foto: Thomas Grabka

Vinteren 2013 tar den tyske forbundskansleren Angela Merkel for første gang kontakt med Stoltenberg og nevner for han at han kan bli Natos generalsekretær. Stoltenberg skriver at han er smigret, men tviler på at det vil bli noe av. Samtidig begynner han å bli i sterkt i tvil om han faktisk har lyst til å trekke seg som partileder i Ap.

«Jeg var ikke lenger sikker på om jeg ville trekke meg fra norsk politikk. Jeg merket at jeg var i ferd med med å ombestemme meg. Jeg begynte å få lyst til å fortsette som partileder og stille som statsministerkandidat ved valget i 2017. Dessuten var jeg bekymret for hvordan det ville gå med Arbeiderpartiet om jeg gikk av.»

Igjen rådfører han seg med sin gode venn Try.

Understreket at han ikke var særlig gammel

«Kjetil Try, som jeg ellers lyttet mye til, mente jeg måtte fortsette. Siden valget hadde også mange i partiet fortalt meg hvor viktig de syntes det var at jeg fortsatte som leder. Gode partifolk fra hele landet var fornøyde. De understreket at jeg ikke var særlig gammel, og at de hadde tillit til meg. Også det gjorde inntrykk. Jeg har aldri hatt noe sterkt ønske om en internasjonal karriere. Jeg elsker å bo i Norge», skriver Stoltenberg.

Try er i dag leder for reklamebyrået Try. Han er gift med Kari Marstein, som er redaksjonssjef i Gyldendal norsk forlag. Try sier til VG at han ikke ønsker å kommentere opplysningene som kommer frem i Stoltenbergs bok før Stoltenbergs pressekonferanse lørdag.

I tillegg til om han i det hele tatt skulle fortsette som Ap-leder, har Stoltenberg rådført seg med Try når han har skiftet ut statsråder og forberedt seg til avgjørende partilederdebatter.

Stoltenberg beskriver Try som et klokt og godt menneske.

HVISKER: Jens Stoltenberg hvisker til Kjetil Try på bakrommet i Folkets hus under Aps valgvake i 2011. Foto: DANIEL SANNUM LAUTEN / VG

«Han er smart, lojal og kreativ. Gjennom hele mitt politiske liv har han vært en av mine nærmeste og beste rådgivere. Han har aldri hatt noen formelle posisjoner i politikken, men har vært med og diskutert både statsrådsskifter og vanskelige politiske saker. Jeg har ringt ham om smått og stort. Kjetil har en særegen forståelse for tidsånden og for hva folk tenker og tror. (..) I tillegg sier Kjetil klart fra når han mener jeg er på ville veier.»

Stille i ti minutter

Da Stoltenberg som statsminister for første gang forsøkte å bli gjenvalgt i 2001, slet Ap med dårlige meningsmålinger. Rett før den avsluttende partilederdebatten, skriver Stoltenberg at han var sliten og lei seg for at valget så ut til å gå dårlig.

«Jeg måtte ha en pause. Jeg ba Kjetil bli med til et lite hvilerom ved siden av kontoret mitt. Der tente jeg en sigarillo. Vi satt helt stille, sa ikke et ord på mer enn ti minutter. Jeg følte meg helt utmattet. Til slutt greide jeg å samle meg, og klarte å gjennomføre partilederdebatten. Jeg tror den gikk bra.»

Ap tapte valget, og Stoltenberg gikk tilbake til Stortinget. Igjen er det Try sammen med Jonas Gahr Støre, som forsøker å muntre han opp.

«Noen dager etter valget tok Jonas og Kjetil meg med på en lang tur på Bygdøy. Det var kaldt og surt. De foreslo at vi tok en ferie sammen i et varmt land, og sa at vi tross alt hadde fått til en del bra i regjering. Hensikten var å peppe meg opp, overbevise meg om at jeg fortsatt hadde mye å gi. De lyktes bare delvis», skriver Stoltenberg i boka.

Try er også trolig opphavet til at det oppsto rykter om at Jens Stoltenberg var homofil.

Og du husker kanskje videoen der Jens Stoltenberg kjører taxi rundt om i Oslo? Den gikk verden rundt, og bak reklamestuntet sto reklamebyrået Try.

Hentet opp til SMK

Men også da flere statsråder måtte gå av, spurte Stoltenberg Try om råd. Da Stoltenberg lot Karita Bekkemellem gå, for å sette inn Manuela Ramin Osmunden, rådførte statsministeren seg med reklamemannen.

I boken skriver Stoltenberg om statsrådenes dramatiske avgang.

Før SV-leder Audun Lysbakken måtte gå av våren 2012, drøftet statsministeren saken med sine aller nærmeste rådgivere på Statsministerens kontor, og Kjetil Try.

«Søndag 4. Mars 2012 hadde jeg en telefonkonferanse med fortrolige rådgivere. Hans Kristian Amundsen, Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Rita Skjærvik og Snorre Wikstrøm var med fra staben min. I tillegg deltok Kjetil Try. Jeg skulle møte Audun og Kristin senere på dagen og trengte råd», skriver Stoltenberg.