Anette Trettebergstuen har blitt mor

Ap-politikeren og kompisen har blitt foreldre til en liten gutt.

– Han er objektivt sett verdens søteste, sier Anette Trettebergstuen til Hamar Arbeiderblad.

Hun forteller at det nye familiemedlemmet skal hete Gustav.

– Han kom godt på overtid og svært etterlengtet til lunsj torsdag. Vi er fortsatt på sykehuset, men gleder oss til å vise han til verden om en stund, sier hun.

Aps familiepolitiske talskvinne ble hyllet for åpenheten etter at hun i desember fortalte om hvordan hun som enslig lesbisk kvinne hadde blitt gravid med sin homofile venn, Christian Berg.

I et stort intervju med VG fortalte de at møttes for et par år siden gjennom felles venner og at de raskt startet å prate om å få barn sammen.

– Lesbiske kan dra til Danmark og få assistert befruktning med ukjent donor, og lesbiske par i Norge kan få barn med kjent donor. Men jeg har alltid tenkt at det som passer best for meg er å få barn med en mann som vil være far og ta del i barnets liv.

– Det er alltid det jeg har sett for meg, selv om alle måter å gjøre det på er like bra. For meg har det heller aldri vært aktuelt å velge å bli alene om barnet, sa Trettebergstuen.

De fortalte også at barnet ble unnfanget ved en «gjør det selv hjemme-befruktning» - og at de den første tiden har planer om å bo sammen.

– Ja, vi må jo det. Barnet har behov for å knytte tett kontakt med begge. Vi må bare løse det praktisk på den måten som er til det beste for barnet.