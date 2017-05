Derfor salutteres det 8. mai

I dag er det 72 år siden Hitler-Tyskland kapitulerte og okkupasjonen av Norge nådde slutten.

Her salutteres det 8. mai: Akershus festning – Oslo Bergenhus festning – Bergen Fredrikstad festning – Fredrikstad Fredriksten festning – Halden Fredriksvern orlogsstasjon – Stavern Haakonsvern orlogsstasjon – Bergen Karljohansvern orlogsstasjon – Horten Kongsvinger festning – Kongsvinger Kristiansten festning – Trondheim Odderøya fort – Kristiansand Oscarsborg festning – Drøbak Rena leir – Rena Setermoen leir – Setermoen Trondenes fort – Harstad Ulsnes fort – Stavanger Vardøhus festning – Vardø

«Vår kamp er kronet med seier. Norge er atter fritt», lød parolen Hjemmefrontens ledelse delte med det norske folk 8. mai 1945, etter at Hitler-Tyskland etter fem år som okkupant trakk seg ut av Norge under ordnede forhold, uten væpnet motstand.

Dagen blir kalt frigjøringsdagen og veterandagen, og markeres med salutter ved kongerikets saluttplasser.



Stor VG-grafikk: De 11 893 ofrene for annen verdenskrig

Syv saluttdager



I 2010 besluttet regjeringen at dagen i tillegg til å være frigjøringsdagen, også skal være Norges veterandag, for å hedre alle veteraner for deres innsats fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner. Siden 1945 har over 100.000 nordmenn tjenestegjort i nærmere 100 operasjoner i 40 land.

FLAGGDAG Foto: Håkon Mosvold Larsen, , ntb scanpix

I Norge er det syv offisielle saluttdager: 1. mai, 17. mai og 7. juni (da unionen med Sverige ble oppløst), i tillegg til fødselsdagene til kongen, dronningen, kronprinsen og kronprinsessen. Saluttplassene er pålagt å saluttere i dag. 8. mai er også flaggdag.

Det vil i dag bli avholdt et hovedarrangement på Akershus festning i Oslo. Der vil det være åpen dag med arrangementer som hedrer Tysklandsbrigaden, i tillegg til drilloppvisning, besøk av H.M. Kongen og overflyging av F-16, opplyser Forsvarsdepartementet. Det vil også være arrangementer en rekke steder i landet. Forsvaret har laget en oversikt over arrangementene på sine nettsider.

VG-grafikk: Her døde nordmennene under annen verdenskrig

VELKOMMEN: Kronprins Olav fikk en varm velkomst da han kom tilbake til Norge. Foto: NTB scanpix

Fredelig tilbaketrekking



«Det som skjedde var på mange måter et mirakel», uttalte Jens Chr. Hauge, leder av motstandsorganisasjonen Milorg, med henvisning til hvor fredelig tilbaketrekkingen var. I de fleste andre land gikk det mer blodig for seg, og bare i Danmark gikk det like anstendig for seg som i Norge. Det var tilfeller av trakassering og hevnlyst, men eksemplene på lynsjing var få.

Det skulle gå over tre uker før den politiske ledelse ankom det frigjorte Norge. Stortingspresident C.J. Hambro fra Høyre og statsminister Johan Nygaardsvold fra Arbeiderpartiet ankom 31. mai 1945. Kronprins Olav ankom 13. mai.

VG mener: Takk til soldater før og nå

Tyskerne hadde allerede trukket seg ut av Nord-Norge som følge av den sovjetiske innmarsjen i oktober 1944. Den tilbaketrekkingen ble tøffere for nordlendingene enn det var for resten av Norge i maidagene 1945. Tyskerne tok i bruk den brente jords taktikk, og svidde av enorme landområder.

Det var 9. april 1940 Norge ble tatt på sengen og okkupert av Nazi-Tyskland. Nygaardsvolds regjering nektet å etterkomme det tyske kravet om overgivelse, i motsetning til hva regjeringene i Danmark og Sverige gjorde. Kampene varte i to måneder, men 7. juni måtte kongen og regjeringen se seg nødt til å sette kursen mot London, der eksilregjeringen ble opprettet.