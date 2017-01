Tormod er Breiviks ukjente besøksvenn

SKIEN (VG) Prest og major Tormod Klovning (48) er mannen som besøker terroristen Anders Behring Breivik hver uke.

VG kan i dag fortelle historien om den ukjente besøksvennen som har sittet i lange samtaler med massemorderen i en årrekke, en av ytterst få utenforstående som Breivik har betrodd seg til og diskutert med.

I begynnelsen av 2014 begynte Skien fengsel jakten på en profesjonell besøksvenn – noen som kunne møte Norges mest forhatte mann bak en glassvegg i cellen hans. Noen som klarte å utfordre Breivik, og som han likevel ville ha tiltro til.

Prest og musiker

Det ble en 48 år gammel musikkinteressert, teologiutdannet major med bergensdialekt.

Klovning er født og oppvokst i Sandviken i Bergen og ble ordinert som prest der i 1995. Han har fungert som kapellan og prest i en rekke stillinger, før han flyttet til Skien, der han har vært svært aktiv i både kirken og kulturlivet.

48-åringen spiller både orgel, piano, fløyte og trekkspill, og har i en årrekke vært pianolærer ved Skien kulturskole ved siden av jobben i kirken.

Bergenseren har også bakgrunn fra Forsvaret og er fortsatt major og feltprest i Heimevernet. Det siste har Breivik understreket ved flere anledninger i retten.

– Han har høy sikkerhetsklarering og er en interessant samtalepartner, sa han under den forrige rettssaken i april.

Et sentralt vitne

Siden februar 2014, har familiefaren fra Skien møtt Breivik til samtaler på mellom én og halvannen time. Først hver fjortende dag, så hver uke fra april 2016 og frem til i dag.

Bortsett fra ansatte i Kriminalomsorgen og Breiviks egne advokater, er Klovning den som har hatt mest kontakt med massedrapsmannen de siste årene.

I dag skal han ta plass i vitneboksen og forklare seg om samtalene med Breivik for første gang.

Med sine nå ukentlige samtaler med Breivik over en så lang periode, vil Klovning være et svært sentralt vitne i rettssaken.

Han er en av få som har observert og samtalt med Breivik over tid, og som vil kunne uttale seg om eventuelle isolasjonsskader og endringer i atferden hans.

Kolleger beskriver 48-åringen som en belest og intelligent mann med høy etisk integritet og stor interesse for musikk.

VG har vært i kontakt med Klovning, som ikke ønsker å kommentere relasjonen med Breivik før han skal vitne i retten.

Breivik liker ham

Breivik selv har ikke lagt skjul på at han liker å snakke med Klovning, og påpekte under den forrige rettssaken i april at han hadde høy sikkerhetsklarering fra Forsvaret.

– Han er ekstremt oppegående og jeg setter pris på ham som person, men på den annen side begrenser relasjonen vår seg. Han er betalt for å snakke med meg, og det er ikke sånn at jeg kommer til å bli bedt hjem til ham i juleselskap. Jeg vet at han rapporterer det vi snakker om videre, sa Breivik om Klovning i retten i går.

Besøksvennen er stevnet som vitne av Regjeringsadvokaten, og det er første gang han forklarer seg om forholdet til Breivik.

– Det er ikke noe problem at han kommer hit og vitner, så lenge han forklarer seg sant, og det tror jeg han gjør. Det er sikkert en del negativt han kan si om meg. Med tanke på at jeg ikke har noen fortrolige, hender det sikkert at jeg sier ting til profesjonelle som jeg ikke burde sagt, sa Breivik i retten torsdag.

Beskriver tilværelsen

Han brukte mye av sin egen forklaring på å beskrive en tilværelse der han kun møter profesjonelle aktører, og i liten grad får bryne seg på andre meninger.

– Er det ikke også slik at en del av denne besøksvennens oppdrag er å utfordre og korrigere, spurte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

– Ja, det er jo noen ganger han sier at det ikke er noen fra ytre høyre som bryr seg om meg, og at jeg ikke har noen støttespillere. Det virker som han har fått en bearbeidingsrolle, svarte Breivik.