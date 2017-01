Storrvik: – Vi må se bort fra Breiviks handlinger

SKIEN (VG) Etter Regjeringsadvokatens tordentale tirsdag, tegner Breiviks advokat et helt annet bilde av forholdene i fengselet.

Øystein Storrvik mener at grusomhetene 22. juli, og vårt alles forhold til Breivik, i seg selv gjør saken vanskelig.

– Denne saken er nesten helt uhåndterlig for alle beslutningstakere. Det er nesten ikke mulig å behandle denne saken, fordi handlingene er så grusomme. Og det er nok årsaken til at skruen er blitt vridd for hardt til, sier Storrvik.

Han vant frem for halve søksmålet mot staten i tingretten, som mente at flere av de svært strenge sikkerhetstiltakene rundt Breivik brøt med menneskerettighetene.

– Det er slik at ingenting blir inhumant, fordi det Breivik har gjort er så skrekkelig. Men det må man se bort fra når man vurderer hans menneskerettigheter, sier Storrvik.

Regjeringsadvokaten: – Breivik ser på seg selv som en ung Adolf Hitler

Angrep Regjeringsadvokaten

Helt i starten av prosedyren, gikk Storrvik langt i å si at Regjeringsadvokaten har misforstått grensene i menneskerettighetskonvensjonen når de oppsummerte for retten.

– Et av de spesielle momentene i denne saken, er at statens ulike stemmer har så forskjellige måter å uttrykke seg på, sa Storrvik, før han trakk frem Sivilombudsmannensforebyggingsenhet, som i en rapport har drøftet nettopp Breiviks minimumsrettigheter etter menneskerettighetskonvensjonen.

– Det står i sterk kontrast til Regjeringsadvokaten avslutning i går. Jeg tror årsaken til at man gikk så høyt ut i går, er at man oppsummerte menneskerettighetene feil for retten, sa Storrvik.

Bakgrunn: Dette er ankesaken om Breiviks soningsforhold

– Menneskerettighetene misbrukes



Breiviks advokat trakk frem dommen der den kurdiske PKK-lederen Abdullah Ocalan fikk delvis medhold mot Tyrkia. Han mener Regjeringsadvokaten har lagt til grunn at han satt innesperret på en øy i 19 år, mens dette i realiteten var kortere.

– Det fremstår rotete i dommen fra Strasbourg, så man må lese den grundig. Faktum er at han ble pågrepet senere enn staten la til grunn, sa Storrvik.

I sin prosedyre mente Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted at menneskerettighetskonvensjonen blir misbrukt i Breivik-saken.

– Det at de internasjonale menneskerettighetene har kommet inn i norsk rett, det er et stort sivilisatorisk fremskritt. Faren ved det, er at det i enkelte saker overdrives. At de helt sentrale og umistelige menneskerettighetene misbrukes og trekkes for langt. Etter statens syn, er denne saken et eksempel på dette, tordnet Sejersted.