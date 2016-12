Staten sterkt kritisk til tingrettens Breivik-dom

Oslo tingrett gjør en rekke feil i bevisvurderingen og ser saken til Anders Behring Breivik fra helt feil ståsted, mener Regjeringsadvokaten.

Ikke bare har tingretten hatt «et uriktig perspektiv» på vurderingen av soningsforholdene til Breivik, domstolen har også gjort en sterkt mangelfull bevisvurdering.

Det fastslår Regjeringsadvokaten i sitt sluttinnlegg i forkant av at Borgarting lagmannsretten skal behandle søksmålet den terrordømte massedrapsmannen har anlagt mot staten.

Oslo tingrett ga Anders Behring Breivik medhold i at deler av soningsforholdene på Ila og i Skien fengsel innebar brudd på menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling. Staten ble frikjent for påstandene om at kriminalomsorgen krenker Breiviks rett til privatliv.

Staten og Breivik har anket på hvert sitt punkt, og hele sakskomplekset kommer derfor opp på nytt når lagmannsretten starter sin ankebehandling 10. januar.