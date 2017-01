Regjeringsadvokaten: – Breivik ser på seg selv som en ung Adolf Hitler

BORGARTING (VG) Breivik har en heftig rødfarge i det uttrykksløse ansiktet, mens Regjeringsadvokaten beskriver ham i kraftige ordelag.

– Dette er den samme Breivik som forklarte for sin mor og sine venner at han skulle drive gårdsbruk på Rena. Den samme Breivik som står i baugen på «Thorbjørn» og forteller at han er politimann som skal beskytte dem etter bombeangrepet i Oslo, sier Fredrik Sejersted.



På den andre siden av gymsalen sitter Breivik i mørk dress og rister på hodet, akkurat som han har gjort hele tiden. Uten å foretrekke en mine.

– Den samme mannen som skyter ungdommer i ryggen, og når de ligger der skadet, skyter han dem i ansiktet. Det må vi ikke glemme, fortsetter Sejersted mens han dunker en finger i skranken foran seg.

– Ser på seg selv som en ung Hitler



Etter at kollega Marius Emberland hadde tatt for seg den tørre jussen i menneskerettighetskonvensjonen, begynte Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted å ta for seg hvert enkelt faktum rundt Breiviks soning, og holde dem opp mot jussen.

– Det er ingen annen innsatt i hele Norge som staten har brukt så mye ressurser på. Det er også ubestridelig at Breivik har bedre soningsforhold enn andre, nettopp for å kompensere for de strenge tiltakene. Han har hatt stressless på cellen, og det er det ingen andre som har. Det er ingen annen fange som tilbringer to timer med de ansatte hver dag, som spiller backgammon med ham og prater med ham, sier Sejersted.

Han mener Anders Behring Breivik har et meningsfylt liv i fengselet, som han etter eget valg fyller med sitt ideologiske prosjekt.

– Han ser nok på seg selv som en slags ung utgave av Adolf Hitler. Han ser for seg at han skal komme ut en dag og bli en fører. I alle fall sier han det selv, sier Sejersted.

– Det er blank løgn



Regjeringsadvokaten kom også inn på Breiviks noe overraskende partsinnlegg i retten, der han kastet fra seg manuset sitt og selv hevdet at han hadde forstått hvor isolasjonsskadet han var blitt.

– Han sa at han innså, etter å ha hørt meg, at han var blitt radikalisert i løpet av fengselsoppholdet, at han først nå var blitt korrigert. Det er jo smigrende for meg, men det er helt uten troverdighet, begynte Sejersted.

Han mener Breivik har blitt konfrontert og korrigert hele tiden, både av fengselsbetjenter og besøksvennen.

– Det er dypt usant, det er blank løgn, at ingen har forsøkt å korrigere ham. Det har ikke et snev av troverdighet. Da jeg forsøkte å presse ham på det, kom det frem at han ikke angret, fortsatte Regjeringsadvokaten.

Breivik ristet igjen på det kortklipte hodet med nyklippet skjegg, mens han boret øynene i Sejersted.

– Nei, det vi fikk se i retten, og som gjorde dette til en urovekkende seanse, var at vi fikk et nytt innblikk i den samme Breivik. Den mørke, manipulerende Breivik. Han kom med den forklaringen som var mest rasjonell for ham, i den situasjonen han var nettopp da, sa Regjeringsadvokaten.