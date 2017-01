Randi Rosenqvist: – Breivik ville samarbeide med Høyre og Fremskrittspartiet

SKIEN (VG) Psykiatrispesialist Randi Rosenqvist mener Anders Behring Breivik har endret sine teorier av hensiktsmessighetshensyn og for å fange tilhengere.

Den erfarne psykiateren Randi Rosenquist har hatt mange samtaler og møter med Breivik helt siden han ble pågrepet etter terrorangrepene 22. juli.

Fakta om ankesaken * 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. * Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien. * 20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling. * Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv. * Staten har anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering. * Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8. *Ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet 10. januar i Skien fengsel.

Rosenquist har skrevet flere sikkerhetsrapporter om Breivik som er blitt brukt som grunnlag for soningsregimet han er underlagt, og har skrevet en ny rapport av massedrapsmannen i 2016:

–Jeg tenker at man må ha som målsetning at han etter hvert skal over i en vanlig forvaringsenhet. Jeg tenker at den situasjonen han er i nå, som en «Very Important Criminal», som mange kretser om, bør endres på sikt. Det vil ta noe tid å gjøre trygt, både for Breivik og samfunnet, men det bør være en målsetning, sier Rosenqvist i retten.

Hun forteller at det mest alvorlige er at Breivik bak et vanlig ytre vil pønske ut planer om ganske spektakulær voldshandlinger, dersom han føler at det politiske prosjektet hans ikke får nok oppmerksomhet.

–Den faren er etter min mening den mest alvorlige, og den som har lengst tidsperspektiv. Når Breivik oppfatter at han ikke lenger er så interessant, vil han kunne føle behov for å lage det han pleide å kalle «fyrverkeri» for å skape oppmerksomhet. Risikoen for vold som følge av motgang eller irritasjon tror jeg er mindre etter hvert som årene har gått, sier Rosenqvist.

Hun forteller at hun også fikk en kopi av et brev som Breivik hadde sendt til statsministeren, finansministeren og Kristin Clemet.



– Da jeg leste brevet, syntes jeg det minnet om mange tidligere skriverier. Jeg merker meg slik han fyller ut sidene, argumenterer og argumenterer. Jeg anerkjenner ikke alle hans premisser, men gitt premissene er det indre logisk.

– Planlegger fremtidsscenarioer

– Jeg merker meg hvordan han planlegger fremtidsscenarioer. At han skal ha en bil med skuddsikkert glass, slik at han og hans følgesvenner skal kunne agitere trygt.

Jeg merket meg også han gjerne ville samarbeide med Høyre og Fremskrittspartiet for å sette Arbeiderpartiet på sidelinjen, sier Rosenqvist.

Hun forteller at hun ikke anser Breivik som schizofreni, og at hun mener han ikke har en sinnslidelse.

– Målrettet



Hun oppfatter at han har en virkelighetsoppfatning som deles av en del andre subgrupper.

–Jeg har aldri oppfattet ham som psykotisk. Dersom man mener at personer med psykoser har alvorlige tenkningsforstyrrelser, ikke bare rare ideer. Jeg har oppfattet ham som målrettet og som har en plan og teorier, og at han holder seg til disse, sier hun.

Samtidig understreker hun at det er stor grunn til bekymring for Breiviks situasjon:

– Han har endret sine teorier etter det jeg mener er hensiktsmessighetshensyn. Han ville fange tilhengere. Han har forandret seg noe tematisk i den tiden han har vært fengslet, men hovedlinjen hans er den samme. Og jeg tror stadig han er av den oppfatning at det skal være en fascistisk revolusjon i Europa den neste tiden, og at han da vil bli en politisk leder og takket for det han har ofret, sier Rosenqvist.

– Ikke isolert

Rosenqvist fortalte at hun hvert år har bedt om å få snakke med ham, men at han har avslått de siste tre årene.



– Ut fra min psykiatriske måte å tenke på, har ikke Breivik vært isolert. Han har hatt samtaler med ansatte, besøksvenn, prest. Han har hatt tilgang til helsehjelp og han får lese aviser og se TV. Dersom han hadde vært isolert, ville han vært sansedeprivert. Dersom man virkelig er isolert, kan man få ekko av sine egne tanker og virkelighetsforstyrrelser, sier Rosenqvist.

Hun uttalte under rettssaken i tingretten i mars at Breivik burde få lettere soningsvilkår:

– Jeg er uenig med fengselsledelsen som har vært tilbakeholden med å gi ham en PC, for jeg tenker at det å skrive på en PC kan være noe som holder hans mentale styrke oppe, sa hun da.

–– Ikke isolasjonsskadet



På spørsmål fra Øystein Storrvik i tingretten om det er noe med vilkårene rundt hvordan Breivik har sonet som har vakt bekymring svarte Rosenquist at det ikke var det:

– Nei, jeg kan ikke si det. Man kan selvsagt bli deppet. Det er jo ikke alle som sitter i fengsel som akkurat trives. Men isolasjonsskade var ikke noe jeg fant. Han har jo søkt lite samhandling med andre mennesker. Også i årene før han begikk sine terrorhandlinger holdt han seg mye for seg selv. Han holdt seg med sin datamaskin og spilte World of Warcraft. Han var jo ikke akkurat den sosiale typen, sier Rosenqvist.

–Mister kontakt med virkeligheten



I tingretten mente ikke Rosenquist at Breivik hadde endret seg fra 2011:

– Bortsett fra at Breivik nå er i fengsel er det ingenting som har utviklet seg i positiv retning siden 2011. Vil han bli gal når han skjønner at alt er fånyttes? Jeg tror ikke han vil bli psykotisk, men at det heller blir en tilstand hvor han mister total kontakt med virkeligheten. Men det er ikke sikkert det skjer heller, det kan tenkes at han føler han må utføre mer «fyrverkeri» for å få mer fokus på saken, sier Rosenqvist.

Ville ikke snakke om 22. juli

Anders Behring Breivik hevdet i sin forklaring torsdag han ikke lenger er militant og tilhenger av voldsbruk, men vil ikke svare på om han fortsatt mener 22. juli-angrepene var legitime handlinger.

– Jeg legitimerer ikke 22. juli, men det er en fin grense mellom legitimering og å forklare motivet for handlingene, sa han litt senere i en konfronterende passasje i regjeringsadvokatens utspørring.

Det var det nærmeste Breivik gikk i sine svar på Fredrik Sejersteds spørsmål om han fortsatt anser massedrapene 22. juli for å være legitime politiske handlinger. Sejersted ville lenge ikke gi seg før han fikk et «ja» eller «nei» på sitt spørsmål, og konfronterte Breivik flere ganger med holdninger han tidligere har gitt uttrykk for rundt drapene på 77 mennesker.

I begynnelsen av sin forklaring sa Breivik at rettssaken har åpnet øynene hans:

– Frem til nå har jeg egentlig løyet for meg selv, jeg er sterkt skadet av isolasjonen og radikalitet er kanskje den mest alvorlige isolasjonsskaden. Jeg er ikke bare litt skadet, jeg er ganske mye skadet av isolasjonen, uttalte Breivik.

