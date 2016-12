Flyforbud over Skien fengsel under Breivik-saken

Politiet i Grenland vil ta høyde for alle eventualiteter.

I forbindelse med ankesaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik, blir det totalt flyforbud i en sone over Skien fengsel. Flyforbudet gjelder fra 10. januar til 13. januar, og fra 17. januar til 18. januar, opplyser Sør-Øst politidistrikt i en pressemeldning.

– Vi skal ivareta sikkerheten til alle som bor i Grenland og har derfor valgt å etablere flyforbud i den aktuelle tidsperioden. Vi må ta høyde for alle eventualiteter, skriver Annie Sandersen, driftsenhetsleder i Grenland, i pressemeldingen.

Til VG ønsker ikke Sandersen å utdype hva slags eventualiteter politiet sikter til.

– Det vil jeg ikke gjøre. Vi skal ta høyde for alt, men jeg ønsker ikke si hva det handler om.

– Er det noen konkrete vurderinger dere har gjort, som gjør at dere ønsker flyforbud?

– Ikke annet enn at vi ønsker ro i det området, også i lufta, sier Sandersen til VG.

Hun opplyser at de ønsker kontroll på trafikken ved den lokale flyplassen Geiteryggen, som per dags dato ikke er åpen for sivil trafikk.