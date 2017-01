Fengselsrapport fra 2013: Breivik fremsto uberørt av morens død

SKIEN (VG) Anders Behring Breivik bar ikke særskilt preg av å ha mistet sin mor, ifølge en helsejournal.

I et vaktnotat fra en av de ansatte like etter at moren døde, kommer det frem at Breivik ikke viste noen synlige følelser etter dødsbudskapet.



– Det går bra nå, da han har større ting å bry seg om. Han kan ikke tillate seg personlige følelser, men ser at det kan endre seg i fremtiden, leser regjeringsadvokaten fra notatet.

Breiviks mor, Wenche Behring Breivik, døde 22. mars 2013.

–Aldri kjent seg lykkeligere



– Han bar ikke ytterligere preg av å ha mistet sin mor. Han har sagt at han opplevde samtalen med henne uken før som god, og at han fikk ta farvel. Den innsatte har aldri kjent seg lykkeligere enn han gjorde nå. Han lever nå for sin politiske ideologi og partiet han har startet, leser Sejersted fra en helsejournal fra 2013.

I rettssalen i gymsalen i Skien fengsel fredag la regjeringsadvokat Fredrik Sejersted frem utdrag fra en rekke månedlige innberetninger og helsejournaler fra terrordømte Anders Behring Breiviks soning i 2012 og 2013.

– Fengselsrapportene som ble presentert i retten onsdag viste at Breivik ikke har tegn til isolasjonsskader, og at han flere ganger har uttrykt at han er motivert og trives i eget selskap, leste regjeringsadvokaten.

Skuffet over moren



Under gjennomgangen av Breiviks kontakt med omverdenen i tingretten, kom det frem at han var skuffet over moren.



– Breivik ikke er sikker på at han ønsker mer kontakt med moren, siden hun ikke er mer stolt av ham. Hun burde vært den stolteste mammaen i hele Europa, sto det skrevet i et notat fra helsevesenet.

Det fremgikk videre at han en periode ønsket å avbryte besøkene fra mor. De hadde i perioder kontakt med jevnlige telefonsamtaler. Så fikk han utvidet telefontid da hun ble syk.

Fem besøk



Fengslet organiserte også transport fra sykehuset da hun ble syk for at hun skulle få besøke ham.



Breivik mottok i alt fem besøk av sin mor på Ila, før hun døde. Det siste besøket ble gjennomført uten glassvegg.

VG har tidligere skrevet om at forfatter Åsne Seierstad intervjuet terroristens mor på dødsleiet.

Fersk risikovurdering

Regjeringsadvokat Frederik Sejersted leste onsdag opp fra en helt fersk sikkerhetsvurdering av Breivik foretatt av psykiatrispesialist Randi Rosenquist, i desember 2016.

– Han er fortsatt pågående i politiske analyser. Han er glad for Brexit og Trumps valgseier. Han er mer konspiratorisk, og elsker å diskutere med personalet. Han ønsker å korrespondere med Vigrid og Nordfront, og etablere et fascistisk parti med dem. Han ønsker å sone på en avdeling med fengslede fascister, og sier han må skaffe seg våpen hvis han skal sone på vanlig avdeling, leste Sejersted fra risikovurderingen.

Regjeringsadvokaten understreket at Breivik ransakes langt sjeldnere nå enn tidligere, selv om han fortsatt anses som en sikkerhetsrisiko i fengselet.

