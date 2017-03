– Godt å vite at vi ikke skal møte ham igjen i en rettssal, sier leder for støttegruppa etter 22. juli.

Leder Lisbeth Røyneland for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene mottok med stor lettelse budskapet om statens seier i lagmannsretten klokken 12 tirsdag.

– Dette viser at rettsstaten fungerer. Jeg håpet jo hele tiden at staten skulle vinne denne anken, men det er jo sånn at man har en liten usikkerhet i bakhodet. Reaksjonen min klokken 12 var en enorm lettelse. Dette har nok gått mer inn på meg enn jeg har villet innrømme, sier Røyneland til VG.

Hun legger til at det er godt å vite at samfunnet ikke vil se noe mer til terroristen på flere år.

– Det er godt at vi ikke skal møte ham igjen i en rettssal hvor han gjør narr av vårt rettssystem og de som ble drept.

Bakgrunn: Staten får medhold i lagmannsretten

Forberedt på anke



Røyneland sier hun har satt seg godt inn i Menneskerettsloven, og påpeker at artikkel 2 starter med at alle skal ha retten til liv.

– Det sier seg selv at han har brutt menneskerettighetene ved å bombe og drepe 77 mennesker. Da blir det helt absurd at vi får en evig sutring fra terroristen, når han får tre celler, stressless, tv og aviser, og kaffe servert om morgenen. Det får i hvert fall ikke de han frarøvet livet, sier Røyneland.

Hun var forberedt på den varslede anken til Høyesterett, som Breiviks advokat Øystein Storrvik varslet umiddelbart etter Borgarting lagmannsretts offentliggjøring av dommen.

– Terroristen vil jo ha oppmerksomhet. Det er det som nærer ham. Så han vil alltid se sitt snitt til å komme med sitt høyreekstreme burdskap. Men det blir ikke en tilsvarende rettssak hvor han står og gjør narr av rettssystemet. Tas den opp i Høyesterett blir det administrativt behandlet. Heldigvis får vi ikke se terroristen igjen på mange, mange år.

Anders Giæver: «Helt etter planen»

AUF: – Tankene går til ofrene

AUF-leder Mani Hussaini er lettet over at Borgarting lagmannsrett mener at soningsregimet til Anders Behring Breivik ikke strider mot menneskerettighetene.

– I dag går mine tanker til de virkelige ofrene for terroristens handlinger. Alle som mistet sine barn, foreldre og venner. Vi er tilhengere av rettsstaten, og derfor har vi respektert at denne saken har kommet for retten, sier Hussaini i en kommentar til dommen, ifølge NTB.

– Samtidig er vi fornøyde med at lagmannsretten har konkludert med at ingen menneskerettigheter har blitt brutt i forbindelse med terroristens soningsforhold, understreker AUF-lederen.

Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet, men fikk ikke medhold i noen av punktene i lagmannsretten.

Les også: Ti spørsmål og svar om Breiviks sak mot staten

Amundsen: Fornøyd

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) er fornøyd med at staten fikk medhold i lagmannsretten i Breivik-saken.

– Vi er fornøyd med at vi har fått medhold, men understreker at dommen ikke er rettskraftig, sier justisministeren til NTB.

Amundsen sier videre at han "konstaterer at lagmannsretten har et annet syn enn tingretten i spørsmålet om krenking av menneskerettighetene under gjennomføringen av straffen".

– Det er kriminalomsorgens oppgave å fortløpende vurdere innsattes soningsforhold. Det vil de også gjøre i dette tilfellet, sier Amundsen.