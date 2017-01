Breivik har brevvekslet med svensk kvinne siden 2012

SKIEN (VG) Terrordømte Anders Behring Breivik er underlagt brevkontroll, men det stoppes flere utgående enn inngående brev. Han har bilder av flere kvinner på cellen.

Breiviks brevveksling med omverdenen og sensur av brev til og fra 37-åringen, var tema under ankesaken om Breiviks soningsforhold onsdag.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted redegjorde for hvordan brevene Breivik sender og mottar kan deles inn i seks kategorier:

* Masseutsendelser av brev til støttespillere og meningsfeller

* Brevveksling med høyreekstreme straffedømte

* Brevveksling med støttespillere som vil bistå han i etablering av nettbaserte plattformer for hans budskap.

Brev nektet av andre grunner:

* Sendinger nektet fordi de er utformet på måter som gjør brevkontroll umulig.

Brev som i all hovedsak er blitt tillatt:

* Mediebrev og brev til ulike instanser og organisasjoner.

* Brev fra andre private aktører som ikke tilhører de tre første kategoriene (brev fra kvinner, religiøse personer m.m.).

Brevveksler med svensk kvinne



Sejersted fortalte om hvordan han under befaringen av Breiviks celler tidligere i uken hadde sett bilder av flere kvinner på en korketavle på studiecellen til massedrapsmannen Anders Behring Breivik.

Ifølge regjeringsadvokatens oversikt over brev, sender også enkelte av kvinner erotiske noveller til Breivik, med ham og dem selv i hovedrollene.

En svensk brevvenninne har sendt Breivik over 130 brev, mens han har sendt rundt 30 til henne siden 2012.

Hun er en av kvinnene som har sendt Breivik bilder av seg selv, og som han flere ganger har søkt om tillatelse til å prate med på telefon, redegjorde regjeringsadvokaten.

– Meningsfylt relasjon



– Disse brevene er et eksempel på en meningsfylt personlig relasjon, i alle fall for hennes del, sa Sejersted.

Regjeringsadvokaten viser til et brev fra den svenske kvinnen, med det han kaller en svært spesiell tekst.

I perioden Breivik var varetektsfengslet i 2011 var han underlagt brevforbud, men dette opphørte i november samme år. Etter dette mottok han et stort antall brev fra støttespillere, som ble tillatt – og besvarte disse frem til praksisen ble strengere.

Sender store mengder brev



I september 2016 sendte Breivik 93 brev, hvorav tre var til fengsel eller til PFU.

De resterende 90 var adressert til mediehus og diverse meningsfeller. I samme måned mottok han 29 brev. 24 av dem var fra privatpersoner, 20 av dem kvinner.



– Brevene han får er fortsatt fra personer som deler hans syn, men antallet er nedadgående. Hovedtyngden av brev Breivik sender ut er mediekampanjer og klager på soningsforhold, sier regjeringsadvokaten.

Vil spre ideologisk propaganda



– Anders Behring Breivik forsøker å spre ideologisk propaganda i alle tekster, derfor er det viktig med streng brevkontroll, understrekte Sejersted.

1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene, hvor det er lagt vekt på kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor han.

Breivik fikk medhold i at han har blitt utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling i fengselet, men fikk ikke medhold i at retten til privatliv og korrespondanse var krenket.

Ville heller til Guantánamo

I en månedsrapport fra Skien fengsel fra september 2016 kommer det frem at Breivik skal ha sagt at han gjerne kan bli overført til Guantánamo.



– Han har sagt at han gjerne kunne bli overført til Guantánamo dersom han kunne brevveksle med meningsfeller, leste regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fra rapporten.



Han understreker i retten at dette er et uttrykk for at Breivik er villig til å sone under strengere forhold dersom det ville innebære at han ville kunne kommunisere med meningsfeller og knytte nettverk.

Kontaktannonse for ektefelle



Sejerstad fortalte tidligere på dagen om hvordan Breivik stadig forsøker å finne måter å komme seg rundt brevkontrollen, og fortalte om hvordan han har forsøkt å legge inn ideologisk budskap i det som er fremstilt som en kontaktannonse for å finne en ektefelle.

–Teksten er bygget opp som en kontaktannonse, fordi han kjenner til at kontaktannonser har et særlig vern etter avgjørelser i Strasbourg. Men ser man på tredje avsnitt i annonsen, så ser man at det er en ideologisk tekst. Han setter blant annet krav til at en fremtidig ektefelle, må ha organisatorisk kapasitet og villighet til å publisere hans bøker og skrifter, fortalte Sejersted.