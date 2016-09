Må flytte deler av omstridt gjerde på Storskog én centimeter

Gjerdet som skal hindre fri passasje på Storskog, er på det minste bygget én centimeter for nærme grensen til Russland, ifølge Statsbygg.

Nå må 50 meter av det 250 meter lange gjerdet flyttes.

– Vi har foretatt nye målinger i dag, og da har vi i samråd med grensekommisæren bestemt at den nederste delen av gjerdet må justeres fra én centimeter på det minste til 15 centimeter på det meste, opplyser kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, til VG.

I henhold til grenseavtalen mellom Norge og Russland skal en fire meter bred sone langs hele grenselinjen være uten hindringer.

– Det skyldes at det er et ganske ulendt terreng, samtidig som at målelinjene vi hadde ikke har vært eksakte. Men dette får vi til å endre på et par dager, legger Njaa Aschim til.

Har møtt kraftig kritikk

Gjerdet, som ifølge Statsbygg er totalt 250 meter langt og 3 meter høyt, er satt opp for å styrke kontrollen ved grensen. Arbeidet har de siste dagene vært satt på pause, men en flytting vil ikke utsette den planlagte ferdigstillingen i midten av oktober, opplyser Njaa Ascheim.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har vakt internasjonal oppmerksomhet med sitt forsøk på å sikre den 196 kilometer lange grensen mot Russland, og enkelte kaller gjerdet for helt unødvendig og mener det svekker Norge som fredsnasjon.

Det begrunnes blant annet i at det så langt i år ikke har vært noen som har søkt asyl via Storskog, og det var heller ingen som forsøkte å komme seg over grensen, der gjerdet nå er under oppføring, under asyltilstrømningen i fjor.

Det var Barents Observer som søndag først meldte at grensekommissæren hadde oppdaget at gjerdet kan ha blitt oppført for nært Russland.