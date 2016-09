Justisdepartementet om Storskog-gjerdet: – Dette er uheldig

Statssekretær Ove Vanebo (Frp) i Justisdepartementet erkjenner at det er uheldig at det kontroversielle gjerdet på Storskog nå må flyttes.

– Min umiddelbare tanke er at dette er uheldig, og at dette må vi endre. Samtidig har vi tillit til at de lokale aktørene kan håndtere det på en god måte, og at det følges opp, sier Vanebo til VG.

I henhold til grenseavtalen mellom Norge og Russland skal en fire meter bred sone langs hele grenselinjen være uten hindringer. Torsdag ble det klart at deler av det kontroversielle gjerdet er bygget for nærme grensen til Russland, og at det på det minste nå må flyttes én centimeter og på det meste 15 centimeter.

AVKLART FORHOLD: Statssekretær Ove Vanebo (Frp) i Justisdepartementet mener Russland ikke har noe imot gjerdet som bygges på Storskog. Foto: Bård Gudim , VG

Men det er langt fra det eneste som har vakt oppmerksomhet ved justisminister Anders Anundsens (Frp) forsøk på å sikre grensen mot Russland.

Tidligere i september sa ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger at gjerdet virker ødeleggende på forholdet til Russland. Det fyller heller ikke noen funksjon, mente ordføreren.

Så langt i år har bare én person søkt asyl på storskog, ifølge NRK.

Det var heller ingen som forsøkte å komme seg over grensen der gjerdet nå er under oppføring, under asyltilstrømningen i fjor.

Det er likevel behov for gjerdet, mener Vanebo.

– Bakgrunnen er at det plutselig kan komme veldig mange mennesker i gitte situasjoner. Det er klart at gjerdet ikke vil løse alt av grensesikkerhet, og det er heller ikke poenget. Vi er opptatt av å ha et sikkert område akkurat ved grensestasjonen, samtidig er vi også opptatt av å signalisere at vi er vårt ansvar som del av Schengen-samarbeidet bevisst, sier han.

Russisk ambassade: Forstår ikke oppføringen



Det er ikke bare på norsk side at gjerdet har fått kritikk. Heller ikke russerne kjøper justisdepartementets forklaring.

– Vi forstår ikke hvilken fordel det kan ha å sette opp et 200 meter langt gjerde på en nesten 200 kilometer lang grense, sier pressesekretær ved den russiske ambassaden, Maxim Gurov, til VG.

Les også: UDI legger ned ankomstsenteret i Finnmark

Han opplyser at det fra russisk side er andre – og bedre – løsninger for å oppnå det norske myndigheter begrunner oppføring av gjerdet med. Deriblant godt samarbeid landene imellom, evne til å forstå nabolandets interesser og dialog som fremmer problemløsning og sikkerhet på grensen.

– Politisk er vi imot å oppføre nye barrierer. Det har aldri vært krig på den russisk-norske grensen, det er den eldste traktaten som eksisterer i Europa og den eldste delen av de moderne landegrensene for vårt land, sier han.

– Underlig påstand fra Russerne



Vanebo hevder de hele tiden har hatt en god dialog med den russiske grensekommisæren, og at de ikke har oppfattet at det har vært noen motstrid rundt oppføringen av gjerdet.

– Vi har hele tiden informert dem om planene og fått avklart hva de har tenkt. Vi har et veldig avklart forhold til dem, sier han.

Starten: Her sykler Syria-flyktningene inn i Norge og friheten

Grensegjerdet på Storskog Hvor: Fra porten på grensestasjonen Storskog og ned til Pikevann på den ene siden, og fra porten og bort til reingjerdet på den andre siden. Lengde: 200 meter Høyde: 3.5 meter Av: Stål Pris: 4 millioner kroner Ansvarlig: Regjeringen ved justisminister Anders Anundsen (Frp)

– Russland sier de ikke forstår hvorfor gjerdet blir bygget, og flere mener gjerdet svekker Norge som fredsnasjon. Hva tenker du om dette?

– Det virker som en underlig påstand. For det første: Vi bygger ikke opp en mur mot Russland, vi sikrer en fysisk barriere der vi føler at vi trenger kontroll. For det andre har vi hatt en god dialog med den russiske grensekommisæren som sier at de ikke har noe imot det.

Tidligere grensekommisær Ivar Sakserud har tidligere uttalt at gjerdet ikke vil ha noen effekt, fordi personer blant annet kun trenger å gå 200 meter for så å passere grensen. Vanebo mener heller ikke dette er et godt argument.

VG-spesial: Slik ble asylbransjen en milliardindustri

– Vi vil ha grensevakter og politi langs grensen, vårt poeng er at man sikrer at vi har oversikt akkurat ved grensestasjonen, der de fleste vil passere, sier han.

UD: – Ingen negative kommentarer

På direkte spørsmål om russernes utspill skriver kommunikasjosnrådgiver Ingrid Kvammen Ekker i UD følgende:

«Russiske myndigheter på flere nivå har vært holdt jevnlig informert om planene for grensegjerdet. Ingen av våre henvendelser eller utvekslinger om grensegjerdet har avstedkommet negative kommentarer fra russisk side. Både norske og russiske myndigheter ønsker ordnede forhold ved den norsk-russiske grensen. Den fysiske kontrollen i form av gjerder og andre tiltak er mer omfattende på russisk side enn på norsk side.»

På gjentatte oppfølgingsspørsmål om de konkrete negative kommentarene fra den russiske ambassaden svarer UD at de ikke har ytterligere å tilføye.