Vil endre sommertiden for å kunne drikke mer øl

Lederen av Hordaland Unge Høyre vil endre sommertiden for å kunne nyte en halvtime ekstra med øl. Nei, sier næringsminister Monica Mæland.

Natt til søndag ble klokken stilt en time tilbake. Så da klokken slo 02 på natten, ble den umiddelbart 03. Det førte til at utesteder i Norge måtte stenge en halvtime tidligere for å ikke bryte nasjonale skjenkeregler.

Tobias Strandskog er leder i Hordaland for Unge Høyre og foreslår at vi endrer tidspunktet for å forhindre problematikken.

Bergensavisen omtalte saken først.

– Jeg vil endre sommertiden fordi det er bedre for næringslivet, og da kan man kose seg med en øl en halvtime ekstra, sier Strandskog til VG.

Han mener at endringen vil føre til et enklere regelverk hvis man stiller klokken tilbake en time klokken 04 istedenfor klokken 02.

– Det beste hadde jo vært å ha døgnåpen skjenking, men det blir ikke realistisk, sier Strandskog.

Våren 2015 var første gangen de nasjonale reglene ble brukt i Bergen. Det førte til en del forvirring blant utestedene.

– Det skaper fortsatt kaos i Bergen. Et utested tapte mellom 10.000 og 15.000 kroner på å stenge tidligere den kvelden, sier Strandskog.

Næringsminister Monica Mæland er ikke enig med Strandskogs forslag.

UNIG: Næringsminister Monica Mæland slår ned på forslaget om å endre klokkeslettet. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Det er en stor fordel at vi følger resten av Europa, ikke minst for bedriftene våre. Så selv om det kanskje ville være bra for de som går på byen og for de som driver utestedene å flytte tidspunktet, har vi ingen planer om å gjøre om på dagens ordning, sier Mæland til VG.

Norge har hatt sommertid siden 1980. EU-kommisjonen som gjennom et egent direktiv bestemmer tidspunktet for når klokken skal stilles.

Dersom kommunen ikke har sagt noe bestemt om skjenketiden, skal man følge lovens normaltid: Klokken 03.00 skal utestedene slutte å servere alkohol. Da har man 30 minutter på å konsumere drikken.

– Som tidsminister ser jeg at overgangen til sommertid vekker mange følelser. Det er tidligere foreslått å avvikle ordningen av hensyn til småbarnsforeldre, dyrevelferd og folkehelsen. Hensynet til Unge Høyre-politikere som er på byen på nattestid, faller i en litt annen kategori, sier Mæland.