Strid om pils i parken: Oslos politimester ut mot Frp-forslag

Oslos politimester vil beholde dagens forbud mot pils i parken. – Det er velgerne som bestemmer hvilke lover vi skal ha, ikke politiet, svarer Frp.

«Vi trenger ikke mer øl i parken. Vi håndhever med skjønn og trenger hjemmelen for kunne forebygge bråk.»

Det skrev Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold i går ettermiddag på Twitter.

Fremskrittspartiet (Frp) har fremmet forslag på Stortinget om å fjerne forbudet mot å drikke øl og vin i parker. Sprit med 22 prosent alkohol eller mer skal fortsatt måtte bli igjen hjemme, ifølge forslaget.

Les også: Folk vil ha øl – salg av rødvin stuper

– Jeg pleier ikke å ytre meg så ofte om slike saker, men dette synes jeg ikke er noen god idé, sier Sjøvold til VG.

– Det er til syvende og sist politiet som må rydde opp i dette, og det er ikke alle i parkene som er familier ute på grilling. Det kan bli fyll og bråk om det åpnes for drikking i parken, og det er det vi som må håndtere.

Nyttig for å stoppe bråk tidlig

Landet går en langhelg med mye fint vær i møte. Dermed trekker nordmenn til parkene, for både kos – og ofte også en pils. I dag griper politiet bare inn mot drikking i parken om de mener folk er i ferd med å bli for bråkete eller sjenerende.

Nysgjerrig på hvordan været blir der du er? Sjekk Pent.no

VIL BEHOLDE: Politimester Hans Sverre Sjøvold. Foto: FRODE HANSEN, VG

Sjøvold sier han ikke har diskutert saken med andre, men etter å ha hørt debatt om forslaget på radioen hadde han behov for å si hva han mente.

– Har dere ikke andre hjemler som gjør at dere kan gripe inn og hindre bråk, om det er problemet?

– Jo, men denne hjemmelen kan vi bruke til å bryte opp bråk tidlig. Det er greit å kunne slippe å vente til det allerede er problemer før man bryter inn, svarer Sjøvold.

Å sette parkdrikkegrensen ved 22 prosent vil bare gjøre håndheving av loven mer komplisert, sier politimesteren, som ikke er bekymret for at det kan virke vilkårlig at politiet håndhever en lov «etter skjønn».

Les også: Akevittopprør mot regjeringen

– Det gjelder nesten alle lover, vi løper ikke etter slitne narkomane på gaten fordi de bruker narkotika. Men det kan være greit å ha grunnlaget for å kunne ta noen likevel, om det skulle bli nødvendig, sier Sjøvold.

– Er dette politiets offisielle standpunkt?

– Jeg vet ikke om politiet har noe offisielt standpunkt på dette, men politimesteren i Oslo har i hvert fall det, sier politimesteren i Oslo.

Frp: – Unødvendig med lov som ikke håndheves

– Vi foreslår bare det politiet allerede praktiserer, sier Erlend Wiborg (Frp) til VG.

VIL FJERNE: Erlend Wiborg (Frp) Foto: TROND SOLBERG/VG

Det er Wiborg, sammen med stortingskollegene Sivert Bjørnstad, Oskar J. Grimstad og Morten Ørsal Johansen, som har fremmet forslaget på Stortinget. Wiborg er tydelig på at fyll og bråk i offentligheten fortsatt skal være ulovlig i den nye bestemmelsen.

– Men voksne folk skal ha lov til å ta seg et glass vin i parken om de vil, sier han.

– Har de ikke allerede det, når politiet håndhever slik de gjør?

– Jeg synes det er unødvendig å ha en lov som ikke håndheves, da er det bedre å tilpasse lovene til realitetene, sier Wiborg.

– Det er ikke politiet som kan bestemme at «den loven vil vi ikke håndheve». Politiet må avfinne seg med at det er velgerne som bestemmer hvilke lover vi skal ha, mens politiet skal håndheve dem.

God timing for forslag

Wiborg mener 22-prosentsgrensen ikke blir noe problem for politiet. Det er den grensen som allerede gjelder på Vinmonopolet og i butikken, påpeker han.

– Skal politiet gå bort i folk i parken og spørre, «unnskyld, er det vodka du drikker?»

– Jeg tror de klarer å se forskjell på om det er en øl eller drink du sitter med, sier Wiborg med en latter.

Når debatten om parkdrikking nå kommer opp igjen er det fordi Høyres landsmøte i mars vedtok å fjerne forbudet mot pils i park i sitt program for neste stortingsperiode.

Visste du? Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner

Frem til valget gjelder det gamle programmet – men Frp valgte likevel å fremme forslaget nå, for å se om Høyre ikke kunne tenke seg å fremskynde politikkendringen litt. Om så kan drikking i park bli lov allerede denne sommeren.

Det var Vårt Land som først omtalte forslaget, og Høyres helsepolitiske talskvinne Tone Trøen sier til avisen at hun ikke vil forskuttere hva partiet mener før saken er behandlet i Stortingets helsekomité.

Komiteen skal levere sin innstilling om forslaget senest den 6. juni.