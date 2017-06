Juvente-undersøkelse: Én av tre butikker selger alkohol til mindreårige

Én av tre av matbutikkene som fikk besøk av Juventes mindreårige kontrollører i fjor solgte dem alkohol. – Skuffende, synes Sander (14) og Benjamin (15).

Tallene kommer frem i en ny rapport fra Juventes «Skjenkekontroll».

14 år gamle Sander Stenberg er en av kontrollørene som synes han overraskende lett fikk kjøpe alkohol. Han fikk kjøpt øl på to ulike butikker i området Oslo/Akershus.

– Jeg ser ikke eldre ut enn det jeg er, så jeg synes det er veldig rart, sier han til VG.

Under kontrollene tok han med seg to alkoholenheter og en pose snacks til kassa. I det ene tilfellet ble han spurt om legitimasjon, men gikk likevel ut av butikken med varene i posen litt etterpå.

– Da jeg sa at jeg ikke hadde leg, så personen i kassa på meg og sa «Ånei, okei. Det blir 98 kroner», forteller 14-åringen.

I den andre butikken var det enda enklere. Der fikk han verken spørsmål om legitimasjon eller rare blikk fra personen i kassen.

Ikke vanskeligere nå enn tidligere

Det er det tiende året på rad at organisasjonen gjennomfører en slik undersøkelse, der mindreårige Juvente-medlemmer prøver å kjøpe alkohol uten legitimasjon i matbutikker og vinmonopol landet over.

Fra sommeren 2016 til desember gjennomførte de 711 kontroller i til sammen 584 butikker i 90 norske kommuner over hele landet. Rapporten som blir lagt frem mandag viser at det i løpet av fjoråret ble solgt alkohol til mindreårige i 30 prosent av butikkene.

BEKYMRET: Leder Øyvind Kind Robertsen i Juvente mener legitimasjonsplikt for alle som skal kjøpe alkohol er det eneste som kan få ned alkoholsalg til mindreårige. Foto: Juvente

Tallene fra fjoråret viser at det ikke har blitt vanskeligere for mindreårige å kjøpe alkohol nå enn tidligere. I løpet av de ti årene organisasjonen har gjennomført slike kontroller har de unge fått kjøpt alkohol i 28 prosent av tilfellene.

Juvente mener dette er bekymringsfullt.

– Dette beviser nok en gang en svikt i systemet som skal kontrollere salg av alkohol til mindreårige. Kommunene som er ansvarlige for skjenkebevillingen har ikke klart å vise at de tar dette på alvor, sier Juvente-leder Øyvind Kind Robertsen.

Han er ikke overrasket, men sier at han hadde håpet at både kommuner og butikker hadde klart å ta tak i problemet nå.

15 år gamle Benjamin Selstø har vært med på kontroller i regi av Juvente siden han var 13 år. Han har bidratt til den ferske rapporten ved kontroller da han var 14 og 15 år gammel. Han fikk da kjøpe alkohol i matbutikker i flere landsdeler.

Han understreker at han og de andre kontrollørene kommer som seg selv, uten å kle seg opp og stelle seg for å se eldre ut enn de er. Benjamin synes ikke at han så ut som en 18-åring de gangene han handlet alkohol.

– Noen av dem som sitter i kassa ser gjerne en gang ekstra og er litt skeptiske, men så velger de å selge likevel, forteller han.

Vil ha legitimasjonsplikt for alle

15-åringen frykter konsekvensene av at mindreårige får kjøpt alkohol. Han mener det er nødvendig med strengere regler og legitimasjonsplikt for alle som skal kjøpe slike varer.

Kind Robertsen er enig med 15-åringen.

– Legitimasjonsplikt for alle er det eneste som virkelig har effekt. Det gjør jobben enklere for butikkansatte ved at de da slipper å bruke skjønn. I tillegg vil det være forutsigbart for kundene.

Også Sander er skuffet over hvor enkelt det var å få tak i alkohol, og er enig med Benjamin i at dette kan ha negative følger for de unge.

– Jeg reagerer spesielt på at jeg fikk kjøpe til tross for at jeg var klar på at jeg ikke hadde legitimasjon. Når de først spør, må de nesten følge det opp, og si at jeg ikke får kjøpe, sier han.

Stenberg håper kontrollene kan være med på å gjøre en forskjell på området, og at butikker landet over nå gjør en betydelig innsats for å sørge for en endring.

– Når mindreårige drikker alkohol, drikker de gjerne altfor mye. De klarer ikke å konsumere alkohol på en ansvarlig måte, og det kan føre til at de skader både seg selv og mennesker rundt som kanskje har valgt ikke å drikke, sier 14-åringen.

Juvente sier de nå vil følge opp saken lokalt, og at de håper å få til møter med lokale politikere.

– Skuffende resultater

Ingvill Størksen er daglig leder i Handelens ølsalgsråd, et samarbeid mellom Bryggeri- og drikkevareforeningen og dagligvarekjedene. De jobber for at alkoholomsetningen i butikk skal være ansvarlig, og har spesielt fokus på 18-årsgrensen for ølsalg.

SKUFFENDE: Daglig leder i Handelens ølsalgsråd Ingvill Størksen er ikke fornøyd med resultatene som kommer frem i rapporten. Hun håper likevel at ulike tiltak kan gi bedre resultater neste år. Foto: Virke

– Jeg kan ikke si annet enn at jeg er skuffet over resultatene. Alt alkoholsalg skal skje i tråd med regelverket, sier Størksen om tallene fra Juvente-rapporten.

Størksen forteller at dette er noe de har jobbet med lenge, og at de flere ganger har diskutert problemet med blant annet Juvente, for å finne både årsak og løsning. I tillegg viser hun til at de har jobbet systematisk for å få ned det ulovlige salget, både ved at de har fått systemer i kassene som aktivt ber de ansatte om bekreftelse på at kundene er over 18 år. I tillegg forteller hun om flere butikksjefer som jevnlig leier inn private kontrollører for å sikre at de operer innenfor regelverket.

– Likevel får vi disse tallene, og det overrasker meg. Jeg hadde forventet en forbedring i år, sier Størksen.

Hun har likevel et håp om at tallene vil være bedre neste år. I fjor lanserte Handelens ølsalgsråd et mobilspill som skal butikkansatte mer bevisste på å spørre om legitimasjon. Spillet er så langt fullført av 26.500 ganger av de rundt 100.000 personene som jobber i norsk dagligvare.

– Dette var lansert da Juvente startet sine kontroller i fjor, men vi har lagt ned en betydelig større innsats fra og med påsken i år for å sikre oss at flest mulig kassamedarbeidere bruker det. Derfor har jeg et lite håp om at vi ser effekten av dette på neste års resultater, sier hun.