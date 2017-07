Axel var pasient, nå er han assistent: – Fint å føle at jeg kan være en ressurs

For tre år siden ble Axel Karp (23) lam og mistet taleevnen etter å ha pådratt seg en omfattende hodeskade. Nå er han tilbake i jobb på sykehuset han selv var pasient ved.

29. mars 2014. 20 år gamle Axel Willums Karp har vært på et vorspiel sammen med noen kompiser. De har drukket litt alkohol, og Axel bestemmer seg for å krysse veien i Thereses gate ved Bislett i Oslo.

– Den kvelden fikk jo en brå vending, forteller 23-åringen til VG.

Han sitter ute på terrassen til Sunnaas sykehus - Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Terrassen har utsikt over Oslofjorden fra Nesodden, Axel smiler litt skjevt før han fortsetter.

– Det kom en taxi i stor fart fra venstre. Kneet tok imot støyten, mens hodet traff frontruta.

Mer husker ikke Axel.

Måtte lære alt på nytt



27. august 2013. Axel stiller seg opp i full gardeuniform og smiler mot kameraet. Sola treffer det snauklippede håret. Noen uker senere er den unge gutten fra Asker ferdig med tjenesten i Hans majestet kongens garde.

Han har ingen konkrete planer for hva han skal bli, men ser for seg å studere.

– Jeg tok ting veldig på sparket på den tiden, forklarer han.

Byturen endte derimot i ett nesten èn og en halv måned langt opphold på intensivavdelingen ved Ullevaal sykehus.

– Jeg har noen få minner fra tiden på Ullevaal, men jeg husker veldig lite.

Videre ble han flyttet til Sunnaas for rehabilitering. Det var der han først begynte å komme til seg selv igjen.

Ved siden av ham på terrassen sitter fysioterapeutene Alhed Piene Wesche og Tina Bekken. Wesche husker fortsatt Axels første tid på Sunnaas.

– Da han kom hit var han veldig, veldig dårlig. Axel kunne ikke gå og ikke sitte. I tillegg hadde han veldig dårlig kontroll på overkroppen. Korsbåndet i kneet var også gått, så det er fantastisk å se ham sitte her i dag, sier hun og smiler.

Axel smiler et litt skjevt smil tilbake.

LANG VEI: Da Axel Karp kom til Sunnaas for første gang etter ulykken kunne han ikke sitte oppreist. Overkroppen hans var som gele, forteller fysioterapeut Alhed Piene Wesche, som jobbet mye med Axel under tiden. I dag er hun glad for den enorme utviklingen han har hatt. Foto: Tore Kristiansen. , VG

I fjor ble 347 personer i alderen 18-25 behandlet ved Sunnaas. Unge menn er i klart flertall av dem som kommer til førstegangs opphold på sykehusets avdelinger for ryggmargsskade, hjerneskade og store skader forårsaket av for eksempel trafikkulykker, idrett eller voldshendelser, forteller fysioterapeut Wesche.

De siste tre årene har Axel tilbragt mange hundre timer sammen med leger, pleiere og fysioterapeuter.

– Du må lære alt på nytt. Å sitte, gå og snakke, forklarer han.

Den høyre delen av Axels hjerne fikk en omfattende skade i møte med frontruten på taxien - en traumatisk ervervet hjerneskade. Dermed mistet han kontakt med alle musklene på venstresiden av kroppen, ettersom nervebanene i hjernen krysser over i motsatt side.

– Du begynner bare å jobber forfra igjen. Små, små babyskritt, sier Axel.

– Gøy å være en ressurs



Den 19. mai 2014 blir Axel trillet inn på Sunnaas for første gang. Han får mye besøk i begynnelsen, og vet ikke så mye om omfanget av skaden han har pådratt seg. Alt skal bli som før, tenker han.

FØRSTE TID PÅ SUNNAAS: Dette er det første bilde som ble tatt av Axel etter at han kom til Sunnaas i 2014. Da kunne han hverken snakke, spise eller gå. Foto: Privat.

– Det har vært krevende å se at venner har gått videre i livene sine med studier og kjæreste, men så har jeg tenkt at nei, de må jobbe med sitt og jeg må jobbe med mitt, påpeker Axel.

Likevel tror han tanken om at alt skulle bli som før drev ham til å jobbe hardere for å komme seg på beina igjen. Da han likevel innså at ulykken kom til å prege ham resten av livet, sluknet ikke motivasjonsilden.

– Jeg snakket en del med foreldrene mine og andre sykepleiere og begynte å skjønne omfanget - at jeg aldri kom til å bli akkurat den jeg var. I en periode ble jeg ganske stille, forteller han.

– Så tenkte jeg; vet du hva, jeg skal gjøre mitt beste, jeg skal finne en ny vei. Jeg kan være en like bra person selv om jeg ikke har alle de samme egenskapene.

I dag er garde-uniformen byttet ut med en hvit sykehusuniform. Etter tre år med hardt arbeid har han greid å trene seg opp - og er nå i sommerjobb som portør ved sykehuset han selv var pasient ved. Sommeren går med på å hjelpe fysioterapeutene med de andre pasientene i treningssalen, vasking og annen praktisk jobb.

– Det føles bra, for jeg kan dele av mine egne erfaringer til de andre, og det er gøy å være en ressurs, sier Axel.

Sunnaas sykehus har 3 000 utskrevne pasienter på årsbasis, og gjennomfører 4 500 polikliniske konsultasjoner i året.

Bodde på gamlehjem



Familie og venner har vært til stor støtte for Axel, som har blitt flyttet mye rundt for ulike typer behandling de siste tre årene.

– Jeg har to små halvbrødre som kanskje synes det var vanskelig i starten, de var jo vant til at jeg var meg - og ikke en sengeliggende storebror som ikke kunne snakke, forteller han.

FØRSTE SKRITT: Axel går for første gang etter ulykken under sitt opphold ved Kysthospitalet i Stavern. Foto: Privat.

Etter tre måneder ved primærrehabilitering på Sunnaas ble han flyttet videre til Kysthospitalet i Stavern, hvor han fikk hjelp til å ta sine første skritt. Det gikk mot slutten av sommeren 2014 og venner på hans egen alder skulle alle begynne nye epoker i livet.

Axel kunne fortsatt ikke gå og spise ordentlig mat, og beskriver perioden som «blytung» fordi venner stadig kom seg videre. Stavern var også et stykke unna venner og kjente, men han trøstet seg med at han fikk tid til å jobbe med sin egen utvikling.

Den verste tiden av rehabiliteringsfasen var likevel de to måendene han tilbragte på Smidsrød helsehus på Nøtterøy. De andre pasientene var stort sett eldre og Axel savnet noen å snakke med.

– De var nok ikke helt aldersgruppen min, så det var ganske kjedelig. Men så kom mamma og reddet meg, sier 23-åringen og ler.

Han understreker likevel at de ansatte ved Smidsrød gjorde alt de kunne for å få ham til å føle seg bedre.

I ettertid har han hatt flere opphold ved kognitiv rehabiliteringsavdeling på sykehuset (KReSS) og tid hjemme hos familien i Porgrunn.

Mestringsfølelse og fremtidsplaner



På tross av at koordinasjonen ikke er helt på topp, taleevnen sklir litt ut og korttidshukommelsen er litt dårlig, ser Axel lyst på fremtiden.

– Jeg er glad for alt jeg lærte i garden, gode holdninger og slikt. Det har vært viktig for meg i rehabiliteringsprosessen.

TILRETTELEGGER: Axel hjelper hjelper Bjørn Iversen fra Skjetten med å tilrettelegge sykkelen, fester fotreimer og stiller den inn. Foto: Tore Kristiansen , VG

Han setter seg små og målbare mål nå. Forsøker å ikke se for langt fremover. I dag fungerer han såpass godt at de fleste vennene hans anser ham som frisk.

– Jeg er jo ikke det, jeg har ikke like god utholdenhet som før, men det gjør ikke noe at de synes det, for jeg klarer å begrense meg selv, sier han.

I slutten av mars i år gikk han for første gang Ridderrennet ved Beitostølen helsesportsenter i Oppland. Fire kilometer på ski ga enorm mestringsfølelse.

– Vi bruker å si at rehabilitering er en livslang prosess. Man skal leve livet så godt man kan leve det etter en skade, og Axel er et godt eksempel på at det er mulig, sier kommunikasjonsdirektør ved Sunnaas, Kim Hannisdal til VG.

I hverdagen setter Axel større pris på de små tingene enn han gjorde tidligere. Ulykken har gitt ham nytt perspektiv.

– Jeg setter mest pris på å være sammen med andre mennesker. Det er så fint når andre klarer å forstå og se hvem jeg er. Det gir meg mye, forteller han.