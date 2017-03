Varsler ny metode for alderstesting innen tre måneder

UDI hadde håpet å få nye og sikrere metoder for å aldersteste asylsøkere allerede i sommeren 2016. Først sommeren 2017 kan den komme.

I et og et halvt år har fagekspertene ved Rettsmedisinske fag saumfart all tilgjengelig forskning på alderstester – over hele verden – for å finne en bedre måte å sette alderen på asylsøkere på. Dagens metoder er nemlig så kontroversielle at Legeforeningen anbefaler sine medlemmer å ikke delta i dem.

De neste tre månedene skal Rettsmedisinske fag presentere en metode de kan stå inne for. UDI ville egentlig ha en metode på plass sommeren 2016.



– Det har vist seg å være helt urealistisk å få til det, sier direktør Truls Simensen ved Rettsmedisinske fag til VG.

Dette er alderstestene Derfor gjør UDI alderstester:

UDI mener flere asylsøkere oppgir uriktig alder og feilaktig hevder de er under 18 år, og tilbyr derfor en alderstest. UDI innrømmer at det ikke finnes noen helt sikre metoder for å fastslå alder, men har understreket at en alderstest trengs, og at dette er det beste vi har. Dette bruker de: 1. Røntgenbilder av tennene. 2. Røntgenbilder av håndleddet/håndrot. Nå har de bare sistnevnte, men setter fortsatt alder på asylsøkere. Derfor er ikke en bedre metode klar: * Oslo universitetssykehus (OUS) har tatt over ansvaret for alderstestene, men har ikke en ny metode klar. Den er forsinket.

* I fjor så en barnelege i Barnesak AS på tannundersøkelsen og håndundersøkelsen – og leverte en sammenstilling av dette til UDI. Metoden fikk kraftig kritikk fra Rådet for legeetikk.

* UDI ser nå på håndrøntgenbildene selv, mens de venter på at OUS skal bli ferdige med den nye metoden.

– Det var en utfordring vi hadde i dialogen med UDI og Justisdepartementet den gangen. Det var et stort og tydelig uttrykt ønske, og vi argumenterte for at god forskning tar tid. Vi vil ikke og kommer ikke til å lansere en metode før vi kan stå inne for det, sier Simensen til VG.

Det mener de først at de kan gjøre innen de tre nesten månedene. I mellomtiden brukes den gamle og kontroversielle metoden.

– Ville vært uforsvarlig



– Vi fikk oppdraget i oktober 2015 og i det oppdraget står det at vi skal bygge opp kompetanse og metoder gjennom 2016. Nå har vi gått litt forbi den indikasjonen som ble gitt i oppdraget, men vi mener det ville vært uforsvarlig av oss å komme med en metode før vi var ferdig med vår forskning, sier Simensen.

Direktøren har tidligere vært klart på at det ikke finnes noen gode metoder for alderstesting i dag.

– Er dere trygg på at dere vil kunne presentere en metode som de norske fagmiljøene kan stille seg bak?

– Trygg kan jeg ikke være, men vi er beredt til å kunne motta både positiv og negativ kritikk av det vi nå lanserer, det må vi være. Vi mener vi har belegg for det vi nå går ut med, at det har hold i vitenskap, sier Simensen.



Kontroversielt bildeatlas



En av grunnene til at dagens håndrotstester har vært så omdiskutert, er bildene som asylsøkernes håndledd sammenlignes med. Metoden som brukes i dag sammenligner røntgenbilder av asylsøkernes håndledd med et bildeatlas fra 50-tallet.

Bildeatlaset har bilder av håndleddene til hvite, amerikanske middelklassebarn som er tatt i Ohio på 30-tallet.

Bildene fra 30-tallet vil Rettsmedisinske fag fortsatt bruke.

– Kan disse bildene tatt av middelklasseungdom i Ohio på 30-tallet brukes på afghanere, mener dere?

– Vi har ikke noe grunnlag for å si at det er forskjell avhengig av hvorfra i verden man kommer, rett og slett fordi vi har godt nok vitenskapelig grunnlag tilgjengelig, sier Simensen til VG.

Slik blir den nye metoden



Rettsmedisinske fag vil imidlertid komme med nye sikkerhetsmarginer for hvordan UDI kan tolke røntgenbildene av asylsøkerne.



De skal komme med en tabell UDI kan bruke for å lese av røntgenbildene innen midten av juni. De kan imidlertid ikke stå inne for en ny metode for å tolke røntgenbilder av tenner – en metode UDI også har brukt.



En utforing for UDI kan nå bli at usikkerheten ved også denne metoden er stor. UDI vil vite om asylsøkeren er over eller under 18 år, men resultatet de får av tabellen kan for eksempel være: Denne asylsøkeren er mellom 15 og 19 år, eller at asylsøkeren er mellom 15 og 21 år.

– Jeg skal ikke forskuttere hva vi kommer med innen tre måneder, men vi ser at en god publikasjon sier at det aldersspennet varierer fra mellom 4 til 6 år, sier Simensen.

– Er usikkerheten ved metoden så stort at den nesten blir ubrukelig til å si om noen er over eller under 18 år?

– Vår holdning til det er at det er bedre med en metode med en tydelig uttrykt usikkerhet enn ingen metode, svarer Simensen.

Om dagens metode: – Ikke greid å finne det vitenskapelige grunnlaget



– Vi har ikke greid å finne det fullstendige vitenskapelige grunnlaget for de metoder som har vært anvendt i Norge, sier Simensen til VG.

– Hvor usikker er dagens metode som UDI bruker akkurat nå?

– Vi har ikke greid å helt forstå det vitenskapelige grunnlaget som ligger til grunn for den praksis som har vært i Norge. Det betyr at det har vært brukt faglig skjønn som er problematisk fordi det er vanskelig å reprodusere resultater. Hvis en person utviser sitt faglig skjønn og metoden er basert på det, hvordan kan man være sikker på at neste person som utfører samme metode kommer til samme resultat? spør han.