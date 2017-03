UDI aner ikke når nye alderstester kommer på plass, i mellomtiden brukes denne kontroversielle metoden

Til tross for kraftig etikkrefs blir enslige mindreårige fortsatt testet på samme måte som før. De nye metodene er forsinket, og UDI aner ikke når de faktisk kan være på plass.

Dagens metoder for å aldersteste asylsøkere er så kontroversielle at Legeforeningen anbefaler sine medlemmer å ikke delta i dem. Løsningen har navnet «Rettsmedisinske fag», avdelingen med fagpersoner på Oslo universitetssykehus som har som oppgave å komme opp med en ny metode for å aldersteste asylsøkere.

Men de er forsinket. Og enn så lenge brukes de gamle testene av asylsøkernes håndledd.



– Det de har signalisert er at de kan hjelpe oss med en type metode for å lese av aldersundersøkelsen, men at vi ikke får det med det aller første, sier fagsjef Dag Bærvahr i asylavdelingen i UDI til VG.

Rettsmedisinske fag har i over et år saumfart all forskning over hele verden, og skulle levere en oppsummering av dette i løpet av februar. Målet er å skrote den gamle og kraftig kritiserte metoden.

Men oppsummeringen er utsatt til midten av mars. Og UDI tror ikke de får en ny metode da heller.

– Det rådet tror de ikke kommer i mars, det blir bare en kunnskapsoppsummering. Vi er litt usikre, rett og slett, på hvor mye tid som trengs for å få noe på plass, sier Bærvahr.

Dette er alderstestene



Vi må tilbake til det dette handler om: UDI mener flere asylsøkere oppgir uriktig alder og feilaktig hevder de er under 18 år, og tilbyr derfor en alderstest. UDI innrømmer at det ikke finnes noen helt sikre metoder for å fastslå alder, men har understreket at en alderstest trengs, og at dette er det beste vi har.

De har derfor brukt:

1. Røntgenbilder av tennene.



2. Røntgenbilder av håndleddet/håndrot.

Nå har de bare sistnevnte, men setter fortsatt alder på asylsøkere.

Og resultatet kan han ha dramatiske konsekvenser. VG har nylig møtt tre unge gutter som ikke ble trodd på alderen og som ble sendt tilbake til Afghanistan.

UNGE AFGHANERE: Dette bildet viser håndleddene til en ung afghansk asylsøker som UDI har alderstestet. Foto: Jørgen Braastad , VG

En av grunnene til at dagens håndrotstester har vært så omdiskutert, er bildene som asylsøkernes håndledd sammenlignes med. Metoden som har blitt brukt sammenligner røntgenbilder av asylsøkernes håndledd med et «bildeatlas» fra 50-tallet.

Bildeatlaset har bilder av håndleddene til hvite, amerikanske middelklassebarn som er tatt i Ohio på 30-tallet. De fleste enslige mindreårige som i dag sitter i norske mottak er mellom 16 og 17 år og fra Afghanistan.

Og røntgen av håndledd brukes fortsatt.

Ser på røntgenbildene selv – uten medisinskfaglig bistand



– Vi klarer ikke å lese av tannrøntgenundersøkelsen, så den vil vi ikke bruke i det hele tatt når vi vurderer 2017-sakene. Men på håndrotsundersøkelsen følger det med et estimat fra røntgenlegen. Inntil vi får bistand av OUS vil vi bare bruke håndrotsundersøkelsen, sier Bærvahr i UDI.

* I fjor så en barnelege i Barnesak AS på tannundersøkelsen og håndundersøkelsen – og leverte en sammenstilling av dette til UDI. Metoden fikk kraftig kritikk fra Rådet for legeetikk.

* UDI ser nå på håndrøntgenbildene selv, mens de venter på at OUS skal bli ferdige med den nye metoden.

Han sier røntgen av håndledd har begrenset verdi, men at det har noe verdi. Han sier røntgenbildene alene aldri kan gjøre at de konkluderer med at en person er over 18 år.

– Da vi hadde begge undersøkelsene og den sammenstillingen fra Barnesak AS, la vi tydeligere vekt på resultatet. Når vi bare har denne håndrotsundersøkelsen, vil ikke den være et «bevis» på at personen er over 18 år, understreker Bærvahr.

Skal legge større vekt på intervjuer – noen gjøres på Skype



– Hvor uheldig er det at UDI selv må ta disse avgjørelsene i lengre tid før en fagmyndighet kommer på plass?

– Vi skulle gjerne hatt på plass et samarbeid så raskt som mulig, men vi ønsker at det skal være et godt faglig fundament før OUS tar på seg dette ansvaret fullt ut. Vi har hele tiden vært avhengig av å ta en selvstendig vurdering av alder, der det medisinske har vært en selvstendig del. Nå må vi i enda større grad basere våre aldersfastsettelser på egne funn, gjennom for eksempel intervju og observasjon av søkeren, sier Bærvahr.

– Noen av intervjuene foretas over Skype. Vil dere slutte med intervju på Skype når dere nå må legge større vekt på intervjuet? Det kan være vanskelig å få inntrykk av alder over Skype.

– Det er riktig at en del av disse intervjuene er foretatt over Skype. I saker hvor det er sterk tvil om alder, er ikke Skype-intervjuene det som er best egnet. Vi er enig i at Skype ikke gir oss et godt bilde av søkerens person, sier Bærvahr.

– Der det er tvil om alder vil alder være en sentral del av intervjuet, hvor søkeren selv får forsøke å sannsynliggjøre sin egen alder gjennom sin livshistorie, sier Bærvahr.

Uklart når ny metode kommer



Direktøren for Rettsmedisinske fag på OUS, som skal ta over alderstestene, er klar på at det ikke finnes gode metoder for aldersfastsettelse i dag.

– Det er forsinkelser fordi det er mer arbeid enn vi forutså på forhånd, og derfor trenger vi litt mer tid. Vi jobber iherdig med å sammenstille det vi skal levere i midten av mars, sier direktør Truls Simensen til VG.

Saken fortsetter under bildet...



BLE IKKE TRODD: Ali Jafari, Ali Muhamedi, og Mahdi Heidari ble testet av UDI og ble ikke trodd på at de var mindreårige. Foto: Helge Mikalsen , VG

UDI mener de kan få en ny måte å tolke resultatet fra røntgen og tenner på.

– Vi trenger ikke at denne avdelingen er inne i hver enkelt sak. Hvis de kan gi oss en god metode for å lese av de undersøkelsene vi får fra håndrotsundersøkelsen og tannundersøkelsen, er det tilstrekkelig for oss. Men hvis det ikke er mulig på kort sikt, er det mulig de kan gi oss råd i tilknytning til enkeltsaker, sier Bærvahr.

UDI kan imidlertid ikke si noe om når de nye alderstestene tidligst kan komme på plass, og når den gamle og kritiserte metoden kan skrotes.



– Vi hadde et håp om at vi kunne få råd fra dem rundt nyttår, så har vi fått vite at det tar lengre tid og nå jobber de med å sluttføre den kunnskapsoppsummeringen og den regner vi med å få i midten av mars. Men vi har fått signaler om at de ikke har noe system på plass til da til å gi oss konkrete råd i enkeltsaker, sier Bærvahr.

Slutt på tannrøntgen på UIO



I tillegg vil de ikke lenger ha tannrøntgenundersøkelser, selv om en ny metode skulle komme på plass.

– Avtalen om tannrøntgenundersøkelser med odontologisk fakultet går ut denne måneden. Vi har hatt en anbudskonkurranse om ny avtale på dette, og ikke mottatt noen anbud, sier Bærvahr i UDI til VG.

Det var Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo som gjorde disse testene, men de leverte ikke nytt anbud, blant annet på grunn av etiske hensyn, skrev Universitas fredag. UDI mener ikke det er dramatisk.

– For tiden har vi ingen metoder for å tolke disse undersøkelsene, og undersøkelsene er derfor ikke del av grunnlaget når vi vurderer alder. Inntil det foreligger en metode for avlesing av resultatene fra undersøkelsene, har vi ikke noen nytte av de i vår aldersvurdering, sier Bærvahr til VG.

