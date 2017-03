KrF og Venstre krever stans av Skype-intervju med asylbarn

Dette er alderstestene

Derfor gjør UDI alderstester:

UDI mener flere asylsøkere oppgir uriktig alder og feilaktig hevder de er under 18 år, og tilbyr derfor en alderstest. UDI innrømmer at det ikke finnes noen helt sikre metoder for å fastslå alder, men har understreket at en alderstest trengs, og at dette er det beste vi har.

Dette bruker de:

1. Røntgenbilder av tennene.

2. Røntgenbilder av håndleddet/håndrot.

Nå har de bare sistnevnte, men setter fortsatt alder på asylsøkere.

Derfor er ikke en bedre metode klar:

* Oslo universitetssykehus (OUS) har tatt over ansvaret for alderstestene, men har ikke en ny metode klar. Den er forsinket.

* I fjor så en barnelege i Barnesak AS på tannundersøkelsen og håndundersøkelsen – og leverte en sammenstilling av dette til UDI. Metoden fikk kraftig kritikk fra Rådet for legeetikk.

* UDI ser nå på håndrøntgenbildene selv, mens de venter på at OUS skal bli ferdige med den nye metoden.