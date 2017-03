Aksel (82) slipper bot for å ha ryddet søppel i havet

Teknisk sjef i Frøya er klar: – Kommunen bøtelegger ikke innbyggere som er med å bidrar til en renere strandsone og rydde i skjærgården vår.

Aksel Johansen (82) har samlet inn søppel som driver inn fra havet rundt Sula i Sør-Trøndelag siden 80-tallet

Johansen har en 17 fots båt som han bruker for å frakte med seg alt han kan finne av gjenstander og skrot som ligger rundt holmene.

Problemet har frem til nå vært søppelet som Johansen plukker opp, blir liggende på stranda. Frøya kommune har pålagt Johansen å rydde opp etter seg. Ved å samle inn søppelet gjør han seg selv til eier av det.

Da Frøya kommune på onsdag sa til Frøya.no at de vurderte å bøtelegge Johansen for alt søppelet på stranden, skapte det store reaksjoner.

– Det er ikke lov til å lage søppeldeponi på land. Det han har gjort er å samle søppel og legge det i land på egen, andres og kommunens eiendom. Og det er et brudd på forurensningsloven, sa Øyvor Helstad som er miljøkonsulent i Frøya Kommune da.

Ingen bot

Saken ser nå ut til å være løst.

I et intervju med VG sier teknisk sjef i Frøya kommune, Sigrid Hanssen, at kommunen er fornøyd med å ha funnet en løsning.

– Frøya Kommune bøtelegger ikke innbyggere som er med å bidrar til en renere strandsone og rydde i skjærgården vår.

– Hva synes dere om Johansens innsats?

– Kommunen synes Aksel Johansen viser ett godt engasjement med sin rydding i skjærgården.

Hun legger til at kommune jobber aktivt «for å ta vare på strandsonen vår og spiller på lag med innbyggere som bidrar til rydding av marin forsøpling».

– Vi nærmer oss nå mai og med det den tradisjonelle «store strandryddedagen» i regi av «Hold Norge rent» Her er det god tradisjon for deltagelse i kommunen, og kommunen håper at dagen også i år vil gi gode resultater i form av en mer ryddig og renere strandlinje på Frøya.

To containere kommer

I en e-post til VG sier Lars Nordgård, avdelingsleder på Ragn-Sells på Hitra, at saken ble behandlet i kommunen før jul.

– Da ble jeg kontaktet av en innbygger på Sula med spørsmål om hvordan dette kunne løses. Ettersom dette er søppel fra strandsonen tilbydde vi oss å hente dette gratis, men vi måtte gjøre det når vi hadde ledig kapasitet, for avstanden spesielt med ferge er lang. Det er allerede fylt to containere med søppel og det skal settes ut to til, sier han.

Han legger til:

– Vi har sagt at vi skulle fjerne alt, det står vi ved og det arbeidet er i gang.