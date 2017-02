Bruker Airbnb til å fremleie til prostituerte i Trondheim

Flere leiligheter i Trondheim leies ut på Airbnb, og brukes videre til hallikvirksomhet. Også de prostituerte blir lurt.

VG kunne i forrige uke fortelle om studenten Kim som leide ut leiligheten sin i Trondheim i julen. En bruker av Airbnb hadde leid den, og tre uker senere kom Kim hjem til en politietterforskning og en ubehagelig opplevelse. Prostituerte hadde benyttet leiligheten hans over lengre tid.

– Brukte min morgenkåpe



Tre utleiere VG har vært i kontakt med viser til en leietager med samme navn, som trolig er falskt.

– En person har trolig leid flere leiligheter, og vedkommende ser deretter ut til å ha fremleid til prostituerte, bekrefter politiførstebetjent Arild Hopsø ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Inntil videre etterforskes sakene som tyveri og bedrageri.

I tillegg til de tre huseierne som har leid ut til samme person, har en fjerde huseier meldt at han har kommet hjem til prostituerte i leiligheten sin etter å ha vært på ferie. Her mener både politiet og utleier at det er en annen leietager som har fremleid til prostituerte.

24 år gamle Ove er blant de berørte som har leid ut leiligheten sin. Han ønsker ikke å bli gjenkjent, og vil derfor ikke gå ut med fullt navn. Ove leide ut i ti dager mens han selv var borte, og kom hjem til det han selv mener var en prostituert kvinne, iført sin egen morgenkåpe.

– Vi hadde en avtale om at nøkkelen skulle legges i postkassen da utleieren hadde dratt. Jeg kommer hjem, og da ligger den ikke der. Så jeg går opp til leiligheten, ser at døren er låst og hører at det er folk inne. Jeg banker på, og ut kommer det en prostituert dame i morgenkåpen min, forteller han.

Kvinnen fortalte ifølge Ove at hun har fått leiligheten utleid av en annen, og hadde avtalt å bo der i to måneder. Ove selv skulle leie ut i ti dager.

– Det virker jo som de prostituerte også har blitt lurt trill rundt, sier han.

Det tror også politiførstebetjent Hopsø.

– Det stemmer, det kan se ut som de prostituerte også har blitt lurt av samme person, sier Hopsø til VG.

Mannen Ove trodde han skulle leie ut til, er nå som sunket i jorden. Heller ikke politiet har lyktes i å finne ham ennå.

Airbnb skriver i en epost til VG at de har nulltoleranse for denne typen hendelser, og har fjernet den aktuelle gjesten fra Airbnbs nettsider.

– Vi er også til stede for både vertene og politiet i deres etterforskning, skriver Simon Letouze i Airbnb.

Forbrukerrådet: – Vet ikke

Som eier har man få rettigheter hvis man opplever at leiligheten sin blir brukt til prostitusjon i en utleieperiode, og man selv ikke befinner seg i leiligheten.

Forbrukerrådet har rett og slett ikke noen forslag til hva man kan gjøre.

– Dette er utenfor området vårt, vi vet rett og slett ikke, sier pressekontakt Martin Skaug Halsos.

– Man kan sette opp en kontrakt og gjøre generelle forholdsregler for å leie ut via Airbnb, men dette er det ingen reguleringer på som vi kan forholde oss til, sier han.

Heller ikke sjef for juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner, vet hva man kan gjøre i dette tilfellet, annet enn å lære av erfaringen.

– Det finnes ingen retningslinjer rundt korttidsutleie og prostitusjon. Man kan få kastet dem ut veldig fort, men utover det har du ingen rettigheter som eier, sier han.

Han oppfordrer enhver som vurderer å leie ut på denne måten til å tenke seg om en ekstra gang.

– Før jeg skulle overlatt hjemmet mitt i flere uker til vilt fremmede mennesker, hadde jeg tenkt meg veldig godt om. Det at det faktisk har blitt holdt et bordell i kåken din mens du har vært borte, er ikke så mye å gjøre noe med i ettertid, sier han.

Alle de berørte leide ut boligene sine i desember og januar. Politiet har fått informasjon om ytterligere to lignende saker.