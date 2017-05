Agenda-sjefen: Mulig å forby bemanningsbyråer i Norge

YOUNGSTORGET (VG) Agenda-sjef Marte Gerhardsen mener det er mulig å forby bruk av bemanningsbyråer i byggebransjen i Norge, innenfor EØS-avtalen. Hun får støtte i NHO og LO.

I en utredning som tenketanken Agenda har laget, fremholdes det at norske politikere har vært altfor forsiktige i å utnytte handlingsrommet som EØS-avtalen gir.

Hvor stort dette handlingsrommet egentlig er, er kjernen i konflikten mellom EØS-forkjemperne og EØS-motstanderne på LO-kongressen denne uken. Fredag skal LO vedta sin fremtidige EØS-politikk, og nei-siden har mobilisert kraftig for å få på plass et vedtak om utmelding

Ser til Tyskland



Blant sakene som er diskutert, er muligheten for å forby bemanningsbyråer innenfor EØS-avtalen. Ifølge utredningen til Agenda er det mulig «å forby innleie av arbeidskraft i svært utsatte bransjer».

– De har gjort det i Tyskland, og da er det ingen grunn til at det ikke skal være mulig å gjøre det i Norge, sier Gerhardsen.

– Fri flyt av arbeidskraft er en bærebjelke i EU og i EØS-avtalen: Hvordan kan man forby innleie?

– Det dreier seg ikke om å forby arbeidstakere å komme til Norge, men å forby bruken av bemanningsbyråer i bransjer som er spesielt utsatt for at lønningene presses nedover; først og fremst innen bygg og anlegg.

– Betyr det at det bare er ansatte i bygg og anlegg-selskaper som skal få jobbe i den bransjen?

– Ja, da vil bransjen i hovedsak bestå av faste ansatte i entreprenørfirmaer. Det vil selvsagt også være noen midlertidige ansatte ved sykdom, ferie og andre legitime årsaker. Men ved å forby bemanningsbyråene vil vi kunne få tilbake litt mer normale forhold i bransjen, som er stadig mer preget av innleie, svart arbeid og mange ulovlige forhold.

POSITIV: Leder av Norsk Energi, Stein Lier-Hansen. Her under NHO sin årskonferanse i Oslo Spektrum tidligere i vinter. Foto: Frode Hansen , VG

Støtte fra Lier-Hansen



Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHOs største forbund, Norsk Industri, er enig i at det er mulig med nasjonale begrensninger.

– Flere NHO-foreninger har tatt initiativ overfor regjeringen for å få dem med på å endre arbeidsmiljøloven. Vi ønsker at det fremmes krav om at alle som jobber for bemanningsselskaper skal ha arbeidsavtale. Det vil dempe konfliktene med LO og bidra til et ryddigere marked for innleie.

– Hva betyr det i praksis?

– Direktivet som i sin tid ble innført, het vikarbyrådirektivet. Det var misvisende fordi å leie inn vikarer for en periode fra vikarbyråer, er helt greit. Vi ønsker at alle som får seg jobb via bemanningsselskaper skal få definert arbeid og arbeidstid. Adecco og andre store aktører er med på dette og vi mener det er riktig å gå lovveien, slik at det vil gjelde alle bemanningsselskaper.

For feige politikere



Leder av Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener norske politikere burde ha utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen bedre.

– I Belgia og Tyskland har de gjort dette fordi de har hatt store problemer med eget arbeidsmarked. Geografisk er det store forskjeller i Norge, men innen for bygg- og anleggsbransjen i Oslo og Akershus er man nå i en kritisk fase. Her ville dette kanskje vært en mulighet for å gjøre som i Tyskland, sier Eggum.

– Har norske politikere vært for feige?



– Ja. Norske politikere har ikke vært opptatt av dette. Dette er også hvorfor det er nødvendig med det regjeringsskifte, sier Eggum.

KALLER POLITIKERE FEIGE: Jørn Eggum fra Fellesforbundet. Foto: Tore Kristiansen , VG

Frykten for ESA



Jan Olav Andersen, leder av EL- og IT-forbundet, skulle også sett at norske politikere testet ut denne løsningen, men frykter forsøket vil bli parkert før det er igangsatt.

– Det er en regel som sier at man kan sette til side EU-reglene dersom en del vilkår som oppfylles. Dette er et virkemiddel vi burde utforske nærmere, og jeg vil mene kravet er oppfylt i byggebransjen i Norge. Men om ESA (organ som sikrer at EFTA-stater oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen, journ.anm) er av samme oppfatning, er jeg ikke sikker på. Det kan også være NHO som vil forsøke å stoppe dette ved å bruke ESA som drahjelp, som vi har sett i andre sammenhenger., sier Andersen.

Har snudd om EØS



Gerhardsen i Agenda viser til at lønnsveksten innen bygg og anlegg har bremset opp med 19 prosent de siste årene.

– Dagens system hvor innleie øker er en negativ spiral som må stoppe. Når det finnes mulige virkemidler for å gjøre noe med det, synes jeg politikerne i Norge er nødt til å vurdere det.

– Dette kommer fra en kvinne som faktisk har vært EØS-motstander?

– Ja, jeg husker Gro Harlem Brundtland i debatten i 1994 sa at hun ikke kunne skjønne hvordan EØS-motstanderne kunne sove godt. Da satt jeg i sentralstyret i Natur og Ungdom som lagde plakat med bilde av meg som sov godt. Jeg er ikke en helfrelst EØS-tilhenger, men mye har forandret seg siden den gangen, sier Gerhardsen:

– Den gangen var det seks EFTA-land og 12 EU-land. Nå er det tre EØS-land tilbake og 27 EU-land. Vår forhandlingsstyrke har blitt mye svakere. Vi er så avhengige av å få solgt våre varer og ha stabile rammevilkår for vårt næringsliv og våre arbeidsplasser, at det vil være risikosport for Norge å skape usikkerhet rundt EØS-avtalen nå, sier hun.

LO-kongressen: Ber LO ta skrittet mot sekstimersdagen



– Må vise ansvar



Gerhardsen sier Norge må bli tøffere.

– Det er ikke bare innen bygg og anlegg det er muligheter for å vise muskler og utnytte handlingsrommet som EØS-avtalen faktisk gir. Det er opp til Stortinget og regjeringen å sørge for at skjer.

Hun sier at avtaler om tidsbegrenset innleie, utover vanlig vikarbruk, må være hjemlet i en landsomfattende overenskomst.

– Vi mener partene i arbeidslivet i Norge selv må vise ansvar og ikke løpe til EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA, hver gang de blir uenige. Det er en utvikling som ikke bør fortsette. Partene må i større grad være i forkant og etablere enighet om vanskelige prinsipper som følger av internasjonal handel.