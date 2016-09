Aftenposten: – Ruter setter opp prisene

Slik blir din klimahverdag

ROMA (VG) Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har fått bekreftet at EU vil foreslå utslippsmål for Norge som en del av sin klimakutt-plan. – Det foreslås at vi skal forplikte oss til å kutte utslippene med 40 prosent, sier Helgesen.