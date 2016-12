Verge: Svært ung, mulig under 16 år Alderstest: 18-20 år. Sendes ut i dag

Veldig ung, sårbar, umoden, kanskje yngre enn 16 år, sier verge, mottaksansatte og UDIs egen intervjuer om gutten fra Afghanistan. Den omstridte alderstesten sier han er rundt 20 år. I kveld skal han tvangsreturneres til hjemlandet.

I asylavslaget skriver UDI «Aldersundersøkelsen er medisinske undersøkelser basert på vitenskap. Derimot er øvrige uttalelser om alder som oftest basert på subjektive iakttakelser og skjønn.»

UDI gir ham fødselsår 1997 og ikke 1999 som han selv oppga.

Alderstesten er så kontroversiell blant leger at Legeforeningen i 2010 advarte sine medlemer mot å delta i arbeidet.

– Dette er gjentatt i år på oppfordring fra etisk råd for å minne medlemmene på hva man sa for seks år siden, sa Svein Aarseth, leder av etisk råd i Legeforeningen, til VG i forrige uke.

Rådet behandlet onsdag en klage mot lege Jens Grøgaard som aldersfastsetter alle unge asylsøkere i Norge etter den omstridte metoden.

– Den egner seg ikke til å fastesette alder, har Lil-Sofie Ording, leder av Barneradiologisk Forening sagt til VG tidligere i høst.

HØY SIKKERHET: Transittmottaket drives som et fengsel, med høy sikkerhet. Foto: Espen Rasmussen , VG

– Kjemper mot overmakten



Guttens verge ønsker ikke å bli intervjuet av VG. Men hun sier på sms at hun mener det er forkastelig at når UDI`s intervjuer, i tillegg til alle andre som jobber rundt gutten sier han må være rundt 16 år, setter UDI opp alderen til over 18 år avslår asylsøknaden kort tid etter intervjuet.

– Vi kjemper mot en overmakt som ignorerer alle opplysninger de får fra oss som har blitt bedt om å uttale oss, sier kvinnen.

Fagsjef Dag Bærvahr har flere ganger gjentatt overfor VG at alderstesten bare en del av grunnlaget for UDIs aldersfastsettelse. På spørsmål om hvilken betydning den faglige motstanden mot testen har, sier Bærvahr:

– Usikkerheten rundt undersøkelsene gjør at vi ikke fastsetter alderen kun basert på aldersundersøkelsene, men derimot ser om det finnes andre tungtveiende opplysninger i saken som tilsier en annen alder.

Bærvahr er ikke forelagt spørsmål om denne konkrete saken.

ALDERSTESTING: Avdelingssjef Jens Grøgaard, barneklinikken Ulllevål sykehus. FOTO: JAN PETTER LYNAU/VG Foto: Lynau Jan Petter , VG

– Varslet om gutten



I følge VGs kilder var det ungdommen som ble løslatt fra Trandum for en drøy uke siden, som varslet om gutten han møtte på avdelingen på utlendingsinternatet ved Gardermoen. Han ble selv løslatt etter at advokat Jostein Løken stevnet Utlendingsnemnda og krevde midlertidig forføyning.

– Han er veldig liten og redd. Du må hjelpe ham, sa den løslatte gutten i følge kilden. De skal ha vært på samme avdeling på Trandum fordi begge hadde prøvd å skade seg selv.

I dokumentene i saken går det fram at gutten forsøkte å ta sitt eget i liv da han ble pågrepet og fengslet i Kristiansand før transport til Trandum.

Gutten er en av de 63 ungdommene som ble pågrepet i en aksjon natt til 15.november. Gutten kom til Norge i september i fjor og oppga at han er født i 1999. Han har bodd på mottak i Bergens-området. Han var ikke hjemme da politiet oppsøkte en rekke mottak over hele landet og pågrep ungdommer. Felles for dem var at de hadde avslag fra UDI og anke inne til behandling hos Utlendingsnemnda.

Det går fram av dokumentene at gutten som sendes ut i kveld, ble pågrepet på toget da han var på vei tilbake til mottaket etter å ha besøkt en kamerat. Han er ikke mistenkt for kriminelle handlinger i Norge og hadde ikke fått forkynt endelig avslag på asylsøknaden da han ble pågrepet. Det fikk han først på Trandum.

– UEGNET:Barnrøntgenforeningens leder Lil-Sofie Ording viser hvordan bildene som brukes i alderstestingen ser ut. Hun sier at metoden er uegnet til å fastsette alder. Overlege Jostein Westvik. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Anke førte ikke frem



En anke på fengslingen ble ikke tatt følge av Borgarting Lagmannsrett. Også lagmannsretten skriver at «det i vurderingen er lagt særlig vekt på at den medisinske aldersvurderingen er den mest objektive og faglig begrunnede vurdering av alder.»

I tillegg til å ha vært tema i Rådet for legeetikk, er alderstesten er også sentral i stevningen som advokat Jostein Løken har rettet mot Utlendingsnemnda på vegne av tre ungdommer fra Afghanistan.

Testen gjennomføres ved røntgenfotografering av håndrot på venstre hånd. Dette utføres av Unilabs. Røntgen av tenner tas ved Odontologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Begge leverer sine aldersvurderinger som lege Jens Grøgaard sammenfatter til en aldersvurdering. UDI gjør den samlede vurderingen og fastsetter endelig alder.

Denne prosedyren har vært gjennomført på mer enn 4000 unge asylsøkere de siste tre årene. Jens Grøgaard var tidligere leder av barneavdelingen på Ullevål Sykehus. Da Oslo Universitetssykehus i 2013 sa opp avtalen med UDI om alderstesting, overtok Grøgaars private firma Barnesak AS oppgaven. Hittil i år er det gjennomført rundt 1800 tester og firmaet har fakturert drøyt 4,8 millioner kroner i følge UDI.

I følge rettsdokumentene skal gutten uttransporteres i kveld.