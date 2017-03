UDI varsler endringer: Flere provinser i Afghanistan skal defineres som utrygge

Situasjonen på bakken i Afghanistan bli stadig verre. Nå gjør UDI endringer i sikkerhetsvurderingen for flere provinser.

Men det vil neppe føre til at mange flere asylsøkere får opphold her i landet, påpeker UDI-direktør Frode Forfang.

UDIs vurderinger av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har det siste året vært grunnlag for stor debatt, forundring og kritikk. Nå skal flere provinser skal defineres som utrygge.

– Vi er i disse dager i ferd med å gjøre nye vurderinger for et par provinser i Afghanistan, sier Forfang til VG.

Mens situasjonen på bakken stadig ble verre og Taliban var på fremmarsj, trakk UDI i februar i fjor sin vurdering av at flere provinser i Afghanistan var generelt utrygge.

UDI kunngjorde isteden at ingen provinser i Afghanistan hadde en så alvorlig sikkerhetssituasjon at enhver asylsøker er beskyttet mot retur dit. Endringen rammet enslige mindreårige asylsøkere hardest.

Nå skal UDI endre sikkerhetsvurderingen.

– Det er noen ytterst få provinser som vil bli definert som «generelt utrygge», sier Forfang til VG.

Allerede gjort endringer i Sverige



Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er nedadgående og regjeringsstyrkene greier ikke å holde Taliban tilbake.



«Taliban styrker den militære posisjonen sin i alle deler av Afghanistan og setter afghanske sikkerhetsstyrker under stadig større press», skrev den norske E-tjenesten da de la frem sin trusselvurdering i februar.



KABUL: Overlevende går ut gjennom ruinene etter et angrep i Kabul 13. mars i år. Foto: Mohammad Ismail , Reuters

Sverige gjorde allerede i desember endringer i sin sikkerhetsvurdering for Afghanistan, understreket at sikkerhetssituasjonen var forverret og definerte Helmand-provinsen som fullstendig utrygg.

En slik definisjon av et område som generelt utrygt har for eksempel hele Syria, som hverken Norge eller Sverige returnerer asylsøkere til.

– I provinsen Helman i det sørlige Afghanistan er volden så alvorlig at enhver som befinner seg der risikerer å rammes av volden, skrev det svenske Migrasjonsverket i desember.

Den vurderingen har ikke Norge delt.



– Vil ikke få så stort utslag



Forfang påpeker at selv om flere provinser nå vil bli definert som utrygge, vil det ha begrenset betydning for antallet afghanere som får opphold i Norge. Grunnen er internflukt.

Internflukt betyr at hvis en person for eksempel ikke kan reise til Helmand-provinsen fordi Helmand defineres som utrygt, så kan personen sendes til Kabul.

– Det som er et viktig poeng her, er at det ikke vil få så stort utslag på praksis, fordi vi bruker internflukt, påpeker UDI-direktøren.

– Internflukt er generelt den viktigste grunnen til at mange fra Afghanistan får avslag. Det vi ser at det bølger litt mellom ulike distrikter og provinser i Afghanistan, at det er litt verre i et område, også blir det litt bedre i en annen periode, også varierer det hele tiden. Men prinsippet om internflukt slår veldig kraftig inn så lenge hele landet ikke defineres som generelt utrygt, sier Forfang til VG.

