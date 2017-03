UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei

UDI ville endre praksis så flere 16-åringer fra Afghanistan ville fått opphold istedenfor midlertidige tillatelser, men fikk ikke gehør hos regjeringen.

Enslige mindreårige asylsøkere på 16 til 18 år kan i dag få midlertidig oppholdstillatelse i Norge til de fyller 18 år – da kan de sendes til Kabul på internflukt.

UDI foreslo tidligere i år en praksisendring for barna på 16 år. Denne uken kom svaret fra departementet: UDI fikk ikke gehør for oppmykningen.

– Vi foreslo at hvis du var under 17 år skulle du i hovedsak ikke henvises til internflukt, sier UDI-direktør Frode Forfang til VG.

– Det var et forslag til oppmykning fra vår side, ved at innstramningen for internflukt ikke skulle slå så sterkt inn. Men vi fikk ikke fullt gjennomslag for det. Departementet var ikke enig at vi skulle foreta et så tydelig skille mellom 16 og 17 år, sier Forfang til VG.

Regjeringen konkluderte med at UDI ikke kan vurdere enslige mindreårige på 16 og 17 år ulikt på internflukt.

Altså kan 16-åringer fortsatt henvises til internflukt i Kabul når de fyller 18 år. Antallet afghanske gutter som bare får bli i Norge til de er 18 år har skutt i været.

16-ÅRINGENE: UDI ville skjerme enslige mindreårige asylsøkere på 16 år mer og foreslo praksisendringer på internflukt, opplyser UDI-direktør Frode Forfang. Foto: Trond Solberg , VG

Økning i midlertidige tillatelser



I 2015 fikk 15 barn midlertidig opphold i Norge, mens i januar og februar i år fikk minst 159 barn vedtak på de bare får midlertidig opphold til det er 18 år.

Antallet skjøt fart etter at en endring i utlendingsloven 1. oktober i fjor. Da fjernet Stortinget bestemmelsen om at å henvise en asylsøker til internflukt i Kabul ikke må være «urimelig».

De fleste som rammes av endringen er enslige mindreårige, som nå kan henvises til internflukt, forklarer Forfang. Det er barn mellom 16 og 18 år som kan få midlertidig opphold, men UDI ville skjerme 16-åringene mer.

– Det som var vårt poeng var at når man skulle skjerpe inn kravene til internflukt ved å fjerne rimelighetskravet, burde vi ikke gå helt ned til 16 år, men stoppe ved 17, sier Forfang.

– Flere 16-åringer ville fått opphold



UDI ville at mangel på nettverk eller ressurser i området 16-åringen blir henvist til internflukt i, som for eksempel Kabul, skulle ha stor betydning for om 16-åringen får opphold. Forfang bekrefter at flere 16-åringer fra Afghanistan da ville fått opphold i Norge, fremfor midlertidig oppholdstillatelse.

I en pressemelding opplyser Justisdepartementet hvordan de vurderte praksisforslaget.

– UDI kan ikke vurdere mindreårige asylsøkere på 16 og 17 år ulikt når det gjelder henvisning til trygge områder i hjemlandet. Departementet understreker at momenter som manglende nettverk og ressurser ikke, samt dårlige sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen, ikke alene kan begrunne at det gis en ordinær oppholdstillatelse, skriver Justisdepartementet. De har sendt to nye instrukser til UDI.

– Ingen som søker asyl, heller ikke enslige mindreårige, har rett til internasjonal beskyttelse dersom internflukt i eget land er mulig, påpeker departementet.

