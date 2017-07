Ny UDI-avtale: Tilbyr enslige mindreårige 42.000 for å reise hjem til Afghanistan

UDI har landet en ny avtale for å få enslige mindreårige asylsøkere til å returnere til Afghanistan.

Siden mai har UDI tilbudt støtte til enslige mindreårige som vil reise tilbake og gjenforenes med omsorgspersoner i Afghanistan, viser et brev som VG har fått innsyn i.

Etter den nye avtalen får de unge afghanske guttene tilbud om flybillett til Afghanistan, helsesjekk, vaksiner og hjelp til å skaffe reisedokumenter.

I tillegg kommer 42.000 i kontanter, i reintegreringsstøtte. Støtten blir delt i fire og spredt utover et år.



– UDI vil legge føringer på hva den mindreårige kan bruke pengene på (utdanning, arbeidstrening, bedriftsetablering, helse, bolig osv.), skriver UDI i brevet.



Omsorgspersoner som samarbeider om returen får 10.000 kroner.

– Bare hvis foreldrene samtykker



Halvparten av de enslige mindreårige som har fått svar på sin søknad i år, må ut så snart de fyller 18 år. Disse får bli i Norge til de er 18 år fordi de ikke har en kjent omsorgsperson i hjemlandet – og dermed kan ikke UDI sende dem ut.

De som får tilbud om de 42.000, er enslige mindreårige som har noen som kan ta imot dem.



– UDI skal altså ikke returnere enslige mindreårige asylsøkere uten omsorgsperson?

– Det stemmer. Ingen barn returneres til Afghanistan under dette programmet med mindre vi vet at foreldrene har samtykket til returen. Foreldrenes reise til/fra Kabul betales for slik at de er til stede i Kabul ved barnets ankomst. Barnet får ikke sette seg på flyet i Oslo med mindre det er bekreftet at foreldrene faktisk er til stede i Kabul, sier seniorrådgiver Merethe Bjørkli i UDI til VG.



UDI har utvidet returavtalen med advokatkontoret Shajjan & Associates i Kabul. Der er dem som skal sørge for at foreldrene står der når asylbarnet ankommer.

Mer om avtalen * GJENNOM ADVOKATKONTOR: «Etter at avtalen mellom IOM Kabul og UDI ble suspendert februar 2016, hadde UDI behov for raskt å finne en samarbeidspartner i Kabul for utbetaling av reintegreringsstøtte», opplyser UDI i en e-post til VG. * Den norske ambassaden anbefalte ifølge UDI advokatfirmaet Shajjan & Associates. * UTVIDET I MAI: Nå i mai ble tjenesten gjennom Shajjan utvidet til også å gjelde enslige mindreårige som ønsker å returnere til Afghanistan – som kan gjenforenes med foreldre eller omsorgspersoner. * Støtten utbetales i kontanter.

– Skulle foreldrene forsvinne mens barnet er på reisen mellom Oslo og Kabul og dermed ikke være til stede i Kabul når barnet lander, vil barnet bli tatt med tilbake igjen til Norge, sier Bjørkli.



Arbeidet med å få ut dem uten omsorgsperson har imidlertid stoppet opp.



Arbeidet for et omsorgssenter har stoppet opp



Allerede i 2009 startet arbeidet med å få på plass et eget omsorgssenter i Afghanistan, så Norge også kan returnere dem uten omsorgsperson. Målet var at de som ikke hadde foreldre, kunne tas imot på et omsorgssenter eller barnehjem.

Men arbeidet stoppet opp i 2014. Høyre/Frp-regjeringen meldte om nye forsøk på å få det til i fjor. Men heller ikke det har ført frem.

– Hva er status på arbeidet for å få på plass en avtale for retur av enslige mindreårige asylsøkere uten omsorgsperson?

– Vi har per nå ikke noe aktivt pågående arbeid når det gjelder retur av enslige mindreårige asylsøkere uten kjent omsorgsperson i hjemlandet, svarer Bjørkli i UDI.

– Hva er grunnen til at et slikt omsorgssenter ikke har kommet på plass?

– Det har i begrenset grad vært arbeidet med slike løsninger fra norsk side. Årsaken til dette er sammensatt, blant annet mangelfullt samarbeid fra hjemlandsmyndighetene, kostnadsaspektet, og at det vil være utfordrende å få på plass en samarbeidspartner som kan tilby løsninger på et tilfredsstillende nivå, svarer Bjørkli.

