Norge tvangsreturnerer flest barn til Afghanistan

37 asylbarn er tvangssendt fra Norge til Afghanistan i år. Tall fra ti europeiske land viser at ingen har tvunget barn tilbake til Afghanistan i samme grad som Norge.

Onsdag kveld angrep fire tungt bevæpnede menn en av Kabuls viktigste moskeer der en stor gruppe shiamuslimer feiret en religiøs høytid. Minst femten mennesker ble drept og 30 såret.

I et rom noen kvartaler unna moskeen var brødrene Javid(16)og Masoud(7) Mousavi som har bodd i Fredrikstad siden 2012, alene hjemme i rommet familien leier. De ble sammen med foreldrene tvangreturnert til Kabul 13.august. Storesøsteren på 18 år har fått asyl i Norge etter en dom i lagmannsretten.

– Like etter at mamma hadde gått ut for å handle, begynte de å skyte rett utenfor her vi bor. Vi ble kjemperedde, sier Javid til VG.

16-åringen forteller at han og broren helst holder seg innendørs i en by de opplever som veldig farlig.

– Vi er nesten ikke ute. Det er to måneder siden vi ble sendt hit, og jeg forstår ikke hvordan man kan si at denne byen er trygg. Det skjer noe hele tiden, sier 16-åringen.

Norge og Nederland



Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har flere ganger gjentatt hvor viktig det er at Norge legger seg på en europeisk standard i flyktningpolitikken. Nå viser tall VG har hentet inn fra ni land det er naturlig å sammenligne med, at Norge tvangsreturnerer mange flere barn enn de andre landene gjør.

Ifølge det afghanske flyktning- og repatrieringsdepartementet var det inntil utgangen av september bare Norge, Storbritannia, Frankrike, Sveits, Nederland, Sverige og Danmark som hadde signerte avtaler med Afghanistan om retur av flyktninger. Av disse landene er det bare Norge og Nederland som overfor VG oppgir å ha tvangsutsendt barn i 2016, Norge i langt større grad enn Nederland.

ANGREPET: Karte Sakhi moskeen ble angrepet da shia-minoriteten i Kabul feiret en religiøs høytid. Bare et par kvartaler unna var de to tvangsutsendte brødrene fra Fredrikstad alene hjemme i rommet familien har leid. De hørte livredde på lydene fra angrepet som kostet minst 15 mennesker livet. Foto: Shah Marai (AP) , AFP

– Vi følger disse avtalene i forhold til retur av flyktninger, sa Hafi Ahmad Miakhel, medierådgiver i det afghanske flyktningdepartementet til VG.

– Hva mener departementet om retur av barn som har bodd nesten hele livet utenfor Afghanistan, som 7 år gamle Masoud Mousavi?

– Det er vi sterkt i mot. Hadde vi kjent til det, ville vi ikke akseptert å ta i mot ham. Regjeringen er motstander av denne typen deportasjoner, sier medierådgiveren til VG.

Familien Mousavi ble hentet av politiet hjemme i Fredrikstad og fulgt til Kabul av et følge på elleve polititjenestemenn og en sykepleier. Noen av tjenestemennene avsluttet oppdraget under en mellomlanding i Dubai. Javid(16) og moren hadde på deler av turen armene låst fast til kroppen.

Redde



De hadde nettopp flyttet ut da en selvmordsbomber sprengte seg selv like ved gjestehuset der de bodde de to første ukene i Kabul.

Tirsdag var de enda tettere på det mest alvorlige angrepet i Kabul siden en fredelig demonstrasjon ble angrepet i juli da 80 mennesker drept.

– Offisielt ble 14 personer drept. Det tror ikke jeg stemmer. Vitner sier at det er minst 50 ofre, sier Javid Mousavi.

Abdul Ghafoor som bistår deporterte asylsøkere når de kommer til Kabul, kjenner familien Mousavi og var i kontakt med dem kort tid etter angrepet på moskeen.

Han er svært kritisk til deportasjonene av barn og mener situasjonen i Kabul blir ekstra farlig for dem som har bodd lenge i Europa og ikke er vant til forholdene i Afghanistan.

– Når det skjer et angrep i Kabul, er de deporterte familiene de første jeg tenker på. Forstår ikke Norge hva slags situasjon de deporterer familier til? De returnerer barn til et land som stadig blir farligere, sier Ghafoor.

STRAMMET INN: Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Thomas Nilsson , VG

Listhaug: – Europeisk standard



Da UDI la ut halvårstallene 4. juli, ble det kjent at Norge har endret syn på Afghanistan som returland. Mens mer enn 80 prosent av afghanske asylsøkere fikk beskyttelse i 2015, var nyheten at 3 av 4 nå fikk avslag.

Justisdepartementet skrev på sin hjemmeside:

– Med de store ankomstene til Europa som vi så høsten 2015, er det svært viktig at Norge ikke har en asylpraksis som mer liberal enn den som føres i andre europeiske land, tvert imot, sier innvandrings- og integreringsministeren.

EU og Afghanistan 5.oktober signerte EU og Afghanistan en avtale om retur av flyktninger med negativt asylvedtak. Foreløpig er det uklart hvordan dette vil spille inn i forhold til retur av barnefamilier. – Avtalen mellem EU og Afghanistan er en ikke juridisk bindende politisk erklæring, som skal fremme samarbeidet om udsendelser fra EU til Afghanistan. Det er foreløpig ikke muligt å vurdere avtalens betydning for det praktiske utsendelsearbeidet, men avtalen understreker at utsendelse er høyt prioritert. Hittil i år har Danmark tvangsreturnert 30 personer til Afghanistan, sier presse og kommunikasjonssjef Mia Tang i det danske Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

UDIs praksisendring gjør at norsk asylpraksis blir mer lik praksis i andre europeiske land. Praksisendringen er også i samsvar med vurderinger som er gjort av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), skrev Justisdepartementet.

Norge strengere



Utlendingsmyndigheter og frivillige organisasjoner i ni europeiske land beskriver en helt annen linje enn den norske i forhold til tvangsretur av barn. Bare Nederland bekrefter at de tvangsutsender barn, men i et vesentlig mindre antall enn Norge. Flere av av barna som er tvangsutsendt i 2016 har bodd i Norge i mellom 3 år og 6 år.

I følge justisdepartementet er det Storbritannia, Danmark og Nederland man har sett på når norsk praksis er endret overfor afghanske asylsøkere.



– Hvilke forhold er det som gjør at statsråden føler seg trygg på «at norsk praksis» er i samsvar med andre europeiske land som det er naturlig å sammenligne med?

– Gjennomgangen fokuserte på de objektive vurderinger landene gjør av hvilke områder som anses som trygge/utrygge, hvilke grupper som er særlig utsatte for overgrep og muligheten for internflukt. Gjennomgangen viste høy grad av sammenfallende vurderinger av disse momentene som er sentrale i beskyttelsesvurderingen, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (FrP).

Justisdepartementet opplyser til VG at da de ikke undersøkte hva slags praksis andre land har i forhold til tvangsreturer.

– Afghanere utgjør en stor del av dem som søker asyl i Norge, og de får også i stor grad avslag. Retur av dem som får avslag er helt grunnleggende om ikke hele tilliten til asylinstituttet skal forvitre. Derfor jobber norske myndigheter aktivt for å returnere også afghanere med endelig avsalg, og vi har et godt samarbeid med afghanske myndigheter om dette, sier innvandrings- og intgergreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

– Politiske føringer

IKKE STOLT: Generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå. NOAS, (Norsk Organisasjon for Asylsøkere), Foto: Frode Hansen , VG

Leder i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Ann- Magrit Austenå, mener tvangsreturene skjer på på bakgrunn av regjeringens klare politiske føringer om å øke returene.

– Praksisen skal være så streng som mulig og av det strengeste i Europa. Det skjer samtidig som alle internasjonale rapporter viser at situasjonen i Afghanistan er blitt forverret både økonomisk, sosialt og sikkerhetsmessig. På en europeisk konferanse der NOAS deltok i vinter, ble returene kalt den norske modellen. Jeg tenker at det ikke er en modell å være stolt av, sier NOAS-lederen.

Dette er tallene i Norge og ni andre land:

Norge: 37 barn var per utgangen av august tvangsreturnert til Afghanistan. Ett barn skal ha blitt sendt ut av Norge i oktober sammen med foreldrene.



Sverige: Ingen barn tvangsreturnert. – Politiet har ikke returnert barn eller familier til Afghanistan med tvang siden oktober 2014, sier Carolina Ekéus, informasjonssjef i Gränspolisen, Operativ Enhet.

Danmark: Ingen barn tvangsreturnert. Chefkonsulent Bettina Spang ved Udlændingecenter Nordsjælland bekrefter at ingen av de 16 asylsøkerne som er sendt ut i år var mindreårige.

Finland: Ingen barn tvangsreturnert i 2016. – Vi har sendt ut to personer, begge er menn, sier Pekka Kallio ved Helsinki-politiet. To barn ble tvangsreturnert med foreldrene i 2015.



NORSKE TVANGSRETURER TIL AFGHANISTAN Norge 2016: 220 afghanere var tvangsutsendt pr august. 37 av dem var mindreårige. I september er ytterligere 26 afghanere tvangsreturnert. Ingen av dem var barn. 2015: 14 mindreårige ble tvangutsendt til Afghanistan. Totalt ble 89 personer tvangreturnert. 2014: 84 mindreårige tvangsreturnert sammen med familiene sine. Totalt 438 ble tvangsreturnert. I 2015 sank antallet kraftig fordi afghanske myndigheter i februar 2015 stanset mottak av barnefamilier på grunn av en stadig vanskeligere situasjon i landet. I november 2015 var statssekretærene Gøran Kallmyr og Tore Hattrem på besøk i Kabul og gjennomførte møter med en rekke ministre. Ved årsskiftet 2015/2016 kom returen av familier i gang igjen. LES: Statistikk fra Politiets Utlendingsenhet

Nederland: Hittil i år er 20 personer er tvangsreturnert til Afghanistan. Færre enn ti av dem er barn som er sendt tilbake sammen med sin familie, sier Janet Takens i justisdepartementet.

Belgia: - Belgia returnerer ikke barn til Afghanistan, sier Dominique Ernould i innenriksdepartementet. 21 personer er i 2016 returnert til Kabul med politieskorte. I 2015 var tallet 8 personer. Belgia har ikke hatt returavtale med Afghanistan.



Frankrike: Ifølge organisasjonen Forum Refugies ble det tvangsreturnert to menn i 2015 og en mann hittil i 2016 fra det sydlige Frankrike. Ingen barn er returnert, i følge organisasjonen som er tilstede i mottak i det sydlige Frankrike. Det er ikke tilgjenglige tall for 2016.

Storbritannia: Storbritannia tvangsreturnerte 5 barn under 18 år i 2015 i følge innenriksdepartementets statistikk. Tall for 2016 er ennå ikke tilgjengelige. Emily Bowerman i Refugee Support Network sier til VG at ingen barn blir tvangsreturnert til Afghanistan fra Storbritannia. – Men mange blir sendt ut, også med makt, når de fyller 18 år. Det er en utfordring, sier Bowerman.

Sveits: Tvangsreturnerer ikke barn. 3 voksne tvangsreturnert i 2016, 5 ble tvangsreturnert i fjor. – Sveitsiske myndigheter legger stor vekt på å beskytte sårbare personer som familier, kvinner med barn og enslige mindreårige. Ingen av disse gruppene tvangsreturneres til Afghanistan, sier Céline Kohlprath, talsperson for det sveitsiske justisdepartementet.

Tyskland: Har ikke hatt returavtale med Afghanistan. Regjeringens statistikk viser at 18 asylsøkere ble tvangsreturnert i første halvår i år. Tvangsretur er delstatenes ansvar. Flere av forbundsstatene har svart VG og sier at retur av barn ikke er et tema i Tyskland.

