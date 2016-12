Lillebror ble eldst i ny alderstest

Da advokat John Christian Elden møtte de to afghanske brødrene i kjelleren i Oslo tingrett, tok han fram kameraet. Alderstesten gjør lillebror til storebror. Absurd, sier advokaten. Advokat Jostein Løken krever uttransporten klokken 13 stanset.

– Det kan godt skje at vi får en kjennelse fra byfogden etter at flyet er lettet, sier Løken fra advokatfirmaet Elden.

Han fikk for halvannen uke siden stanset retur av fire andre unge afghanere. Han har stevnet Utlendingsnemnda for bruk av feil fakta, spesielt rettet mot tvil om alderstesten.

Alder hevet med fem år



De to brødrene kom til Norge i slutten av september i fjor og oppga fødselsår 2000 og 1998. Etter alderstest og en samlet vurdering av lege Jens Grøgaard ble lillebrors fødselsår endret til 1995. Storebror har fortsatt fødselsår 1998.

– Det er vanskelig å skjønne hvordan Norge behandler mindreårige barn. Da jeg i kjelleren i Oslo tinghus møtte politiets påstand om at M var storebror og 21 år gammel, virket det bare absurd når den jeg snakket med var og fremsto som et forskremt barn, sier John Christian Elden.

VG har spurt Utlendingsnemnda og Politiets utlendingsenhet om hvordan de stiller seg når det foreligger en begjæring om midlertidig forføyning i en sak som gjelder personer som skal ut samme dag. Vi har foreløpig ikke fått svar.

Foreldreløse



På Eidsvold sitter onkel Davoud Mirzai og kan ikke forstå hvordan alderstesten kan gi et slikt resultat for nevøene.

– Det er helt absurd. Det er ingen tvil om hvem som er eldst av de to, sier han. Davoud har klart å fremskaffe et dokument som viser alderen på brødrene da de gikk på skole i Iran.

– Som flyktninger får de ikke gå på vanlig skole. De gikk ett år sammen hos en privat lærer. Da ble det registrert hvor gamle de er. Lillebror blir snart 16, storebror 18, sier onkelen.

Davoud som har bodd i Norge i mange år, forteller at de to brødrene er foreldreløse og har bodd som flyktninger i Iran siden de var små.

– Jeg forstår ikke hvordan de skal klare seg i Afghanistan. De har ikke vært der på mange år og har ingen slektninger som kan hjelpe dem. Foreldrene bodde i Iran, begge er døde, sier Mirzai.

De to brødrene ble hentet av politiet på mottaket i Ålesund og transportert til Oslo. Tingretten fengslet dem 12. november. Kjennelsen ble anket til lagmannsretten som opprettholdt fengslingen. I kjennelsen fra tingretten går det fram at brødrenes advokat påpekte at alderstesten måtte være feil: Retten mener dette ikke er avgjørende for fengslingsspørsmålet.

Verge: Kan være yngre enn 15 år



Advokat Jostein Løken viser til blant annet vergens beskrivelse av lillebror: – Han strever med å ha en voksen oppførsel. Vergen mener han kan være enda yngre enn 15 år.

Løken mener bildet taler for seg i denne saken.

– En liten tass blir storebror. Det viser hvor galt det kan gå i dette systemet. Det er ingen tvil om at det er feil, sier Løken.

Han mener hastigheten i disse sakene er så høy, at rettssikkerheten er truet.

– Da jeg fikk vite om brødrene satt jeg oppe halve natten for å få ferdig kravet om midlertidig forføyning og sende det til byfogden. Det er blitt sånn at selv om man bruker raskeste vei for å nå fram, jobber systemet som får dem ut enda raskere. Det går bare dager fra de får et negativt vedtak i asylsaken og til de er på flyet, sier Løken.

– Prisgitt dommeren



Advokaten mener at hvem som helst med et blikk kan se at aldersfastsettelsen på lillebror er feil.

– Hvordan reagerer du på at feilen som ble påpekt under fengslingen ikke fikk noen betydning?

– Dette er prisgitt dommerens subjektive skjønn eller at andre ser det og bryr seg. Dette får tragiske konsekvenser. Det er barns liv, de er ikke voksne. Barn skal vernes uansett hvor de kommer fra. Det er derfor jeg engasjerer meg, sier Løken.

I dommen er alder ikke lagt vekk på. Dette skriver dommeren: Fremstiles prosessfullmektig har anført at alderstestene foretatt av fremstilte og hans bror er uriktige. Det er blant annet vist til at fremstilte visuelt sett fremstår som yngre enn broren og at det derfor er sannsynlig at fremstilte er under 18 år. Retten er for så vidt enig i at fremstilte - visuelt sett - fremstår noe yngre, men finner ikke dette avgjørende for fengslingsspørsmålet.

Ifølge Nasjonalt ID-senter er Afghanistan et land med svært lite dokumentasjon. Blant annet var det kun 3 prosent av fødslene som var dokumentert i 2003. Dette er grunnen til at få afghanere kan oppgi en sikker fødselsdato.