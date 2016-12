Flere afghanere vurdert som voksne i år enn i fjor

Flere afghanske ungdommer blir vurdert som voksne i år enn i fjor: I 2015 ble 60 prosent av tvilstilfellene vurdert som barn. I 2016 er andelen sunket til 36 prosent.

Det viser tall Utlendingsdirektoratet (UDI) har hentet ut for VG. Hittil i år er det gjennomført 755 aldersvurderinger, mens det i 2015 ble gjennomført 1272.

Av disse var en stor andel afghanske asylsøkere, henholdsvis 541 hittil i år og 825 i 2015. Men aldersvurderingene skiller seg ut ved at en betydelig større andel i 2016 vurderes som voksne, både blant afghanere og generelt.

Mange av de unge asylsøkerne som kommer til Norge blir vurdert gjennom omstridte alderstester utført av lege Jens Grøgaard ved Barnesak AS. Mandag kunne VG fortelle at Etikkrådet i Legeforeningen er kritisk til metoden som benyttes.

Rådet for legeetikk kritiserer Grøgaard for å «gjennomføre alderstesting av mindreårige, enslige asylsøkere basert på usikre metoder som han selv uttaler at «ikke er så gode som ønsket», og uten mulighet for å sikre et gyldig samtykke, har opptrådt i strid med Etisk regler for leger.»

VG har gjentatte ganger tatt kontakt med Grøgaard for å få en kommentar, men ikke fått svar.



Har stevnet UNE



Grøgaard, som tidligere var leder av barneavdelingen på Ullevål Universitetssykehus, har selv opplyst til VG at han de siste tre årene har foretatt aldersvurderinger av 4000 ungdommer.

Flere er de siste dagene sendt tilbake til Kabul til tross for at flere nærtstående personer i Norge har gitt klare vurderinger om at ungdommen er mindreårige.



Advokat Jostein Løken ved Advokatkontoret Elden har stevnet Utlendingsnemnda på vegne av fire klienter. Aldersvurderingen er sentral i stevningen.

– Mine tanker tanker går til barna som allerede vimser hjelpeløst rundt i Kabul, sier Løken til VG.

Han mener nemnda har bruk feil fakta, blant annet ved å legge stor vekt på den omdiskuterte alderstesten.

– Er det aktuelt å utvide søksmålet til å gjelde flere, for eksempel de som er sendt ut i helgen og mandag, etter at etikkrådet tok sin beslutning?

– Foreløpig uavklart, svarer Løken.

Professor Mads Andenæs mener etikkrådets kritikk er en ytterligere støtte til de som mener at UDIs saksbehandling har vært uforsvarlig.

– Det er for mye politisk tjenestevillighet fra uavhengige forvaltningsorganer som her fører til lovbrudd. Uforsvarlig saksbehandling kan føre til omgjøring og erstatning, sier Andenæs.

– Brukes mer kynisk



MER KYNISK: Advokat mener alderstesten er brukt mer kynisk det siste året. Foto: privat

Advokat Sigrid Broch er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett, og fører nå den mye omtalte saken på vegne av familien Mousavi for Oslo tingrett tirsdag og onsdag. Familien bodde i Fredrikstad i mer enn fire år før de ble tvangsreturnert.

– Det er skammelig at UDI bevisst har fortsatt å bruke aldersundersøkelsesmetoder en hel legestand tar avstand fra. De har jo visst om dette i årevis, men jeg opplever at testene brukes mer kynisk nå, sier advokat Broch.

UDIs fagsjef Dag Bærvahr sier til VG at UDI er avhengig av å fastsette alder på asylsøkere.

– Vi har benyttet undersøkelser av tenner og håndrot siden det i dag ikke finnes sikrere metoder for å anslå en sannsynlig alder. Vi har ikke medisinskfaglig kompetanse på dette selv, og har derfor måttet benytte ekstern ekspertise for å tolke disse undersøkelsene. Fra neste år overtar det rettsmedisinske fagmiljøet i Norge ansvaret for aldersundersøkelsene. I dag ligger dette under Folkehelseinstituttet, men skal overføres til Oslo universitetssykehus.

Forøvrig henviser UDI til direktør Frode Forfangs blogg.

«Fra UDIs side er vi fullt klar over at medisinske undersøkelser (tenner og håndrot) ikke kan gi en presis alder. Derfor må det legges inn sikkerhetsmarginer. Det finnes imidlertid ikke gode alternativer som kan hjelpe oss med foreta aldersvurderinger, samtidig som vi vet med rimelig stor sikkerhet at mange oppgir for lav alder», skriver han.