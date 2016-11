Erna om Listhaug-bråket: – Jeg ville ikke brukt ordet hylekor mot folk som argumenterer mot meg

«Hylekoret tar helt av», sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug om Afghanistan-kritikken. Det er ikke det statsminister Erna Solberg ville sagt.

Enhver politiker må selv stå inne for sin egen retorikk, sier statsministeren i en video på Facebook i kveld.



– Jeg ville ikke brukt hylekor mot folk som argumenterer mot meg. Jeg har jo stått i Sylvis situasjon. Jeg har selv vært minister for innvandringsområdet og fått veldig mye kjeft, sier Erna Solberg.



Solberg understreker i videoen at returpolitikken, som New York Times har omtalt som «en av verdens strengeste», er regjeringens linje.

– Det denne saken startet med, et oppslag om at vi sender ut barnefamilier til Afghanistan i New York Times, er regjeringens felles politikk, det er ikke Sylvis politikk, sier Solberg.

Det var Listhaugs uttalelser om saken til brødrene Javid (17) og Masoud (7) i New York Times som gjorde at skuespiller Kristoffer Joner reagerte og startet en kampanje.

Her kan du lese saken som startet det hele: Brødre sendt ut etter nesten fem år i Norge.

– Hvem som skal få opphold, bestemmes ikke av politikere. Det bestemmes av en vurdering i UDI og UNE på hvilket beskyttelsesbehov man har, sa Solberg, og understreker at de må returnere folk som ikke har opphold.



Les også: Kristoffer Joner til VG om Facebook-bråket: – Det er mitt budskap