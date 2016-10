«Dra til Afghanistan, si at du er en god muslim, så blir du ikke steinet.»

Den livredde unge afghanske kvinnen falt sammen og hyperventilerte da UDI-mannen ga henne råd om hvordan hun skulle unngå å bli steinet ved retur til Afghanistan.

Kvinnen som er aktiv i en kristen menighet på stedet hun har bodd i halvannet år, ble holdt oppe av en av sine lærere som prøvde å hjelpe med å puste normalt. Det skriver lærerne i sin rapport etter samtalen mellom jenta og UDIs returansvarlige.

Det konkrete rådet som begge noterte var: – Når du kommer til Afghanistan, si at du er en god muslim, så blir du ikke steinet.

Den unge kvinnen er livredd for å bli sendt tilbake til hjemlandet.

– Jeg vet hva som kommer til å skje. Jeg har sett en venninne bli steinet. De skjærer nese og ører av kvinner, det skjedde med en kvinne jeg kjente der jeg kommer fra. Det skjer hver dag, men det blir ikke kjent, sier kvinnen.

Ferdig intervjuet etter fire måneder



UDI var ferdig med asylintervjuene av kvinnen i april 2015, fire måneder etter at hun kom til Norge. Avslaget ble stadfestet av Utlendingsnemnda i desember 2015. Først etter at asylsøknaden var endelig avgjort, fortalte hun om konvertering og en voldtekt hun ble utsatt for i Hellas. Det gjør at Utlendingsnemnda mener hun opptrer strategisk.

Den unge kvinnen sier at hun var for redd til å fortelle i asylintervjuene at hun hadde forlatt islam og blitt en kristen. Hun fortalte heller ikke om voldtekten.

Asylintervjuet ble ekstra vanskelig fordi hun hadde med seg en mannlig verge hun aldri hadde møtt og en mannlig, afghansk tolk.

Skolen mener at mangel på kulturforståelse i UDI fører til at en svært sårbar ung kvinne skal sendes tilbake til hjemlandet.

NOTATET: Den ungen kvinnens lærere noterte under møtet med UDI. Etterpå måtte vi spørre hverandre om vi hørte det samme, sier den ene læreren og sikter til rådet for å unngå å bli steinet. Foto: Anne Stine Sæther

Kvinnen er diagnostisert med posttraumatisk stressyndrom og har blant annet vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus fordi hun har vært suicidal. Det var etter et sammenbrudd på skolen at hun fortalte historien sin til en kvinnelig lærer hun har tillit til. Hun sier selv at hun fylte 18 i september. UDI har etter alderstest valgt 20 år, som ifølge testen er den høyeste antatte alder.

Steining var tema



UDIs regiondirektør Siv Kjelstrup bekrefter at steining og religion var et temaer under retursamtalen mellom mannen fra UDI og den afghanske unge kvinnen. Det bekrefter også notatene til de to lærere som fulgte henne til møtet og noterte det som ble sagt.

– Søker ga i retursamtalen uttrykk for frykt for å bli steinet som frafallen, sier Kjelstrup. (Frafallen betyr å ha forlatt islam, red.anm.)

Hun sier at UDIs saksbehandler da viste henne det Utlendingsnemnda skriver i sin siste avgjørelse i saken. Utlendinger som får avslag på sin asylsøknad i UDI, kan anke til Utlendingsnemnda (UNE).

– I avgjørelsen står det blant annet at hun kan «forsikre sin familie og sitt lokalsamfunn om at hun ikke er frafallen fra Islam», og at hun dermed ikke vil bli utsatt for steining, sier Kjelstrup.

Landsjef Terje Watterdal i Afghanistan-komiteen har bodd og reist i landet siden 2013. Han kaller rådet kvinnen får av UDI for å unngå steining for «helt horribelt».

– Det er mulig at det er teologisk riktig, men i praksis vil en konvertitt kunne bli drept! Dette er bekreftet av flere afghanske kollegaer. Referansen til denne regelen i islam er ikke relevant. Her agerer man i mye større grad ut fra egen oppfatning, sier Watterdal.

Utlendingsnemnda tror hverken på at den unge kvinnen har konvertert, at hun er voldtatt, at hun har reist alene med moren til Europa eller at hun ikke har familie å vende tilbake til i Afghanistan.

DREPT AV MOBBEN: Farrkhunda var en ung, religiøs lærer. Etter en diskusjon med en annen lærer ble hun beskyldt for å ha brent en Koran. Hun ble angrepet med stokker og steiner. Den unge kvinnen ble drept av mobben i Kabul. Foto: Shah Marai , AFP

Krever ny behandling



Skolen der jenta har vært elev det siste året reagerer så sterkt på behandlingen av hennes sak at rektor i et brev til UNE og UDI krever at den behandles på nytt. De mener at:

* Den unge kvinnens bakgrunn er ikke tilstrekkelig kartlagt. UNE konkluderer med at hun lyver uten å for eksempel undersøke hennes liv som kristen nærmere.

* Kvinnens sak krevd omgjort etter at hun fortalte om konvertering og voldtekt. Et godt forberedt nemndsmøte ble avlyst to dager før det skulle gjennomføres. Eleven fikk derfor ikke forklare seg muntlig om voldtekt og konvertering på et språk hun behersker.

* I retursamtalen ble jenta beskyldt for å sette familiens liv i fare ved konverteringen. De mener hun ble satt i en uholdbar pressituasjon.

STRAFFET: Aisha rømte fra et tvangsekteskap og ble hardt straffet. Det er dette den unge kvinnen frykter hvis hun returnerer til Afghanistan. Denne unge kvinnen har fått asyl i USA. Foto: Eros Hoagland

Kvinnen forteller til VG at hun kommer fra en svært streng og kvinneundertrykkende kultur i en provins i Afghanistan. Møtet med kristne, frie kvinner i Hellas var en sterk opplevelse og endret livet hennes, sier hun. Det førte til at hun konverterte og ble kristen.

Kvinnen hadde vært i Norge i ett år da hun fikk et sammenbrudd på skolen. I to samtaler med en kvinnelig lærere i ukene etterpå, fortalte hun historien som skolen fester lit til. Den handlet om konverteringen, om en voldtekt i Hellas og om en lammende redsel for at det afghanske miljøet skal få kjennskap til hva som er skjedd med henne. Både konverteringen og voldtekten gjør at hun frykter for livet hvis hun vender tilbake til Afghanistan. Den unge kvinnen er sikker på at hun vil bli drept.

Advokat Hege Salomon har i mange år jobbet med voldtektsofre. Hun har også kjennskap til afghansk kultur gjennom klienter. Salomon sier at mange overgrepsofre kan bruke lang tid før de forteller om hva de har vært utsatt for. En årsak kan være at overgrep ofte er forbundet med skam.

– I den afghanske kulturen vil overgrep i stor grad være forbundet med skam og tap av ære, så det er fullt forståelig hvis det var vanskelig for jenta å fortelle om voldtekten til fremmede menn, sier Salomon.

Den afghanske jenta, lærerne, deres avdelingsleder, rektor, presten og advokat er alle anonyme i denne saken. Det er de fordi kvinnen er livredd for konsekvensene hvis voldtekten og konverteringen blir kjent i det afghanske miljøet. VG har truffet jenta selv, to lærere og presten. Vi har intervjuet læreren hun betrodde seg til og hennes leder på telefon flere ganger. VG har fått tilgang til alle sakens dokumenter.