Tvangsutsendelsen av Javid (17) og Masoud (7) er kjernen i Kristoffer Joner og Sylvi Listhaugs Facebook-krangel. Fra Kabul forteller de om en fremtid uten planer.

Javid Mousavi skulle i høst startet på andre videregående i Norge, og lillebroren Masoud (7) skulle gått i andre klasse på Trosvik skole. I Kabul går ingen av dem på skolen nå, og foreldrene er arbeidsløse.

I august ble familien hentet i Fredrikstad og tvangsreturnert til Afghanistan. Det er denne tvangsutsendelsen som er bakteppet for Kristoffer Joners Facebook-oppgjør med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Jeg synes det er positivt at saken har fått mye oppmerksomhet. For da er det mange som vet at Norge kaster ut barn som er godt integrerte i det norske samfunn og som har bodd mesteparten av sitt liv i Norge. Det har lillebror, også kaster de ham ut, til et land hvor man kan finne de to største terrorgruppene i verden, ISIS og Taliban, sier Javid til VG.

SENDT UT: Masoud (7) skulle feire bursdagen sin fredag 12. august. Natten før ble han hentet av politiet og kjørt til Trandum sammen med foreldre og storebror. I Kabul har han vært mye redd. Foto: Abdul Ghafoor

– Enten frivillig eller med tvang!



«Fremtiden min er ødelagt», sa Javid til VG etter familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i august. I november dukket familiens sak opp i New York Times, som skrev at Norges returpolitikk nå har blitt en av verdens strengeste.

«Norge har nå blitt det mest bestemte landet av alle europeiske land på å utvise afghanske asylsøkere», skrev storavisen. Listhaug la ut en feirende melding på Facebook om at regjeringens politikk hadde blitt lagt merke til.

– Vi skal føre en streng politikk, og det betyr at de som får avslag skal ut. Enten frivillig eller med tvang! Lik og del hvis du er enig!, skrev Listhaug på Facebook i november.

Dette så Javid (17) og familien fra Afghanistan. De forteller at storebroren ble satt i håndjern da familien ble hentet med tvang, mor lå besvimt på gulvet og lillebror (7) var redd.

– Vi har snakket om det hun har skrevet om afghanere og om Masoud. Og det synes ikke familien er greit, sier Javid i dag.

– Det går ikke bra. Vi har ingen planer for fremtiden, vi håper bare at vi overlever så lenge vi er her.



Har språkproblemer



Da Masoud (7) sovnet den 11. august i sommer, gledet han seg til å feire bursdagen sin dagen etter. Men om natten kom politiet og hentet familien. En knapp uke satt familien på flyet til Afghanistan. UNE sier at guttenes søster hadde blitt sendt til Norge som ankerbarn.

Familien skal ta saken til retten.

– Jeg går ikke på skole og skulle egentlig ha startet på andre videregående. Det er vanskelig å komme inn i det afghanske skolesystemet, fordi jeg har problemer med språket. Jeg kan skrive litt, men ikke på det nivået som en elev på VG2 i Afghanistan kan, sier Javid.

– Broren min går heller ikke på skole her. Han gjør ikke noe i det hele tatt. Vi to sitter bare her hjemme, sier han.



Taliban har stormet frem



I juli meldte Listhaug at UDI har kommet med en ny sikkerhetsvurdering: I ingen av Afghanistans provinser er sikkerhetssituasjonen så alvorlig at enhver asylsøker skal beskyttes mot retur dit.

Per oktober hadde Norge tvangssendt 37 barn til Afghanistan.



I hele tre provinshovedsteder har Taliban imidlertid presset på i høst. Det er nå 15 år siden USA gikk inn i Afghanistan, men situasjonen på bakken blir stadig verre. Situasjonen er prekær.

– Det fortsetter å gå i nedoverbakke, med en jevnt forverrende trend, sa Prio-direktør Kristian Berg Harpviken til VG i oktober.



En uke senere sendte Javid og familien en video til VG av at de hadde gjemt seg i kjelleren mens fire menn med automatvåpen angrep en sjiamoské noen kvartaler unna huset deres i Kabul.



– Afghanistan er ikke trygt i det hele tatt, jeg skjønner ikke hvordan man kan tenke at Afghanistan er trygt, sier Javid i dag.

