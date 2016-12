Aghdas kjemper for sin familie

Historien til Aghdas Mousavis tvangsutsendte brødre fikk skuespiller Kristoffer Joner til å engasjere seg for asylsøkere og NOAS-aksjonen. Denne uken får hun svar på om brødrene får komme tilbake til Norge.

Aghdas foreldre og søsken ble 13. august uttransportert til Kabul etter 4,5 år i Norge. VG fortalte brødrenes historie i september. Den ble fanget opp av New York Times.

Det var artikkelen i den amerikanske storavisen som fikk tommelen opp og lik og del fra Sylvi Listhaug. Det fyrte opp skuespiller Kristoffer Joner og endte med en omstridt Facebook-aksjon, som hittil har gitt Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) nesten 4 millioner kroner i ekstra inntekter.

Da Aghdas familie ble tvangsutsendt i august, stevnet de Utlendingsnemnda. Oslo Tingrett har behandlet saken og dom er ventet denne uken. Kampen i retten har stått om begrepet «ankerbarn» og om «lengeværende barn.»

I sitt endelige avslag i asylsaken til foreldre og brødre, hevder Utlendingsnemnda at foreldrene helt bevisst sendte Aghdas alene til Norge da hun var 12 år. Målet, sier UNE, var å skaffe familien et anker i Norge og muligheter for familiegjenforening.

35 afghanere på familiegjenforening i år «Ankerbarn» er et begrep innvandringsminister Sylvi Listhaug har gitt mye oppmerksomhet det siste året. Hun har argumentert sterkt for å stanse strømmen av barn og ungdom fra Afghanistan fordi hun mener de brukes til å skaffe familien mulighet for å komme etter på familiegjenforening. Påstanden ble tilbakevist av blant annet forskere fra Prio. Tall VG har hentet inn viser at det mellom januar og november i år kom tilsammen 35 afghanere på familiegjenforening med mindreårige asylsøkere. 12 var foreldre, 23 var søsken. Det kom totalt 3500 afghanske enslige mindreårige til Norge i 2015. I 2015 fikk 33 afghanere familiegjenforening med mindreårige asylsøkere. 8 var foreldre, 25 var søsken. I årene før 2015 kom det ca 350 enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan årlig.

– Det er helt feil. Vi skulle reise sammen, sier Aghdas og hennes familie.

– Jente alene er uvanlig



Det er ingen tvil om at hun kom alene til Norge, noe som er svært uvanlig for en 12 år gammel afghansk jente. Dette bekreftet Landinfo i retten.

– I afghansk kultur sendes ikke jenter alene ut på flyktningeruten. Da må de i tilfelle reise med et mannlig familiemedlem, sa Landinfos Afghanistan-ekspert.

Familien er helt tydelige på at det var menneskesmuglerne ved kysten i Tyrkia som skilte Aghdas fra familien. De skulle reise sammen, sier de. Far og bror sier at hun stod foran i køen da de skulle ombord i en båt i Tyrkia og at resten av familien måtte vente på neste tur. Smuglerne kom aldri tilbake for å hente Aghdas foreldre og brødre.

Først etter ett år fikk familien kontakt med datteren igjen. Da ble de gjenforent i Norge. Brødrene har vært i Norge i mer enn 4,5 år og har fått så sterk tilknytning til Norge at det i seg selv kan være en grunn for opphold. Dette hensynet må i UNEs behandling av saken, vike for såkalte sterke innvandringsregulerende hensyn knyttet til påstanden om at Aghdas er sendt først som «ankerbarn.»

– Ikke nevnt tidligere



Advokat Sigrid Broch mener UNEs påstand innebærer at de ikke tror at Aghdas fortalte sannheten i asylintervjuet da hun nettopp var fylt 13 år i 2011. Hun er kritisk til at begrepet ankerbarn dukker opp etter at det ikke har vært nevnt med ett ord i en fem år lang rosess mellom familien og utlendingsmyndighetene.

– De har aldri fått svare på denne påstanden. Det reagerer jeg sterkt på, sa Broch i retten.

VIL TILBAKE: Javed og Masoud Mousavi opplever Kabul som farlig. Foto: , IKKE VG-BILDE

– Det er vanskelig å forstå når resultatet får et så alvorlig utslag for brødrene Javed og lille Masoud. UNE må mene at Aghdas som 12-åring var med på en listig plan, sier Broch.

Foreldrene og lillebror Javed (17) forklarte seg via Skype til retten og beskrev en svært vanskelig situasjon i Kabul. De har ett ønske, og det er retur til Norge og Fredrikstad. Vitner fra skole og barnas venneflokk beskrev et afghansk brødrepar som er svært godt integrert.

– Innvandringsregulerende hensyn



Utlendingsnemnda begrunner tvangsutsendelsen av familien med «tunge innvandringsregulerende hensyn.»

Det er svært få av de enslige mindreårige asylsøkerne som får familiegjenforening i Norge. UDI statistikk viser at fra 2015 til og med november 2016 hadde tilsammen 68 personer fått familiegjenforening med enslige mindreårige afghanere. 20 av dem var foreldre.

– Hvorfor er det da «tunge, innvandringsregulerende hensyn» som får UNE til å tvangsutsende denne familien?

– Det er et potensial for at foreldre i land som for eksempel Afghanistan, ville sende et barn alene først, dersom det kunne gi hele familien opphold i Norge. Dette er ikke ønskelig, verken av hensyn til barna selv eller av hensyn til at innvandringen skal være regulert og kontrollert, sier avdelingsdirektør Marianne Jakobsen i UNE.