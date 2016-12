Afghansk ungdom fengslet - nå er han løslatt

En afghansk ungdom er løslatt fra Trandum Utlendingsinternat. Han er en av 63 ungdommer som ble pågrepet under politiaksjonen på asylmottak for to uker siden.

Advokat Jostein Løken har saksøkt Utlendingsnemnda på vegne av ungdommene og to andre afghanere. En av dem er uttransportert for flere uker siden. Tredjemann er fortsatt på mottak i Norge.

– Det er Utlendingsnemnda som har frafalt kravet om fengsling. Det er et stort fremskritt at de tar argumentasjonen vår på alvor. Det viser at de tar dette på alvor. Det vil jeg berømme UNE for. Det err bare så trist at så mange enslig mindreårige er flydd ut allerede, sier advokat Løken.

Afghanerens tidligere verge Ragnhild Halbjørhus har snakket med hans bror som har fått beskjed om at han løslates i dag.

Han har pass utstedt ved den aftghanske ambassaden i Oslo som sier han er født i august 1999. Det er også vitner fra UDI, Politiets Utlendingsenhet, hans lærer og verge som mener han er mindreårig. Likevel vektes aldersvurderingen som er utført av lege Jens Grøgaard for UDI tyngre både i UDI, UNE og i fengslingskjennelsen fra Oslo Tingrett. Afghaneren var en av rekke afghanske ungdommer som ble fengslet for to uker siden i påvente av uttransportering til Kabul.

VG har omtalt alderstestingen i flere saker. Legens virksomhet er klagd inn for Etisk Råd i legeforeningen av Nordland Legeforening.

Grøgaard skriver om afghaneren: NN vurderes å være ca 20 år. Det kan ikke utelukkes at han er yngre enn 18 år, men vi anser det som svært lite sannsynlig. Det kan utelukkes at han er yngre enn 16 år. Oppgitt alder 16 år og 1 måned kan utelukkes.

LØSLOT KLIENT: Advokat Jostein Løken har stevnet Utlendingsnemnda på vegne av tre unge afghanere. Foto: Erlend Ofte Arntsen , VG

Dermed satte UDI alderen opp ett år og ungdommen som har to brødrene med opphold i Norge, blir over 18 år.

Advokat Løken skriver i stevningen at han mener UNE har lagt til grunn feil faktum. Han mener det er særlig sentralt at samtlige er mindreårige og at hensynet til barnets beste ikke er omtalt i noen avgjørelse.

Løken skriver at saksøkerne frykter at de vil bli forfulgt dersom de må returnere til Afghanistan der ingen av dem vil kunne søke trygghet i et familienettverk.

Bruken av den omstridte alderstesten er en sentral del av stevningen.

Ragnhild Halbjørhus i Hemsedal har vært guttens verge fram til han i september ble vedtatt å være over 18 år.

– Jeg har hatt en veldig god samtale med fantastiske nyheter med hans bror. Jeg vet at han har hatt det veldig vanskelig. Jeg besøkte ham forrige tirsdag. Han spurte hvordan jeg har det. Jeg så at han hadde det veldig tøft, men var veldig tapper. Jeg har gått med en klump i magen. Det skjer en uttransportering i helgen. Det å få nyheten nå, må bety at han får være i Norge inntil saken kommer opp i retten.