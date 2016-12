AF-gruppen dumpet kloakk på nye E6

I helgen åpnes nye E6 i Gudbrandsdalen. Hovedentreprenør er anmeldt og bøtelagt for dumping av kloakk i milliardveien.

I følge politianmeldelsen fra Statens Vegvesen, dumpet AF-Gruppen fem tankbiler med urenset kloakk i veien ved Hundorp tunell i anleggsperioden.

Da AF ble konfrontert med utslippet skal de først ha hevdet at kloakken var levert til godkjent mottak, men det aktuelle mottaket benektet at dette stemte, ifølge anmeldelsen.

Fikk anonymt tips



Det var et anonymt tips i 2014 som gjorde at Statens Vegvesen slo alarm. Da var det tre dager for sent, kun rester av slam lå igjen i grøfta.

AF-gruppen vedtok i 2015 en bot på 50.000 kroner fra Gudbransdal Politidistrikt.

– AF var uenig i utmålingen, men valgte etter en totalvurdering å vedta forelegget, sier kommunikasjonsdirektør i AF-gruppen Wibecke Brusdal til VG.

Utslippet er ikke offentlig kjent før nå.

– Denne saken er avsluttet fra vår side. Vi har ingen ytterligere kommentar, sier prosjektleder Taale Steensbye i Statens Vegvesen.

Statens Vegvesen opplyser at de fortsatt står bak innholdet i anmeldelsen.

Visste du dette? Dårlige rør kan gi kloakk i drikkevannet.

ÅPNET NY E6: Statssekretær Tom Kato Karlsen stod for snorklipping av nyvegen lørdag på Vinstra. Her sammen med ordførerne Rune Støstad, Ole Muriteigen, og Dag Erik Pryhn. Foto: EINAR ALMEHAGEN / GD

Kostet syv milliarder



Nye E6 mellom Frya og Sjoa har kostet syv milliarder kroner og åpnes i helgen med stor feiring, etter drøyt tre års anleggsarbeid.

Nå viser det seg altså at ikke alt har gått helt knirkefritt i perioden.

Lest denne? Slik pumpes kloakk rett ut i badevannet.

Målinger foretatt i nærheten viser at utslippet trolig ikke nådde elva. Området skal i dag være helt trygt å ferdes i.

Ifølge anmeldelsen - og entreprenørens egenrapport i ettertid - er hendelsesforløpet omtrent som dette:

AF skulle tømme kommunens avløpsledninger som krysser veien.

Men: Septikbilen som ble rekvirert fikk beskjed om å pumpe kloakken ut igjen i grunnen når ledningene var tomme, i stedet for å kjøre til godkjent mottak.

– Vi var helt uskyldige i dette. Vi gjorde som vi fikk beskjed om av AF. Derfor fikk vi heller ingen bot fra politiet, sier daglig leder Arne Melbø i Oppland Miljøteknikk til VG.

Les denne: Fant minst 100 lik i kloakken under fengsel.

Kommunikasjonssvikt



Ifølge AFs inerngransking er det uklart hva som ble sagt på stedet og hvorfor, men det pekes på at den rekvirerte tankbilen ikke hadde plass til all kloakken, at flere biler burde vært bestilt for å håndtere mengden.

– Vår granskningsrapport skal være upartisk, og vi legger derfor vekt på å få frem alle involvertes syn. Det er to forskjellige oppfatninger av hendelsesforløpet som også fremkommer av vår interne granskningsrapport, sier Wibecke Brusdal og legger til.

– Vi legger alltid til grunn at spillvann skal leveres til godkjent mottak. Vi forutsatte derfor at det var rent vann fra trykktesten av den nye ledningen som skulle tømmes i stikkrenna, ikke spillvannet fra den gamle ledningen.

– I dette tilfelle har det vært en kommunikasjonssvikt som gjorde at rutinene ikke ble fulgt. Dette er beklagelig. Vi er glad for at det ikke er påvist negativ påvirkning på miljøet, sier Brusdal.

Les denne: Lukt-mysteriet på Sunnmøre.

– Vanlig innhold i avløpsledning



Mens Statens Vegvesen konsekvent omtaler utslippet som kloakk, kaller AF utslippet spillvann.

Sør-Fron kommune opplyser til VG at ledningen som ble tømt er en del av avløpssystemet mellom Vinstra og Frya Renseanlegg.

– Rørledningen som ble tømt inneholdt vanlig kloakkvann. Dette er innholdet du finner i avløpsledninger. Spillvann er en samlebetegnelse som også omfatter kloakk, sier kommunalteknisk leder Vidar Rohaugen.

AF er også spurt av VG om årsaken til at de først opplyste til Statens Vegvesen at kloakken ble levert til godkjent mottak, mens den i virkeligheten ble pumpet ut.

Til dette svarer Brusdal:

– AF ble kjent med hendelsen samtidig som den ble anmeldt til Politiet, og før vi fikk anledning til å undersøke hva som faktisk hadde skjedd. Vår leverandør fulgte ikke anvisningen om å levere spillvann til godkjent mottak i forbindelse med tømming av eksisterende spillvannsledning. Spillvannet fra renseanlegget ble sluppet ut i vegfylling/bekk. Det ble tatt prøver både på utslippsstedet og i bekken ned mot Lågen. Prøvene viste at det ikke ble målt forurensning i grunnen, og heller ikke spor i grunnen etter hendelsen.