Advokat om at huskapperen tar opp vitneforklaringer: – Dette går ikke an

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Fra første dag i retten har Arne Vigeland (43), som er tiltalt for grovt skadeverk, tatt opp alle vitneforklaringene på sin egen mobil.

Da advokat Sverre Olav Skogrand, som representerer ekteparet Waage og brødrene Medin, inntok vitneboksen onsdag morgen stilte han spørsmål ved at Arne Vigeland tar opp alle vitneforklaringene på sin egen mobil.

Helt fra første dag har han lagt telefonen sin i vitneboksen når vitner har forklart seg, for å gjøre opptak av det som blir sagt.

Før rettssaken startet hadde Vigeland gjennom sin forsvarer Trygve Staff skaffet seg tillatelse til å gjøre opptak.

Vigeland er tiltalt for grovt skadeverk etter å ha kappet ekteparet Waages uthus i to i april 2014.

I løpet av de fire dagene som er satt av til saken må Vigeland også svare for fjerning av en steinmur, et morelltre, et plommetre, noen bærbusker samt et veksthus og et gjerde.

AKTOR OG FORSVARER: I forgrunnen av det avkappede uthuset står forsvarer Trygve Staff (t.v.) og aktor Knut Chrisitan Braae-Johannessen. Foto: Gøran Bohlin , VG

Lagres av forsvaret



Tingrettsdommer Kirsten Bleskestad opplyser til Skogrand at opptakene gjøres av tiltalte, og at de lagres av forsvaret.

– Dette går ikke an. Det kan jo manipuleres, sier Skogrand og opplyser at han tidligere har spurt om å få opptak fra tidligere rettssaker med Vigeland.

Staff påpeker deretter at dette ikke har noe med denne saken å gjøre, og at forsvaret kan sende over alle lydfilene hvis det er ønskelig. Det sier Skogrand at han ønsker.

Da Walther Medin vitnet tirsdag sa også han at han ønsket å få tilsendt opptaket som ble gjort av hans forklaring.

PÅ BEFARING: De ble til tider høy temperatur mellom partene da retten var ute på befaring på Nesøya. Veien på bildet går til eiendommen til Vigeland, og videre inn til en tredje nabo. Foto: Gøran Bohlin , VG

I strid med flere naboer



Tirsdag var retten på befaring til nabolaget på Nesøya, hvor Waages uthus fremdeles står avkappet.

Retten fikk også se Medins hage, der Vigeland har gravd ut noe av området, samt fjernet en 70 år gammel mur. Walther Medin kalte det hele hærverk.

Selv forklarte Vigeland i retten mandag at han gjorde dette var fordi han ville sikre område for ras, samt at han mener han hadde rett til fjerne både halve uthuset samt muren - fordi det var på hans område.

Etter huskappingen har Vigeland blant annet tapt rettssaker om veirett, gjerdestrid og bruksrett til eiendommen.

Tirsdag vitnet Ole Kristian Roald (68), naboen som Vigeland har tapt veirettsakene mot. Han fortalte om en mangeårig strid om adkomstveien til hans bolig, som ligger innenfor Vigelands, der 43-åringe blant annet skal ha sperret veien for Roald og lagt ut planker med spiker.